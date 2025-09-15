Samsung Galaxy : alerte à la faille critique, mettez à jour votre smartphone !

Cette semaine, Samsung a publié un correctif de sécurité important. C’est pour une faille Android critique. Elle concernait des millions de smartphones et permettait à des pirates de prendre le contrôle d’un appareil.

L’attaque se déroulait via WhatsApp et ne demandait aucune interaction de la part de la victime. Alors, si vous avez un Galaxy, vérifiez vite votre menu Paramètres et installez vite la mise à jour logicielle.

De quel genre de faille s’agit-il ?

Le problème a été repéré le mois dernier par les équipes de WhatsApp. Il se cachait dans la bibliothèque logicielle libimagecodec.quram.so. Cette dernière pour info est intégrée à certains modèles de Samsung et développée par la société Quramsoft.

En cause, une erreur dite « écriture hors limites ». Traduction : un programme écrivait en dehors de la zone mémoire prévue, ce qui ouvrait la porte à une intrusion. Résultat, un attaquant pourrait exécuter du code arbitraire et contourner les protections de l’appareil.

Tous les modèles de Samsung sous Android 13 ou plus récent étaient exposés. Or, Selon WhatsApp, la faille n’était pas un simple risque théorique, elle a été activement exploitée. Les cybercriminels l’ont combinée avec deux autres vulnérabilités dans une attaque en chaîne.

La première touchait également le traitement d’images mais sur iOS et macOS. La seconde concernait WhatsApp lui-même, via une brèche « zero click ». Apple et Meta ont confirmé avoir corrigé ces problèmes durant l’été, après avoir mené une enquête conjointe avec Samsung.

Le mode opératoire était inquiétant. Une image envoyée sur WhatsApp suffisait à infecter le téléphone. Même sans ouvrir la pièce jointe, l’attaque pouvait réussir, ce qui en faisait une redoutable faille « zero click ».

Ce type de brèche est généralement exploité par des groupes puissants, parfois liés à des gouvernements, capables de développer de tels outils. Samsung reconnaît que l’exploit circulait déjà dans la nature, sans préciser l’ampleur des attaques ni les cibles exactes.

Alors, répète, mettez vite votre smartphone à jour !

