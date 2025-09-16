Larry Ellison, plus riche que Elon Musk : qui est vraiment le CEO d’Oracle ?

Le 10 septembre 2025, Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, devient l’homme le plus riche du monde selon le Bloomberg Billionaires Index. Sa fortune atteint 393 milliards de dollars, dépassant celle d’Elon Musk estimée à 385 milliards. Une hausse de 40 % de l’action Oracle à Wall Street provoque ce bond historique. À 81 ans, Ellison détient près de 43 % du capital d’Oracle, moteur principal de cette ascension fulgurante dans le classement mondial des milliardaires.

Larry Ellison dépasse Elon Musk

La journée du mercredi 10 septembre 2025 a marqué un tournant dans le classement des plus grandes fortunes mondiales. Ce jour-là, Larry Ellison a vu sa fortune personnelle bondir à plus de 380 milliards de dollars. Il a ainsi ravi la première place à Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX. Cet événement n’est pas le fruit du hasard. Il est en effet la conséquence directe d’une annonce stratégique majeure qui a secoué les marchés financiers.

Le catalyseur de cette ascension fulgurante est un contrat monumental signé entre Oracle et OpenAI, le leader de l’intelligence artificielle. L’accord, d’une valeur de 300 milliards de dollars sur cinq ans, porte sur la fourniture d’une immense puissance de calcul par Oracle. En réaction, l’action de la firme a connu une hausse spectaculaire de 36 % en une seule séance, propulsant la valorisation de l’entreprise proche du millier de milliards de dollars. Par conséquent, la fortune d’Ellison, qui détient environ 41 % du capital du groupe, a explosé, pour le placer au sommet de la hiérarchie financière mondiale.

Oracle, l’empire qu’il a bâti

L’histoire d’Oracle commence bien avant cette consécration. En 1977, Larry Ellison fonde l’entreprise avec ses partenaires Bob Miner et Ed Oates. À l’origine, leur projet était de créer un système de stockage de données pour la CIA. Le nom de code de cette mission était « Oracle ». Ce projet a jeté les bases de ce qui allait devenir un géant mondial du logiciel.

Pendant des décennies, Oracle a bâti son empire sur la gestion de database (base de données), devenant un acteur incontournable pour des milliers d’entreprises à travers le monde. La société a connu une croissance solide, marquée par son introduction en bourse en 1986 et des acquisitions stratégiques, comme celle de Sun Microsystems en 2009. Cependant, face à l’émergence de nouveaux concurrents, l’entreprise a dû se réinventer. Ellison a alors orchestré un virage stratégique audacieux. Il a misé sur une nouvelle offre, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), conçue pour rivaliser avec les leaders du marché comme Amazon et Microsoft.

Sa philosophie de vie et de leadership

Le succès d’Oracle est indissociable de la psychologie unique de son fondateur. La philosophie de Larry Ellison repose sur un principe fondamental : penser à contre-courant. Tout au long de sa carrière, il a cultivé le doute envers les experts et la remise en question de l’autorité établie. Ayant abandonné l’université à deux reprises, il considère que ce parcours atypique lui a offert une liberté de créativité que les cursus traditionnels n’enseignent pas.

Son style de leadership est tout aussi singulier. Ellison se décrit lui-même comme ayant une « addiction à la victoire ». Pour lui, la compétition est une source d’énergie inépuisable. Il a toujours eu besoin d’un adversaire à dépasser, avec cette rivalité comme un compas stratégique et psychologique. De plus, il est convaincu que l’innovation véritable suscite l’incompréhension.

« Quand vous innovez, vous devez être préparé à ce que tout le monde vous dise que vous êtes fou », Larry Ellison

Oracle et l’intelligence artificielle : la nouvelle conquête

Le pari d’Ellison sur l’IA générative est aujourd’hui sa plus grande réussite. Il a compris avant beaucoup que cette technologie nécessiterait une infrastructure informatique d’un nouveau genre. L’accord avec OpenAI s’inscrit dans le cadre d’un projet d’envergure nationale aux États-Unis. Cette entente est baptisée Project Stargate et vise à construire des superordinateurs dédiés à l’IA.

Oracle a su se démarquer grâce à des avantages technologiques décisifs. Son cloud, OCI, utilise une technologie de réseau ultra-rapide (RDMA). Il s’appuie également sur des super-clusters qui connectent des dizaines de milliers de processeurs graphiques NVIDIA GPUs. Cette architecture offre des performances bien supérieures pour entraîner les grands modèles de langage, souvent moins chère que la concurrence. C’est cette supériorité qui a convaincu OpenAI de miser sur Oracle. Ellison lui-même considère l’IA générative comme « la nouvelle technologie informatique la plus importante de tous les temps ». L’entreprise ne se contente pas de fournir l’infrastructure. Elle intègre également l’IA dans l’ensemble de son portefeuille de produits, des bases de données aux applications d’entreprise.

Vie privée et passions excentriques

En dehors des salles de conseil, Larry Ellison mène une vie tout aussi spectaculaire. Surnommé « le playboy le plus célèbre de la Silicon Valley » par Vanity Fair, sa vie privée est marquée par une extravagance assumée. Il s’est marié cinq fois et a divorcé à quatre reprises. L’un de ses mariages, avec la romancière Melanie Craft, a eu pour photographe officiel son meilleur ami, Steve Jobs. Ses deux enfants, David et Megan, sont devenus des producteurs de films à succès à Hollywood.

Ses passions sont à la mesure de sa fortune. En 2012, il a acheté 98 % de l’île hawaïenne de Lanai pour 300 millions de dollars, où il réside désormais. Il possède également un yacht de luxe, le « Rising Sun », estimé à 194 millions de dollars, ainsi qu’une quarantaine de propriétés de prestige. Mais sa quête la plus profonde est ailleurs. Ellison est une figure majeure du transhumanisme, un mouvement qui vise à améliorer la condition humaine grâce à la technologie. Hanté par l’idée de la jeunesse éternelle, l’homme de 81 ans a déclaré : « La mort est quelque chose que j’ai toujours considéré comme inutile, voire incompréhensible ». À son âge, il continue de financer la recherche sur l’immortalité, un dernier défi pour l’homme qui a reprogrammé le futur de la tech.

