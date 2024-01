Bill Gates aurait-il vu juste concernant l’IA ?

Autrefois à la tête de Microsoft, Bill Gates reste un acteur clé dans le monde de l’innovation technologique. La réalisation de ses prédictions sur l’IA est attendue avec impatience et celles-ci ont bien l’air de déjà se concrétiser.

Gates avait prédit que l’IA jouerait un rôle crucial dans les années à venir, et il avait raison. Mais son génie réside dans les détails. Il avait spécifiquement mentionné que l’intégration de l’IA dans la téléphonie mobile démocratiserait ses avantages pour le grand public. Et voilà que Samsung et Google viennent de prouver qu’il avait vu juste, en intégrant l’IA dans leurs systèmes d’exploitation.

Une prédiction réalisée ?

Mais Gates ne s’est pas arrêté là. Il avait également prédit que l’IA serait un moteur clé dans le développement de nouveaux médicaments et vaccins. Déjà, en ce début d’année 2024, nous assistons à des progrès dans la découverte de vaccins innovants pour des maladies comme l’alopécie et le mélanome, grâce à des modèles d’IA générative plus performants. Ces avancées laissent entrevoir un avenir prometteur pour le diagnostic et le traitement de maladies plus complexes.

L’IA, pilier de l’industrie technologique en 2024, selon Bill Gates. Qu’en est-il ?

Bill Gates avait également prédit l’omniprésence de l’IA dans l’industrie technologique. Cette prédiction se confirme avec l’ascension fulgurante de NVIDIA, dont le succès repose sur ses puces d’IA révolutionnaires. Ce développement a secoué l’industrie des puces, poussant des géants comme Intel et AMD à se réorienter vers le développement de puces optimisées pour l’IA.

Bill Gates talking about AI. ⚠️



"AI can be used for cyberattacks.



It can be used to design a bioterrorism weapon." pic.twitter.com/j9A5w93yrP — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) January 23, 2024

Apparemment, les prédictions de Bill Gates pour 2024 ne sont pas de simples conjectures, mais une réalité en train de se dérouler sous nos yeux. L’intelligence artificielle n’est plus un concept lointain, mais une force motrice qui façonne activement notre présent et notre avenir. Restez à l’écoute pour plus de développements dans ce domaine fascinant, car si l’on en croit Gates, nous n’avons encore rien vu.