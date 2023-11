Bill Gates prédit le futur de l’IA : « dans seulement 5 ans, nous aurons tous… »

Selon Bill Gates, l’IA peut atteindre une performance optimale d’ici 5 ans. Le co-fondateur de Microsoft s’est surtout basé sur le progrès actuel de la haute technologie, mais aussi sur ses expériences dans le secteur.

Des « agents » alimentés par l’IA, tel est la vision de Bill Gates sur l’avenir de cet outil. Selon ce spécialiste de la high-tech, l’intelligence artificielle pourra améliorer le quotidien de l’être humain d’ici 5 ans. Ces « assistants » s’occuperont alors de certaines activités, tout en s’entraînant constamment sur ses bases de données. Et les chances de réussite sont énormes, car plusieurs entreprises se focalisent aussi sur ce sujet.

Des « assistants » basés sur l’IA

Un assistant personnel alimenté par l’IA, c’est ce que prévoit Bill Gates pour les années à venir. Cette innovation prendra en charge les tâches quotidiennes. L’utilisateur n’aura qu’à les déléguer et le tour est joué. Ici, on n’a qu’à communiquer la requête et l’intelligence artificielle s’occupera du reste. Toutefois, cette technologie nécessite des progrès considérables selon Bill Gates.

Pour faire simple, ce nouvel assistant personnel basé sur l’IA se présente comme Jarvis. Dans les films Iron Man et Avengers, cette intelligence artificielle montre une polyvalence optimale. Elle répond aux demandes de son utilisateur en quelques secondes seulement. Dans certaines situations, Jarvis arrivait même à proposer ses idées concernant un sujet en particulier.

Et des géants de la high-tech, comme Microsoft et Google, concentrent un investissement considérable sur cette vision de Bill Gates. Selon ces entreprises, les assistants IA seront capables de générer des contenus ou participer à des réunions.

Fin des robots, début de l’ère des agents IA

Les robots sont des innovations technologiques très répandues actuellement. Ils sont capables d’effectuer des tâches précises, en suivant des commandes détaillées. Cependant, leurs performances sont limitées. Effectivement, les robots ne répondent qu’aux requêtes de leur utilisateur.

Ce concept va être révolutionné par la vision de Bill Gates sur l’IA. Les assistants personnels imaginés par l’un des hommes les plus riches du monde sont très sophistiqués. Ils peuvent toujours répondre aux demandes des utilisateurs. Mais avec l’apport de l’intelligence artificielle, ces « agents » peuvent aussi proposer des alternatives. Cependant, un entraînement poussé par le machine learning et le deep learning sont nécessaires. Et il faut aussi une technologie avancée pour arriver à cet objectif.

Au lieu de se focaliser sur une seule tâche, cette nouvelle face de l’intelligence artificielle améliorera la productivité de son utilisateur. Sur le long terme, l’innovation pourra révolutionner les relations entre l’être humain et la haute technologie. De plus, il sera possible de personnaliser le mode de fonctionnement de l’agent IA.

Un changement considérable pour l’humanité

La nouvelle forme de l’IA, imaginée par Bill Gates, améliorera la productivité de l’être humain. Cependant, cette innovation aura aussi des impacts considérables sur la vie quotidienne. La transition vers les agents IA demande une implication majeure de la société. En effet, le mode de fonctionnement des salariés, des particuliers, et des entreprises entrera dans une nouvelle ère.