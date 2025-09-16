Poco F7 Ultra 256 Go en promo : seulement 495 € au lieu de 759 € chez AliExpress

Un smartphone ultra-puissant à prix cassé : le Poco F7 Ultra passe de 759 € à 495 € en version 256 Go, soit 264 € d’économie immédiate. La version 512 Go chute aussi à 554 € au lieu de 809 €. Rarement un flagship n’aura été aussi abordable.

Offrir un smartphone haut de gamme pour le prix d’un milieu de gamme ? C’est la promesse d’AliExpress qui, à l’occasion de ses promos d’automne, brade le Poco F7 Ultra. Proposé à moins de 500 € du 15 au 21 septembre, ce modèle de mars se présente comme l’alternative parfaite aux appareils à plus de 1 200 €, combinant performance et accessibilité.

Un smartphone taillé pour tous vos usages

Pensé pour répondre à toutes les attentes, le Poco F7 Ultra s’adapte aussi bien au gaming qu’à la photo, au travail ou au divertissement en mobilité.

Sa puissance brute permet de jongler entre les applis les plus gourmandes, ses capteurs photo capturent des clichés détaillés, et son autonomie généreuse garantit une journée sans prise de tête.

Sous le capot, le dernier processeur Snapdragon 8 Elite (gravé en 3 nm) fait tourner vos jeux AAA, vos applis de montage et vos sessions multitâches avec une fluidité remarquable. Selon la version, vous profitez de 12 ou 16 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage.

Son écran AMOLED 6,67’’ QHD+ 120 Hz compatible Dolby Vision et HDR10+ assure une expérience visuelle exceptionnelle : fluidité parfaite, luminosité de 1 800 nits et couleurs éclatantes, même en plein soleil.

Côté autonomie, la batterie 5 300 mAh tient plus d’une journée intensive et se recharge en 40 minutes seulement grâce à la charge 120W.

Pour la photo, le Poco F7 Ultra embarque un triple capteur (50 Mpx principal, 32 Mpx ultra grand-angle et téléobjectif 50 Mpx x2,5), complété par un capteur selfie 32 Mpx.

Ajoutez à cela la vidéo en 8K et l’intégration de l’IA HyperAI pour booster vos clichés et vos usages, et vous obtenez un smartphone complet à tous les niveaux.

Une réduction spectaculaire : le Poco F7 Ultra à 495 €

Proposé à 759 € lors de son lancement, le Poco F7 Ultra tombe aujourd’hui à 495 € en version 256 Go, soit 264 € d’économie (-35 %).

La déclinaison 512 Go est affichée à seulement 554 €, contre 809 € auparavant (-32 %). Difficile de trouver un concurrent qui offre autant de puissance et de fonctionnalités à ce prix.

Fiabilité et sérénité garanties

AliExpress assure la livraison rapide depuis l’Espagne, avec TVA incluse, garantie constructeur 2 ans et retour possible sous 90 jours.

Vous pouvez même opter pour un paiement en 6 fois sans frais via PayPal : de quoi craquer sans se ruiner.

Un deal à ne pas manquer

Le Poco F7 Ultra est idéal pour les gamers, les pros et les amateurs de photo qui veulent un smartphone haut de gamme sans dépenser une fortune.

Attention, les stocks à ce tarif sont limités et l’offre prend fin le 21 septembre !

