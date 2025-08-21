L’industrie de l’IA au bord de l’explosion ? Wall Street panique et vend tout !

L’effervescence des investissements dans l’industrie IA s’essouffle après une étude du MIT et les avertissements de Sam Altman sur une bulle spéculative.

Depuis deux ans, cette euphorie commence à descendre. Mardi 19 août 2025 – Wall Street a vacillé, entraînant une chute brutale des principales actions liées à l’IA. Derrière ce mouvement, deux déclencheurs : un rapport alarmant du MIT et les propos prudents de Sam Altman, patron d’OpenAI. Ensemble, ces signaux ont suffi à fissurer la confiance d’un marché déjà inquiet d’un emballement comparable à la bulle Internet des années 1990.

Chute des géants tech et impacts sur l’industrie de l’IA

Selon l’étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 95 % des entreprises investissant massivement dans l’IA n’obtiennent aucun rendement mesurable. L’échec ne découle pas nécessairement de la technologie elle-même, mais plutôt de son intégration.

En outre, le dirigeant d’OpenAI a lui-même évoqué la possibilité d’une bulle. L’engouement actuel rappelle la frénésie de la fin des années 1990, lorsque les valeurs Internet s’étaient envolées avant de s’effondrer.

Altman ne remet pas en cause l’avenir de l’IA ni son potentiel de transformation mondiale. Mais il met en garde contre l’excès de spéculation qui pourrait nuire au développement durable de cette technologie.

Ces spéculations ont immédiatement déclenché des conséquences immédiates. Le Nasdaq, indice phare des valeurs technologiques, a reculé de plus de 1,2 % en une seule matinée.

Nvidia, symbole de l’essor de l’industrie de l’IA grâce à ses puces graphiques utilisées dans les modèles d’apprentissage, a perdu 3,5 %. Palantir, autre figure du secteur, a plongé de près de 10 %.

Au-delà des États-Unis, la vague de baisse a touché l’Asie et l’Europe. SK Hynix, fournisseur majeur de Nvidia, a perdu 2,9 %. TSMC, géant taïwanais de la fabrication de puces, a chuté de 4,2 %.

SoftBank, longtemps considéré comme l’un des investisseurs les plus audacieux dans l’IA, a vu son action dévisser de plus de 7 %.

À l’inverse, certains groupes chinois ont mieux résisté. Alibaba et Tencent n’ont reculé que légèrement, tandis que SMIC, le fondeur chinois, a même gagné 3 %.

Avertissements sur la bulle IA

Les analystes financiers tentent de relativiser. Dan Ives, de Wedbush Securities, rappelle que malgré la correction actuelle, nous ne sommes qu’aux premiers jours de l’IA. Selon lui, l’usage de cette technologie va se développer massivement, porté par une poignée d’acteurs comme Nvidia.

Mais il admet aussi que le marché doit digérer les excès de valorisation. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, compare déjà la situation actuelle à celle du crash des dotcoms.

Dans les deux cas, une technologie révolutionnaire émerge, mais l’investissement spéculatif dépasse souvent la réalité économique. L’économiste Torsten Slok, d’Apollo Global Management, estime que la surestimation de l’IA dépasse celle observée dans les années 1990.

Les dix plus grandes entreprises du S&P 500 affichent aujourd’hui des valorisations encore plus éloignées de leurs fondamentaux qu’au sommet de la bulle Internet.

Cette inquiétude s’explique par la vitesse à laquelle les capitaux affluent vers l’industrie de l’IA. Nvidia, par exemple, a récemment franchi la barre symbolique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation, devenant ainsi la première entreprise mondiale.

Un tel chiffre repose sur des anticipations de croissance exponentielle. Or, si les entreprises clientes échouent à transformer leurs investissements en gains réels, cette croissance pourrait se révéler fragile.

