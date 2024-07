L'avènement des assistants virtuels s'annonce comme un tournant majeur dans le domaine du piratage informatique. Kaspersky, leader mondial de la cybersécurité, prévoit une recrudescence alarmante des cyberattaques ciblant spécifiquement ces technologies de pointe.

Les prochaines années verront une adoption massive des assistants virtuels par le grand public. Les technologies comme ChatGPT, Copilot, Gemini, Alexa et Siri, encore marginales dans notre quotidien, deviendront omniprésentes. Kaspersky prévoit une explosion de leur utilisation, mais cette avancée technologique s'accompagnera de nouveaux défis en matière de sécurité.

Commodité quotidienne et risques émergents

Bientôt, nos assistants virtuels seront capables d'exécuter une variété de tâches : réserver un taxi, effectuer des achats en ligne, organiser des rendez-vous ou encore gérer nos dossiers médicaux. Cette intégration profonde dans notre quotidien signifie qu'ils accumuleront des données personnelles sensibles, telles que nos adresses, informations bancaires, relations et données médicales.

Avec une telle concentration d'informations personnelles, les assistants virtuels deviendront des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Bien que ce risque menace déjà nos ordinateurs, la situation prendra une nouvelle dimension. Les assistants virtuels deviendront omniprésents dans notre quotidien et s'intégreront à une multitude d'appareils électroniques.

Cette évolution estompera la distinction entre les mondes hors ligne et en ligne, car ces intelligences artificielles nous accompagneront en permanence, que ce soit dans nos foyers, nos véhicules ou nos espaces de travail.

Des cyberattaques aux formes encore inconnues

Les formes que prendront ces cyberattaques restent incertaines. Dan Demeter, chercheur principal en sécurité chez Kaspersky, affirme : « Nous ne savons pas encore quels types d'attaques (envers les IA) seront développées dans le futur, c'est la définition même d'une “nouvelle attaque” ». Les cybercriminels innovent constamment et les attaques contre les assistants virtuels pourraient être inédites et sophistiquées.

L'avènement de la guerre des IA

Dans un futur dominé par les interactions entre intelligences artificielles, des IA pourraient attaquer d'autres IA. Un assistant personnel pourrait être détourné pour trahir sa fonction principale, comme la protection des données personnelles.

Cette pratique ressemblera au jailbreak, qui consiste à contourner les limitations d'un appareil électronique. Les conséquences pourraient être désastreuses si un assistant virtuel divulgue des informations sensibles sous la contrainte.

Protéger nos assistants personnels, une nécessité

Kaspersky insiste sur l'importance de protéger nos assistants personnels, tout comme nous protégeons nos ordinateurs avec des antivirus. Bien que les IA soient déjà ciblées par des attaques, leur généralisation dans la vie quotidienne et les avancées technologiques augmenteront ces risques. Les utilisateurs devront se préparer à défendre leurs assistants virtuels contre des menaces de plus en plus complexes.

Les utilisateurs devront être vigilants et adopter des mesures de protection adaptées pour prévenir les cyberattaques. La sensibilisation et la mise en place de solutions de sécurité robustes seront essentielles pour naviguer dans ce nouveau paysage numérique.

Nous devons rester informés et nous préparer aux défis futurs face à ces prévisions. La sécurité des assistants virtuels doit devenir une priorité pour tous, afin de protéger nos informations les plus précieuses dans ce monde de plus en plus connecté.

