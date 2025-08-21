ChatGPT : Oubliez GPT-5 ! OpenAI annonce GPT-6, et il est très différent

GPT-5 devait marquer une rupture. Il a surtout provoqué une vague de déception et de critiques. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, admet un lancement raté et tente déjà de tourner la page. Avec GPT-6, l’entreprise promet un changement radical : mémoire adaptative, personnalisation poussée… mais s’agit-il encore de promesses en l’air ?

On l’attendait comme une révolution, il s’est révélé n’être qu’un frisson. GPT-5, lancé en août 2025, a laissé un goût amer.

Les promesses de Sam Altman, qui parlait de « PhD-level intelligence », se sont heurtées à une réalité beaucoup plus modeste.

Les premiers utilisateurs ont dénoncé un modèle plus froid, moins créatif, parfois même moins performant que GPT-4o.

Sur les réseaux sociaux, certains l’ont qualifié de « désastre ». Pire encore : des bugs techniques ont entaché les premiers jours d’utilisation, forçant OpenAI à réactiver GPT-4o pour calmer la colère des abonnés…

À cela s’ajoute une consommation énergétique colossale : près de 18 Wh par requête, l’équivalent de 1,5 million de foyers américains alimentés chaque jour.

Pour beaucoup, GPT-5 illustre les limites d’un modèle qui grandit en puissance brute… mais pas forcément en utilité. Un fiasco que Bill Gates avait d’ailleurs anticipé, deux ans à l’avance. Fortiche le Billou !

GPT-6 : l’IA personnalisée qui se souvient de tout

Pour rebondir, OpenAI mise tout sur GPT-6, présenté comme « très différent ». Cette IA sera dotée d’une mémoire adaptative, capable de retenir les préférences des utilisateurs, leur ton, leurs projets passés.

Autrement dit, un ChatGPT qui connaît vos habitudes et qui évolue avec vous. Sam Altman va plus loin : GPT-6 pourra refléter la vision du monde que vous souhaitez.

« Si vous voulez qu’il soit super woke, il doit pouvoir l’être », a-t-il lancé. L’idée est claire : proposer un compagnon digital façonnable, capable de s’adapter à chaque personnalité.

Mais cette ambition peut sembler démesurée. OpenAI veut dépasser le simple chatbot pour créer un véritable assistant de vie, capable de donner des conseils médicaux, juridiques, ou de vous accompagner dans des projets complexes…

Un gros danger pour la vie privée… et la santé mentale

Mais cette mémoire soulève de grandes inquiétudes. Aujourd’hui, la mémoire temporaire de ChatGPT n’est pas chiffrée, et Altman se contente de dire que le chiffrement « pourrait » être intégré un jour.

Un flou qui inquiète, au moment où l’IA devient de plus en plus intime. Et puis, il y a aussi le risque psychologique dont on parle beaucoup en ce moment.

Altman lui-même reconnaît que certaines IA peuvent alimenter des spirales délirantes en validant les illusions des utilisateurs fragiles. Transformer ChatGPT en miroir de nos croyances n’est clairement pas sans danger.

Par ailleurs, le chat est saturé. Les modèles actuels ont atteint leurs limites dans la simple conversation.

Pour aller plus loin, Altman parie déjà sur une idée futuriste : les interfaces neuronales. Objectif : penser directement ses prompts. D’ailleurs, OpenAI prépare une société concurrente de Neuralink pour explorer cette fusion cerveau-IA.

Vous n’auriez même plus besoin d’écrire ou de dicter vos prompts, ils seront directement transférés de votre cerveau vers ChatGPT.

L’IA a-t-elle déjà atteint ses limites ?

Derrière la communication enthousiaste d’OpenAI, une autre réalité émerge. Des experts comme Gary Marcus ou Bill Gates alertent : l’IA atteint peut-être un plateau technologique.

Les modèles progressent aux benchmarks, mais pas forcément dans les usages réels. GPT-5 en est la preuve : plus puissant en laboratoire, mais décevant au quotidien.

Le pari GPT-6 sera donc scruté à la loupe : rupture qualitative, ou simple écran de fumée destiné à masquer la fatigue de l’innovation ?

Pour la première fois, l’industrie se heurte à des attentes insatiables, mais aussi à des limites techniques, écologiques et psychologiques.

D’ailleurs, à l’heure où j’écris ces lignes, Nvidia vient de perdre 3% en bourse et pourrait provoquer un vent de panique parmi les investisseurs. Le début de la fin de la bulle IA ?

Alors avec GPT-6, OpenAI joue très gros. S’il tient ses promesses, il pourrait transformer ChatGPT en assistant vraiment humain, personnalisé et immersif.

Mais s’il échoue, il risque de confirmer une impression tenace : que l’IA n’avance plus au rythme de son propre battage médiatique…

Et vous qu’en pensez-vous ? L’IA peut-elle encore nous surprendre avec GPT-6 ? Ou bien a-t-on déjà fait le tour à tel point que la hype risque de s’essouffler ? Partagez votre avis en commentaire !

