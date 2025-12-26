Vous adorez les robots ? Voici les histoires phares de 2025

On a eu plusieurs histoires de robots intéressantes en 2025, mais lesquelles se démarquent le plus ?

L’année 2025 devait être celle de la consécration pour les robots. Cela dit, entre les investissements, les promesses et les avancées, la réalité s’est révélée plus nuancée. Pourtant, certaines histoires de robots ont marqué 2025.

Une faille a exposé les robots Unitree à des piratages massifs

La sécurité est devenue un sujet central cette année. Les robots Unitree, accessibles et relativement abordables, ont fait l’objet d’analyses poussées. Résultat, des failles critiques ont contribué à la prise de contrôle à distance de flottes entières.

Cette affaire a rappelé que les robots connectés sont aussi vulnérables que des ordinateurs mal protégés. L’histoire a alors servi d’électrochoc pour l’industrie. La cybersécurité n’est plus un luxe, mais une nécessité absolue pour les robots déployés à grande échelle.

Les robots laitiers, une des meilleures histoires de 2025

Parmi les histoires phares de l’année, celle des robots pour l’élevage laitier a surpris. Des machines entièrement autonomes gèrent la traite, l’alimentation, mais aussi le suivi des vaches. Ces robots travaillent jour et nuit, sans stress ni fatigue.

Le bénéfice est double. Les agriculteurs retrouvent du temps et une meilleure qualité de vie. Quant aux animaux, ils évoluent dans un environnement plus calme et plus régulier. En 2025, cette histoire de robots a prouvé que la technologie peut améliorer la productivité ainsi que le bien-être.

Atlas progresse grâce aux modèles de comportement avancés

Ce robot humanoïde de Boston Dynamics n’a pas fini de nous épater avec ses évolutions. En 2025, sa collaboration avec Toyota Research a mis en lumière l’usage de grands modèles de comportement. Ces systèmes ont aidé le robot à enchaîner des actions complexes avec plus de fluidité.

Même si les limites persistent, cette avancée montre une voie crédible. Les machines deviennent plus adaptables, capables de comprendre des situations variées. C’est une des meilleures histoires de robots en 2025 et elle illustre un progrès réel. Ce progrès est, certes, loin des effets d’annonce, mais encore insuffisant pour une adoption massive.

Les robots d’Amazon font aussi partie des meilleures histoires

Loin du fantasme humanoïde, Amazon a continué à miser sur l’efficacité. Ses robots Vulcan, spécialisés dans le rangement d’objets, ont franchi un cap symbolique. De fait, ils stockent désormais des articles plus rapidement que des opérateurs humains.

Cette réussite repose en outre sur une approche pragmatique. Les robots sont conçus pour des tâches répétitives, dans des environnements parfaitement maîtrisés. Cette stratégie discrète a prouvé que les robots peuvent déjà surpasser l’humain lorsqu’ils restent dans leur domaine d’excellence.

La faillite d’iRobot, parmi les histoires phares de robots en 2025

La chute d’iRobot a marqué la fin d’une époque. Pionnière des robots aspirateurs, l’entreprise n’a pas survécu au blocage de son rachat par Amazon. Cette année, son cofondateur a livré une analyse lucide des erreurs stratégiques et des pressions réglementaires.

Cette faillite a alors rappelé que même les icônes de la robotique restent fragiles. Le marché des robots domestiques est mature, concurrentiel et également impitoyable. L’histoire d’iRobot sert désormais de leçon pour toute entreprise misant sur les robots grand public.

Et vous, quelle est votre histoire de robots favorite en 2025 ? Qu’elle fasse partie ou non de cette liste, n’hésitez pas à nous en faire part !

