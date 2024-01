L’IA Galaxy AI arrive sur votre vieux smartphone Samsung ! Voici la liste

Préparez-vous à une transformation épique de votre vieux smartphone Samsung ! L’arrivée de Galaxy AI promet de redéfinir l’expérience utilisateur, même sur les modèles antérieurs. Ils se transformeront bientôt, grâce à une simple mise à jour logicielle.

Samsung prévoit de mettre à jour plusieurs de ses anciens appareils avec sa suite d’intelligence artificielle, Galaxy AI. Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas exclusive aux derniers modèles Galaxy S24. Elle s’étend à d’autres appareils, améliorant l’expérience des utilisateurs de smartphones plus anciens.

Galaxy AI : est-il l’heure de faire le saut du modèle S23 au S24 ?

L’une des questions qui se posent est de savoir si cet AI est une raison suffisante pour passer du Galaxy S23 au S24. En réalité, la réponse est non. Samsung a clairement indiqué que sa suite logicielle dédiée à l’intelligence artificielle n’est pas réservée exclusivement à la gamme S24. Techradar a révélé la liste complète des appareils qui bénéficieront de cette mise à jour, et il reste à voir si d’autres appareils plus anciens seront inclus dans la deuxième phase de déploiement.

La sélection des appareils haut de gamme de 2023

Il est important de noter que l’accès à Galaxy AI ne dépend pas uniquement de la puissance de l’appareil. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette IA n’est pas disponible sur les Galaxy A, même si la plupart des fonctions d’intelligence artificielle de Samsung utilisent le modèle Google Gemini Pro dans le cloud. En d’autres termes, l’accès à cette nouvelle technologie est actuellement réservé aux smartphones haut de gamme.

Dans les semaines à venir, plusieurs appareils de 2023 recevront cette’ mise à jour. Parmi eux, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, qui étaient les stars de l’année précédente. La version abordable, le Galaxy S23 FE, lancée en décembre, bénéficiera également de cette amélioration.

Les smartphones pliants de Samsung, le Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, seront également concernés. En ce qui concerne les tablettes, seules les Galaxy Tab S9, S9 et S9 Ultra recevront la mise à jour pour le moment.

Galaxy AI arrive sur d’anciens appareils Samsung : voici la liste complètehttps://t.co/kQhO6Wmlow — Numerama (@Numerama) January 25, 2024

Galaxy IA et les choix arbitraires de Samsung

Le Galaxy S23 FE, qui utilise le même processeur que le Galaxy S22, est éligible à Galaxy AI. En revanche, ce dernier ne l’est pas, ce qui souligne le caractère arbitraire de ces décisions. Il est évident que ces choix sont destinés à segmenter la gamme de produits de Samsung, une pratique courante dans l’industrie des smartphones.

Vers des IA locales sans connexion Internet

Au-delà de cette liste impressionnante, un changement de paradigme s’annonce. Samsung, mais aussi d’autres géants technologiques, s’apprêtent à introduire des IA opérant de manière autonome, sans dépendance à une connexion internet. Cela présage d’une ère où la puissance de calcul locale reprend ses droits, rendant ces mises à jour plus qu’une simple formalité.

En plus, Galaxy AI ne se limitera pas à ces modèles. Avec le temps, d’autres appareils rejoindront cette révolution, rendant l’intelligence artificielle encore plus omniprésente dans notre quotidien.