Les achats en ligne. Une tendance de plus en plus fréquente pour la Saint-Valentin.

Le 14 février, les consommateurs se tournent vers l’internet pour trouver les meilleurs cadeaux de la Saint-Valentin.

Achats en ligne pour la Saint-Valentin : une véritable tendance

Les cadeaux préférés des Français pour la Saint-Valentin sont les produits de beauté et de soin (49% des intentions d’achat), suivis des bijoux et des articles de mode tels que les vêtements ou les chaussures.

Un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’elles dépenseront un budget moyen de plus de 100 euros.

Les centres commerciaux et l’internet resteront les lieux privilégiés pour faire des achats ce jour-là.

En fait, les consommateurs préfèrent se rendre directement dans des magasins physiques pour faire leurs achats de la Saint-Valentin, bien que l’option des achats en ligne soit en hausse d’année en année.

8 Français sur 10 déclarent qu’ils feront leurs achats à la fois dans des magasins physiques et en ligne (86%), contre 14% qui ne feront que des achats en ligne.

Pourquoi faire ses achats de Saint-Valentin en ligne ?

De plus en plus de consommateurs choisissent de faire leurs achats de la Saint-Valentin en ligne car cela présente de nombreux avantages.

Économisez du temps et de l’argent

Si vous choisissez cette option, vous pouvez commencer à chercher des cadeaux pour la Saint-Valentin depuis le confort de votre canapé. Vous pouvez facilement parcourir de nombreuses boutiques en ligne. En quelques minutes seulement, vous pouvez parcourir les différentes offres et comparer les prix. Vous pouvez même regarder des vidéos de démonstration et vérifier les caractéristiques des différents articles.

En outre, pour faire des économies sur votre achat, vous pouvez consulter les sites de comparaison. N’oubliez pas non plus que la plupart des détaillants en ligne proposent des offres spéciales pendant cette période et une livraison ecommerce très rapide.

Quelques idées de shopping pour la Saint-Valentin

Choisir un cadeau pour la personne avec qui vous partagez votre vie n’est pas facile. Vous êtes à court d’idées ? Voici quelques-unes des meilleures idées de cadeaux pour la Saint-Valentin cette année :

Un parfum

Fleurs

Objets décoratifs

Bijoux ou montres

Dans tous les cas, quel que soit le cadeau que vous choisissez, le plus important est le détail.

En somme, le shopping en ligne pendant la période de la Saint-Valentin est une véritable tendance. Cela est dû, en partie, aux nombreux avantages de cette démarche.