Vidéo : les robots humanoïdes s’entraînent au kung-fu avec les moines Shaolin

Si vous voulez de l’action, vous serez sans doute ébloui. Ces robots humanoïdes exécutent des enchaînements de kung-fu au temple Shaolin avec une précision qui défie toutes les attentes.

Ces dernières années, le secteur de la robotique a connu une évolution spectaculaire. Les robots ne se contentent plus d’aspirer le sol ou d’assembler des pièces en usine. Certains nettoient nos intérieurs, d’autres courent presque comme des athlètes de haut niveau. Des humanoïdes jouent au football, pédalent sur des vélos ou exécutent des figures de gymnastique complexes. Et la vidéo virale montrant des robots s’exerçant au kung-fu illustre à quel point le secteur progresse à grande vitesse.

Agibot : la firme derrière les robots experts en kung-fu

La société chinoise Agibot a publié la vidéo le 7 février. Rapidement, elle a circulé bien au-delà des cercles spécialisés.

On y voit plusieurs robots humanoïdes enchaîner des mouvements de kung-fu aux côtés de moines chinois. Les gestes sont fluides et les transitions nettes. La synchronisation impressionne aussi, surtout dans un cadre aussi symbolique que le temple Shaolin. Regardez par vous-même dans la vidéo ci‑dessous :

Shaolin Temple has started practicing kung fu with robots.



pic.twitter.com/iqwXviQgv5 — Science girl (@sciencegirl) February 5, 2026

Le public a réagi sans filtre. Certains parlent de prouesse technologique. D’autres évoquent un léger malaise. Car ces gestes, autrefois réservés à des années de discipline humaine, se retrouvent reproduits par des machines.

Pourtant, la démonstration reste maîtrisée. Agibot ne cherche pas la provocation. L’entreprise met simplement en avant son savoir-faire.

Un humanoïde déjà habitué aux démonstrations physiques

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise basée à Shanghai surprend. En mars 2025, Agibot présentait le Lingxi X2 dans une vidéo où il roulait à vélo en plein air. Il s’agit d’un exercice d’équilibre complexe, proche des capacités humaines.

Shanghai-based AgiBot has introduced the Lingxi X2 humanoid robot, designed with near-human mobility. The 1.3-meter-tall, 33.8 kg robot can walk, run, dance, and even ride vehicles such as bicycles and hoverboards. Powered by deep reinforcement and imitation learning, it… pic.twitter.com/8oL2QZWmtF — Wevolver (@WevolverApp) October 3, 2025

Deux mois plus tard, le même robot exécutait un saut périlleux Webster, une figure de gymnastique exigeante.Ces démonstrations ne relèvent pas du hasard. Elles s’inscrivent dans une progression claire. En effet, le robot maîtrise son corps artificiel avec de plus en plus de finesse.

Dans la vidéo tournée au temple Shaolin, il reproduit déjà des mouvements de kung-fu similaires à ceux montrés auparavant. La différence tient au cadre et à la coordination collective. Au lieu d’un robot isolé, on voit plusieurs machines synchronisées, ce qui reflète une étape technologique vers des interactions plus complexes.

Dans son site officiel, Agibot revendique d’ailleurs que le Lingxi X2 est capable de reproduire des mouvements complexes observés chez les humains, grâce à un système d’IA avancée et de contrôle dynamique.

GO-1, le modèle d’IA qui pilote chaque mouvement

Derrière ces gestes précis se trouve évidemment l’IA. Le modèle utilisé est le GO-1, aussi appelé Genie Operator-1. Ce système ne fonctionne pas comme un programme classique. Il repose sur une capacité de généralisation sans échantillon. Concrètement, le robot peut manipuler des objets et réaliser des tâches basiques sans entraînement spécifique préalable.

Cette approche révolutionne le domaine. Parce qu’elle autorise plusieurs robots humanoïdes à travailler ensemble, de façon synchronisée. Dans la vidéo, cette coordination saute aux yeux. Les machines anticipent leurs mouvements. Elles s’ajustent en temps réel.

GO-1 améliore aussi la capacité du Lingxi X2 à apprendre et planifier des actions en conditions réelles. Le modèle introduit des actions latentes, une technique qui exploite des images visuelles passées et présentes.

Grâce à cela, le robot comprend mieux les mouvements humains, même lorsque les données d’entraînement manquent. Cette méthode répond à un problème central de la robotique humanoïde actuelle.

Une évolution qui dépasse les murs de laboratoires

Les humanoïdes d’Agibot ne font que de simples démonstrations scénarisées dans des environnements contrôlés. Le passage par le kung-fu valide la robustesse de leurs systèmes mécaniques et logiciels.

Ces robots quittent progressivement le cadre strict des centres de recherche pour s’inviter dans le quotidien. La précision des gestes suggère une utilité future pour des tâches physiques exigeantes.

On assiste donc à l’émergence de machines capables d’interagir avec leur environnement de manière presque naturelle. Le public oscille désormais entre une admiration technique et appréhension face à cette autonomie.

Les robots humanoïdes manquent de données d’actions humaines exploitables. GO-1 ne contourne pas ce problème avec plus de capteurs, mais avec une approche cognitive différente. Il exploite des images passées et présentes pour comprendre un mouvement, sans annotation lourde.

Des robots qui pratiquent le kung-fu, oui, mais ça change quoi ?

Quand on voit un robot humanoïde exécuter des mouvements de kung-fu avec fluidité, notre première réaction peut être wow, puis un peu d’incrédulité. Mais la raison d’être de ces démonstrations dépasse le spectacle visuel.

Dans la vidéo d’Agibot, les robots ne sont pas là pour devenir des maîtres martiaux. Ni pour tourner un film d’action. Ils illustrent une progression technologique concrète vers des capacités d’apprentissage et d’adaptation en contexte réel.

The First Manufacturer to Mass-Produce 5,000 Humanoid Robots



AgiBOT rolled off its 5,000th humanoid robot (a Lingxi X2) today, marking a milestone for both the company and the humanoid robot industry as a whole: a significant step towards large-scale deployment in the real… https://t.co/Xgcc0rsvYj pic.twitter.com/3kzsmaCLwX — CyberRobo (@CyberRobooo) December 8, 2025

Pour le grand public, cela annonce des robots plus adaptables, capables d’apprendre par observation. À terme, cela signifie moins de configuration, moins de programmation, et plus d’interactions naturelles.

D’après plusieurs études sur la robotique humanoïde, les robots capables d’apprendre par observation ouvrent la porte à des usages concrets dans l’assistance quotidienne, l’éducation ou encore les environnements commerciaux.

Selon The Washington Post, cette capacité d’adaptation réduit le besoin de configuration manuelle. Car les machines peuvent assimiler de nouveaux gestes en observant les humains, puis ajuster leur comportement face à des situations variables. Cela sans reprogrammation systématique.

Pourtant, on se pose des questions. Parce que des robots capables d’exécuter des mouvements rapides et précis posent des enjeux de sécurité physique, mais aussi de responsabilité. Qui répond en cas d’accident lors d’une interaction réelle ? Le fabricant, le modèle d’IA, l’opérateur humain ? Quoi qu’il en soit, ces démonstrations soulignent que la robotique commence à interagir avec le monde réel.

