Elon Musk a un nouvel adversaire dans la course aux implants cérébraux, c’est …

Le patron de Tesla pensait avoir une longueur d’avance avec Neuralink. Mais Sam Altman, cofondateur d’OpenAI, a joué le trouble-fête en soutenant une start-up concurrente, Merge Labs.

Selon le Financial Times, Sam Altman aiderait Merge Labs à lever des fonds, principalement grâce au capital-risque d’OpenAI. Il ne participera pas au quotidien de la société. Toutefois, son soutien financier est stratégique.

OpenAI, de son côté, n’a pas commenté ces informations.

Qui est Merge Labs ?

En gros, la boîte Merge Labs mise sur la fusion entre l’humain et la machine, une vision familière dans la Silicon Valley. Son nom, “merge”, reflète exactement cette idée d’un futur où les deux ne feraient plus qu’un.

Et ce n’est pas un hasard si Sam Altman s’y intéresse. En 2017 déjà, il écrivait qu’une telle fusion pourrait arriver dès 2025. Cette année encore, il estimait que les avancées technologiques ouvriront la voie à des “interfaces cerveau-ordinateur à haut débit”.

Durant cette levée de fonds, Merge Labs espère réunir 250 millions de dollars. Ce qui porterait sa valorisation à environ 850 millions de dollars. Bien loin de son rival, mais suffisant pour se faire remarquer.

Pour info, Neuralink est aujourd’hui valorisée à 9 milliards. C’est le leader incontesté du secteur. Depuis 2016, l’entreprise d’Elon Musk travaille sur des implants destinés aux patients atteints de paralysie sévère. Leur objectif est de leur permettre de contrôler des appareils uniquement par la pensée.

Trois patients ont déjà reçu un implant Neuralink. En février 2024, le premier a réussi à déplacer une souris d’ordinateur. Quelques semaines plus tard, il jouait à Mario Kart, aux échecs et à Civilization 6.

Le deuxième patient, lui, s’est tourné vers Counter-Strike 2. Des performances qui ont marqué les esprits et permis à la société de lever 600 millions de dollars en juin dernier.

Altman soutient la concurrence… dans la face d’Elon Musk

Sachant que les deux hommes ne sont déjà pas en bons termes, je parie que Musk n’accueille pas cette nouvelle avec le sourire.

Pour ceux qui ne le savent pas, Musk et Altman ont cofondé OpenAI en 2015. Mais en 2018, Elon Musk a quitté l’entreprise, dénonçant une trahison des valeurs initiales.

Il accuse encore Altman de l’avoir manipulé pour investir des millions dans un projet qui s’est éloigné de son objectif non lucratif. Il a même déposé plainte l’an dernier, tout en lançant sa propre société d’intelligence artificielle, xAI.

Depuis, les attaques fusent par médias et réseaux sociaux interposés. Musk n’a pas hésité à critiquer Altman publiquement à plusieurs reprises. Il y a à peine quelques jours, il a même annoncé des poursuites contre Apple. Il l’accuse de favoriser le chatbot d’OpenAI et d’écarter ses concurrents, dont xAI.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.