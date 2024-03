Les avancées technologiques majeures dans la mise à jour de ServiceNow

ServiceNow, leader en workflows digitaux, élargit son horizon en IA générative avec la version Washington. Cette mise à jour amène une automatisation intelligente au sein des entreprises. Cela améliore significativement la productivité et l'efficacité opérationnelle.

Un nouvel horizon en IA générative

ServiceNow réaffirme son leadership en lançant de nouvelles fonctionnalités IA dans sa mise à jour Washington. Ces avancées visent à transformer les expériences d'entreprise grâce à Now Assist GenAI. Elles promettent une automatisation intégrée et responsable. Cela marque une évolution notable dans la gestion des opérations IT et la relation client.

Automatisation intelligente à chaque niveau

La version Washington de ServiceNow enrichit les fonctionnalités de Now Assist. L'objectif ? Accroître la productivité et accélérer la valeur des investissements IA. Des solutions comme ITOM AIOps et Virtual Agent enhancements mettent l'accent sur une automatisation intégrée.

Des solutions avancées pour une gestion optimisée

ServiceNow élargit l'utilisation de l'IA générative avec Now Assist for ITOM AIOps. Cette fonctionnalité transforme les alertes complexes en langage simple. Les améliorations de Virtual Agent et les nouveaux AI Accelerators favorisent une adoption rapide de l'IA, adaptée aux objectifs commerciaux.

Engagement de ServiceNow pour un numérique responsable

Outre l'IA, la version Washington offre de nouveaux outils pour optimiser les ventes, la gestion des commandes et l'analytique. Ces innovations débloquent l'automatisation à grande échelle. Elles contribuent également à une croissance significative de l'entreprise et à une meilleure adaptation aux besoins changeants des marchés.

Un engagement en faveur d'un numérique responsable

ServiceNow reste fidèle à son engagement pour un numérique éthique et responsable. La mise à jour Washington reflète cette philosophie. Sa plateforme offre des solutions IA sécurisées et respectueuses de la confidentialité. L'entreprise assure ainsi une gouvernance appropriée sans compromettre la rapidité ni l'efficacité des innovations.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

