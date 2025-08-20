Bizarre mais vrai ! Le bateau volant est déjà prêt, l’industrie aérienne menacée

L’industrie aérienne pourrait bientôt avoir un concurrent inattendu : une espèce de bateau volant. Développé par la startup américaine Regent Craft, il est baptisé : Viceroy Seaglider.

Techniquement, il s’agit d’un hydravion électrique. Mais puisqu’il vole juste au-dessus de l’eau, la FAA l’a classé comme navire plutôt que comme avion.

Ce bateau combine innovation technologique et durabilité environnementale pour offrir une alternative écologique aux vols commerciaux traditionnels. Plus rapide, plus silencieux et moins polluant, il devrait inquiéter les compagnies aériennes.

Quelles sont les particularités de ce bateau volant ?

Le Viceroy Seaglider se distingue par une caractéristique étonnante : l’effet de sol. Ce phénomène aérodynamique génère un coussin d’air sous l’appareil lorsqu’il vole à basse altitude au-dessus de l’eau.

Le résultat ? Une portance maximale, une autonomie impressionnante et une consommation d’énergie réduite. Grâce à cette technologie, le Seaglider peut parcourir 290 kilomètres avec une seule charge et transporter jusqu’à 12 passagers.

Sa vitesse de pointe atteint 290 km/h, offrant un équilibre rare entre rapidité et respect de l’environnement. Cette innovation n’est pas seulement une prouesse technique, elle répond également à un besoin urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation commerciale.

Les vols d’essai habités ont déjà reçu le feu vert de la Garde côtière américaine. Les évaluations ont été menées dans la baie de Narragansett et le détroit de Rhode Island. Elles ont permis d’évaluer les performances de vol tout en analysant les impacts environnementaux et économiques.

Viceroy Seaglider : une innovation qui ne passe pas inaperçue

Le projet Viceroy Seaglider a rapidement capté l’attention de grands noms de l’investissement. Peter Thiel, Y Combinator, Founders Fund et Mark Cuban figurent parmi ceux qui soutiennent cette initiative audacieuse.

Parallèlement, plusieurs entreprises ont déjà signé pour acquérir 600 unités de l’hydravion électrique. Parmi elles, Mesa Air Group, Brittany Ferries et Hawaiian Airlines. Ces partenariats confirment l’intérêt croissant pour des solutions de transport plus écologiques et innovantes.

Pour répondre à cette demande, Regent Craft prévoit de construire une usine dans le Rhode Island. La production sera limitée à une douzaine d’appareils par an dans un premier temps.

Reste à voir si ce bateau volant pourra réellement menacer l’industrie aérienne traditionnelle et quelle place il occupera dans le futur du transport durable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.