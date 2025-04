Snapdragon 8s Gen 4 annoncé : un boost de puissance pour les smartphones ?

Snapdragon 8s Gen 4 offre une puissance comparable aux puces premium pour le gaming, la photographie et l’IA. En prime, ce processeur est économe en énergie.

Le 2 avril 2025, Qualcomm a lancé le Snapdragon 8s Gen 4 en Chine. Une puce permettant d’améliorer la performance des smartphones Android abordables.

Les premiers smartphones équipés, attendus chez Xiaomi, OnePlus ou Nothing, devraient arriver dans les mois à venir.

Le Snapdragon 8s Gen 4, processeur multicœur mobile

Le Snapdragon 8s Gen 4 abandonne les petits cœurs processeurs. Cette puce mise sur un cœur Cortex-X4 à 3,2 GHz, sept cœurs Cortex-A720 cadencés entre 2 GHz et 3 GHz.

Cette structure offre un gain de 31 % en performances multicœurs comparé à son prédécesseur, le 8s Gen 3. Le multitâche ou les jeux s’exécutent avec plus de fluidité.

Qualcomm ajoute 12 Mo de mémoire dédiée, ce qui améliore la gestion des applications lourdes. Les utilisateurs noteront une réactivité accrue dans l’usage quotidien.

Le GPU Adreno, lui, évolue avec une architecture en deux tranches, inspirée du Snapdragon 8 Elite. Cela confère une amélioration graphique de 49 %, renforcée par le ray tracing pour des rendus réalistes.

En outre, le Game Super Resolution 2.0 optimise les visuels sans trop solliciter la batterie. Qualcomm n’a pas encore annoncé un prix précis pour le Snapdragon 8s Gen 4.

Néanmoins, sa position en tant que version abordable par rapport au Snapdragon 8 Elite suggère un coût inférieur. Dans ce contexte, son coût tourne probablement autour de 150-200 dollars par unité pour les fabricants, selon les tendances des modèles précédents.

Une puce pour des tâches complexes

Fabriqué en 4 nm, le Snapdragon 8s Gen 4 allie performance et efficacité énergétique. Les écrans QHD+ à 144 Hz profitent de cette puissance, tandis que le NPU, plus rapide, double la mémoire partagée.

Les capacités d’IA progressent ainsi de 44 %, facilitant des fonctions comme la reconnaissance vocale ou les filtres photo instantanés.

Côté photo, la puce supporte des capteurs jusqu’à 320 Mpx. Elle gère aussi un appareil de 108 Mpx avec traitement multi-images ou trois capteurs de 36 Mpx. Les vidéos 4K à 30 ips en basse lumière gagnent également en clarté.

Des corrections en temps réel ajustent tons, couleurs et éclairages. Les options vidéo restent toutefois limitées face aux puces haut de gamme.

Ce Snapdragon introduit Bluetooth 6.0 et la technologie XPAN, qui connecte des écouteurs via Wi-Fi pour une meilleure portée. Le Wi-Fi 7 et un modem 5G à 4,2 Gbps assurent des débits élevés.

Cependant, l’absence de support mmWave pourrait gêner dans certaines zones. Quick Charge 5 complète l’ensemble avec une recharge rapide et efficace.

