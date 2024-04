Cette marque de smartphones Android écrase l’iPhone (et c’est normal)

C'est désormais Samsung qui est en tête du classement mondial des Smartphones. Ce qui laisse à Apple la deuxième place. Pour les fans de la technologie, cette tendance est tout à fait normale, car plusieurs raisons l'expliquent. Découvrez tout sans plus tarder !

C'est officiel, Samsung reprend la première place du classement mondial des smartphones, écartant Apple au deuxième rang. Diversité d'offres, fonctionnalités exclusives et attirance croissante pour les smartphones Android sont à l'origine de cette domination croissante de Samsung.

Samsung, le nouveau chouchou des utilisateurs

Le graphique des analystes d'IDC sur le classement mondial des smartphones du premier trimestre de l'année vient de tomber ! Le géant de la technologie Samsung est à nouveau en tête, laissant à Apple la seconde place.

#Smartphone #GalaxyS24Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Test – Est-il le meilleur photophone de 2024 ?: Le Samsung Galaxy S24 Ultra est-il le meilleur smartphone pour la photo de 2024 ? On vous donne la réponse dans notre test non sponsorisé. Nous… https://t.co/lEQC0XwDDM @IDBOOX pic.twitter.com/88xBN9b3fY — IziBook (@IziBook) March 21, 2024

Alors qu'Apple a tenu les règnes pendant un bref instant, c'est désormais Samsung qui se retrouve en première place. En effet, l'entreprise compte 20.8 % des livraisons universelles du milieu des smartphones les trois premiers mois de cette année. D'autre part, Apple n'a fait que 17.3 % des livraisons mondiales. Samsung a notamment gagné sa place après le lancement de la série Galaxy S24. Cette dernière embarque des fonctionnalités spécifiques pour les premiers clients au nom de Google, dont « Circle to Search ».

Pour profiter de « Circle to Search », les utilisateurs peuvent échanger leurs anciens modèles par un nouveau smartphone et obtenir un accès immédiat. Par ailleurs, bien que d'autres marques aient adopté les mises à jour du Galaxy AI, l'exclusivité lui revient, renforçant encore plus l'image de la marque.

Apple, de nouvelles perspectives pour reconquérir le marché

Pendant le premier trimestre, la vente d'Apple a connu une chute d'environ 10 %. Les raisons sont nombreuses, mais les experts pensent que c'est le résultat de la réduction de l'économie. On estime aussi que c'est la conséquence de la diminution des ventes d'iPhone en Chine.

Certes, les dernières versions d'iPhone proposent une expérience raffinée, mais les utilisateurs préfèrent désormais les appareils Android pliants dotés d'Intelligence Artificielle. De plus, le marché regorge d'autres acteurs majeurs qui ont toute une gamme de Smartphones bien meilleure que ce qu'Apple propose.

D'après la liste IDC, on retrouve Xiaomi en troisième place. Rappelons que cette marque n'est même pas en vente aux États-Unis. En quatrième place se trouve la société Transsion, le fabricant des appareils de la marque Tecno. Elle est suivie d'Oppo, la mère des marques de montres intelligentes et smartphones OnePlus. C'est également le premier créateur de téléphone étranger à oser le format pliable.

Ainsi, pour regagner la première place, Apple doit innover. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'elle envisage de privilégier la plateforme Android. D'après les bruits qui circulent, Apple va adopter des touches dans iPhone 16, à l'instar de Samsung avec la vision de Cupertino sur l'Intelligence Artificielle. La société sera aussi ouverte à un marché secondaire qui servira à retourner les piliers budgétaires d'Android.

