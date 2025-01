Google investit 1 milliards $ dans cette startup qui peut tuer OpenAI

Google vient de placer un nouvel investissement colossal de plus d’un milliard de dollars dans Anthropic. Ce géant avait pourtant déjà injecté près de 2 milliards de dollars dans la startup. Il a sûrement une idée derrière la tête. Vous souhaitez en savoir plus ? Suivez-moi.

Pour ceux qui ne le savent pas, Anthropic a été fondée en 2021 par d’anciens employés d’OpenAI. C’est la raison pour laquelle elle se fait appeler “concurrente directe d’OpenAI ».

Anthropic est réputée pour ses modèles d’IA baptisés Claude. Ses outils innovants permettent de produire des textes, des images et des codes à partir de simples commandes utilisateur.

Ce qui est drôle c’est que les technologies à la base de modèles d’IA, dont Claude et GPT-4 d’OpenAI, ont été développées par Google lui-même. Cependant, le géant semble en retard pour rentabiliser cette innovation.

Ce nouvel investissement s’inscrit donc dans une stratégie de Google visant à diversifier ses activités en IA et à rivaliser avec d’autres mastodontes comme Microsoft, Meta et Amazon.

Attention OpenAI, tout le monde investit dans Anthropic !

Sur le marché très compétitif de l’IA, Anthropic se heurte à des rivaux tels qu’OpenAI et xAI d’Elon Musk. Tous deux ont attiré plus de 10 milliards de dollars de financement l’an passé.

Anthropic, de son côté, s’apprête à conclure une autre levée de fonds de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de renom tels que Lightspeed Venture Partners. Cette opération devrait propulser sa valorisation à environ 60 milliards de dollars.

Amazon a également renforcé ses liens avec Anthropic. Avec un investissement cumulé de 8 milliards de dollars, le géant de l’e-commerce a enregistré l’un des plus gros financements en capital-risque de son histoire.

Amazon prévoit même d’intégrer les modèles Claude dans ses enceintes Alexa nouvelle génération.

La Federal Trade Commission (FTC) a surveillé de près ces liens entre les startups d’IA et leurs investisseurs géants de la tech sous l’administration Biden.

Dirigée par Lina Khan, déjà démissionnaire, la FTC s’était penchée sur des investissements comme ceux de Google et Amazon dans Anthropic, ou encore le partenariat entre Microsoft et OpenAI, pour évaluer leur impact sur la concurrence.

Toutefois, avec le départ imminent de Khan, les entreprises peuvent conclure leurs accords sans obstacle majeur.

La startup qui peut tuer OpenAI est une étoile montante

Selon une source proche de l’entreprise, en décembre, Anthropic a réalisé un chiffre d’affaires annualisé d’un milliard de dollars, soit dix fois plus qu’il y a un an. C’est plutôt impressionnant pour une jeune startup non ?

Cependant, malgré cette croissance impressionnante, les investisseurs estiment qu’Anthropic ne devrait pas devenir rentable de sitôt, en raison des coûts élevés du développement de modèles d’IA avancés.

Cela dit, ils voient un énorme potentiel à long terme, estimant qu’à terme, la technologie de la société pourrait générer des milliers de milliards de dollars.

Et ce serait probablement le cas, compte tenu du passé d’Anthropic. Elle a, par exemple, été le premier à introduire des fonctionnalités comme la capacité de son IA à contrôler des ordinateurs.

Cette année, la startup concentre ses efforts, comme ses concurrents, sur le développement d’agents IA : des logiciels capables d’exécuter des tâches et de naviguer sur Internet à la place des utilisateurs. Et ils sont plus confiants que fiers d’eux.

« À l’heure actuelle, je suis plus confiant que jamais auparavant que nous sommes très proches de capacités puissantes… des systèmes d’IA qui sont meilleurs que presque tous les humains dans presque toutes les tâches » a affirmé Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, lors d’une interview accordée à CNBC mardi, le 21 janvier.

Alors, vous aussi est-ce que vous avez remarquer que le chance est du côté d’Anthropic en ce moment ? À parole dans le commentaire !

