Nvidia Nitrogen : l’IA capable de jouer à tous les jeux vidéo (et bientôt dans les robots)

Une IA qui joue à plus de mille jeux vidéo, sans tricher ni apprendre par cœur ? Voilà ce qu’est Nvidia Nitrogen. Des chercheurs issus de Nvidia, Stanford et Caltech l’ont présenté NitroGen cette semaine.

Jim Fan, responsable IA chez Nvidia, parle d’un modèle open source entraîné sur plus de mille jeux. Le projet vise des usages qui dépassent largement le divertissement. Les simulations et la robotique se trouvent déjà dans la ligne de mire.

Nvidia Nitrogen : quel genre d’IA ?

NitroGen s’appuie sur une idée pas très compliquée : apprendre par l’action plutôt que par les mots. Les chercheurs évoquent un « GPT pour les actions », pensé pour agir dans des environnements inconnus. Le modèle vise des agents incarnés capables d’interpréter des situations variées. Une quête fascine la recherche en IA depuis des années.

Le jeu vidéo constitue un terrain idéal pour tester cette approche. Chaque titre impose ses règles, sa physique et ses réflexes propres. NitroGen apprend à composer avec ces différences sans entraînement spécifique préalable.

Pour nourrir le modèle, les chercheurs ont utilisé quarante mille heures de gameplay public. Les vidéos de streamers montrant les gestes sur la manette se révèlent précieuses. Elles relient directement l’image à l’action humaine. NitroGen apprend ainsi par imitation à grande échelle.

Les tests couvrent des genres très variés, du RPG à la course automobile. Fan évoque des résultats encourageants sur des jeux connus ou générés procéduralement. Le taux de réussite progresse nettement face à des modèles vierges. La priorité, c’est la réactivité, qualifiée d’instinct du joueur.

Des manettes aux moteurs, même logique ?

Si vous voulez tout savoir, NitroGen repose sur l’architecture GROOT N1.5, conçue à l’origine pour la robotique. Son adaptation au jeu intrigue les chercheurs. Les mécaniques virtuelles servent de banc d’essai aux comportements physiques. Cette continuité ouvre des pistes concrètes pour les robots.

Un jeu impose des décisions rapides dans un cadre instable. Un robot rencontre des contraintes similaires dans le monde réel. NitroGen apprend à ajuster ses actions face à l’imprévu. Cette capacité intéresse particulièrement les équipes en robotique autonome.

Les chercheurs observent une grande compétence sur des tâches inédites. Le modèle généralise sans entraînement dédié sur chaque environnement. Cette faculté séduit pour des robots opérant hors laboratoire. Les simulations gagnent aussi en réalisme opérationnel.

Le projet reste volontairement ouvert à la communauté. Le code, les données d’actions et les poids du modèle sont accessibles. Chercheurs, étudiants et passionnés peuvent expérimenter librement. L’approche collaborative accélère l’exploration de nouveaux usages.

