MWC 2026 : voici le premier smartphone robot IA, et j’avoue que je suis hypé

Au MWC 2026, Honor ne présente pas simplement un nouveau smartphone. La marque chinoise dévoile un appareil doté d’une caméra motorisée capable de bouger, suivre son utilisateur et interagir comme un mini-robot. Gadget futuriste ou début d’une nouvelle ère pour le smartphone ? J’ai des doutes. Mais j’ai aussi les yeux qui brillent.

Vous posez votre téléphone sur la table. Il pivote doucement vers vous. Il incline “la tête”. Il vous suit du regard quand vous changez de place. On ne parle pas d’une animation à l’écran. On parle d’un module caméra monté sur un gimbal motorisé qui bouge physiquement.

Au MWC 2026 de Barcelone, Honor présente ce qu’il appelle son “Robot Phone”. Sa particularité ? Une caméra stabilisée qui sort du dos de l’appareil et s’anime comme une petite créature mécanique.

Techniquement, la base rappelle des produits comme le DJI Osmo Pocket 3 : stabilisation sur nacelle, mouvements fluides, orientation dynamique. Sauf qu’ici, le module ne sert pas uniquement à filmer. Il “observe”, réagit, interagit.

Dans la vidéo promotionnelle, le téléphone suit son utilisateur depuis une poche de chemise, chante une berceuse, joue à cache-cache avec un bébé, commente une tenue. Le tout avec des mouvements presque expressifs, qui évoquent davantage un personnage de Pixar qu’un simple capteur photo. Difficile de ne pas penser à Wall-E.

Pour la première fois depuis longtemps, un smartphone ne cherche pas à être plus fin, plus lumineux, plus rapide. Il cherche à être… vivant.

L’“AI Phone” prend enfin un corps

Depuis trois ans, les constructeurs promettent l’ère du “AI Phone”. Dans les faits, l’intelligence artificielle reste surtout logicielle : résumés automatiques, retouches photo, transcription vocale, suggestions contextuelles.

Utile, certes. Révolutionnaire ? Pas vraiment.

Le Robot Phone change la narration. L’IA ne se cache plus dans des menus. Elle s’incarne. Elle bouge. Elle semble attentive.

On passe d’un assistant invisible à une présence mécanique. Et symboliquement, c’est fort. Le smartphone n’est plus seulement un outil que l’on manipule. Il devient un objet qui réagit à notre présence.

Reste que derrière cette mise en scène, la réalité technique est plus complexe. Les LLM embarqués sur mobile progressent, l’agentic computing fait ses premiers pas, mais nous sommes encore loin d’une intelligence capable d’agir de manière autonome et pertinente dans toutes les situations.

Autrement dit, le corps est peut-être prêt. Le cerveau, pas totalement.

Les vraies questions que personne ne peut éviter

Un robot, c’est fascinant. Jusqu’au premier choc contre le carrelage.

Un module motorisé exposé pose immédiatement des questions de durabilité. Un mauvais angle dans un sac, une chute malheureuse, et la mécanique peut rendre l’âme. Les smartphones sont déjà des objets fragiles. Ajouter une pièce mobile complexifie encore l’équation.

Il y a aussi l’autonomie. Un moteur, même miniaturisé, consomme. Ajoutez à cela la vision par ordinateur, l’analyse vocale, le traitement IA, et la batterie pourrait fondre plus vite qu’un glaçon en plein soleil catalan.

La question de la vie privée n’est pas anodine non plus. Un téléphone qui “voit” et “écoute” en permanence, avec un module qui bouge physiquement pour suivre son utilisateur, change la perception de l’objet. Même si tout est désactivable, l’effet psychologique est réel.

Et puis il y a le précédent. Les caméras selfie motorisées ont connu un pic d’enthousiasme avant de disparaître presque aussi vite qu’elles étaient arrivées. Trop fragiles. Trop complexes. Pas assez utiles.

Le Robot Phone risque-t-il de rejoindre cette liste ? Possible.

Prototype spectaculaire ou vrai tournant industriel ?

Le Mobile World Congress adore les concepts spectaculaires. Barcelone a vu passer des smartphones modulaires, des écrans enroulables, des batteries miracle qui n’ont jamais quitté le stade de démonstration.

Il est donc légitime de se demander si ce Robot Phone est un produit commercial imminent ou une vitrine technologique destinée à attirer les projecteurs.

Pendant ce temps, Honor prépare aussi le plus classique Magic V6, un pliable destiné à concurrencer frontalement le Samsung Galaxy Z Fold 7. Là, on est dans l’amélioration incrémentale : finesse, résistance, charnière optimisée.

Le Robot Phone, lui, joue une autre partition. Il ne cherche pas à être meilleur. Il cherche à être différent.

Dans un marché saturé où les fiches techniques se ressemblent toutes, l’audace devient presque une nécessité stratégique.

Pourquoi je suis quand même hypé

Soyons honnêtes. Est-ce que ce smartphone robot est indispensable ? Non. Est-ce qu’il a toutes les chances de devenir un best-seller mondial ? Probablement pas.

Mais il a quelque chose que beaucoup de smartphones ont perdu : la capacité de surprendre.

Depuis des années, l’innovation mobile est devenue une course au millimètre et au pourcentage. Un peu plus lumineux. Un peu plus puissant. Un peu plus optimisé. Le Robot Phone, lui, ose l’étrangeté.

Il réintroduit un imaginaire. Une dimension presque ludique. Une tentative de donner une personnalité à un objet devenu banal.

Peut-être que ce sera un flop. Peut-être que dans un an, on n’en parlera plus. Mais si l’on cherche un signal faible sur la convergence entre IA et robotique grand public, il est là. Le smartphone a remplacé l’appareil photo, le GPS, le lecteur MP3. Et si, demain, il devenait aussi une petite créature numérique posée sur notre bureau ?

