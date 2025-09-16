Samsung Galaxy : votre smartphone est-il compatible avec One UI 8 ?

La liste des modèles Samsung Galaxy compatibles avec One UI 8 et le calendrier officiel des mises à jour sont désormais connus.

Le 15 septembre 2025, Samsung Electronics a lancé le déploiement du One UI 8. Cette interface, basée sur Android 16, apporte de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA et une navigation plus fluide. La mise à jour concerne un large éventail d’appareils Galaxy, allant des smartphones aux tablettes, sans oublier les montres connectées. Le déploiement s’échelonne de septembre à novembre 2025.

La liste des appareils éligibles à Samsung One UI 8

Samsung poursuit sa politique de support logiciel avec jusqu’à sept ans de mises à jour majeures pour les modèles phares lancés depuis 2024. Plus de cinquante références Galaxy recevront l’interface One UI 8 en 2025, un chiffre inédit pour la marque.

Les principaux bénéficiaires incluent la série Galaxy S25 au complet, ainsi que les S24, S24+ et S24 Ultra.

Les modèles pliables suivent de près. Les Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE intègrent directement One UI 8 dès leur sortie d’usine. Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 recevront la mise à jour dès octobre.

Dans le milieu de gamme, les Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A17 5G et A16 5G bénéficient d’un engagement de six ans de support. Les modèles plus anciens restent couverts par quatre ans, notamment les S23, S22, Z Fold 5 et Z Fold 4.

La gamme A, avec des références comme les Samsung Galaxy A55 5G, A54 5G ou encore A35 5G, profite aussi de One UI 8.

Les tablettes Galaxy Tab S10 et Tab S9, ainsi que les montres connectées Watch 7 et Watch 6, figurent également sur la liste. Les modèles robustes Galaxy XCover 7 et XCover 6 Pro, sans oublier certains M comme le Galaxy M34 5G, rejoignent aussi l’écosystème compatible.

Le calendrier de déploiement de la mise à jour

Le 15 septembre, la version stable a été diffusée en Corée sur les Galaxy S25, S25+, S25 Ultra et S25 Edge.

L’expansion mondiale a suivi dès le 18 septembre, touchant en priorité l’Asie et l’Europe, avec les S25 en première ligne. Le 25 septembre, la mise à jour a concerné les Galaxy S25 Edge, la gamme S24 complète, le S24 FE, ainsi que les Galaxy A56 5G et A36 5G.

En octobre, le rythme s’est accéléré. Le 1ᵉʳ, le Samsung Galaxy Tab S10 et les montres Watch 7 et 6 ont reçu One UI 8. Le lendemain, la mise à jour a touché les Galaxy S23, S21 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, A26 5G, A17 5G et A16 5G.

Le 6 octobre, les S22, Z Fold 4, Z Flip 4 et Galaxy A55 5G suivent. Le 9, ce sera au tour des Galaxy Tab S10 FE et Tab S8 Lite.

Le 13 octobre, les Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9 FE, A54 5G et A52s 5G rejoignent la liste. Le 16, les Tab Active 5 et les Galaxy A25 5G et A23 5G seront servis.

Le 20 du mois, les Galaxy A15 5G et M34 5G suivront. Le 23, One UI 8 couvrira les Galaxy A06, XCover 7, XCover 6 Pro, les Tab S9 et Tab S8.

Enfin, le 30 octobre, elle a atteint les Galaxy A53, A35, A34 et A33 5G.

En novembre, la dernière vague concerne les montres Watch 5 et 4 le 3 novembre. Les 5, 7 et 10e jours du mois, la mise à jour arrivera respectivement sur la Galaxy Tab, la Tab Active 5 Pro et le Galaxy XCover 7 Pro l.

Et les modèles non inclus ?

Ce calendrier privilégie les flagships avant les modèles de milieu de gamme.. En France, les opérateurs comme SFR ou Orange aligneront la distribution OTA quelques jours après chaque vague officielle.

Pour les modèles non inclus, comme les Galaxy S21 ou A52, le support logiciel majeur prend fin. Cependant, des correctifs de sécurité annuels continueront de prolonger leur durée de vie.

Les utilisateurs peuvent vérifier l’éligibilité de leur appareil dans l’application Samsung Members. Une mise à niveau vers Galaxy S25 ou A56 5G permet d’accéder immédiatement aux nouveautés offertes par One UI 8.

