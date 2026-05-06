Retroid Pocket Flip 2 : la console « clapet » mythique est de retour à -45 % pour la French Week

À ce tarif, la Retroid Pocket Flip 2 surclasse la concurrence : plus qu’une simple console rétro, c’est une véritable machine de guerre pour le cloud gaming et les jeux Android.

C’est l’offre phare de la French Week chez AliExpress : jusqu’au 7 mai à 23h59, la Retroid Pocket Flip 2 chute à 191 € au lieu de 349 €. En utilisant le code FRFW23, vous profitez d’une remise immédiate de 45 % sur cette console Android ultra-polyvalente, capable de faire tourner vos émulateurs préférés, les jeux du Play Store et même vos titres en Cloud Gaming.

Le rétrogaming et le cloud au creux de la main

La Retroid Pocket Flip 2 n’est pas qu’une simple console d’émulation, c’est un véritable centre de divertissement sous Android. Grâce à son processeur Snapdragon 865 et ses 8 Go de RAM, elle ne se contente pas de faire défiler les classiques de la Game Boy. Elle s’attaque avec brio à des systèmes plus exigeants comme la GameCube, la PS2 ou la PSP. Imaginez retrouver vos titres cultes avec une fluidité parfaite, le tout sur un format « clapet » qui protège l’écran et rappelle les plus belles heures de la Game Boy Advance SP.

Au-delà du rétro, c’est une alliée redoutable pour le Cloud Gaming (Xbox Game Pass, GeForce Now) et les jeux mobiles du Play Store. Son écran OLED de 5,5 pouces est une petite pépite : les contrastes sont infinis, les noirs profonds, et la luminosité de 500 nits permet de jouer confortablement, même en extérieur. Côté confort, les joysticks à effet Hall (insensibles au drift) et les gâchettes ergonomiques offrent une précision que bien des manettes de salon pourraient envier.

Une réduction impressionnante : la Retroid Pocket Flip 2 tombe à 191 €

Le rapport performance-prix devient tout simplement imbattable avec cette offre. Alors que le tarif de lancement avoisinait les 350 €, l’utilisation du code FRFW23 sur AliExpress fait chuter la facture à 191 €. C’est une remise directe de 45 %. À titre de comparaison, peu de machines dans cette tranche de prix sont capables de proposer à la fois un écran OLED Full HD et un refroidissement actif permettant de jouer des heures sans perte de puissance.

Achetez en toute sérénité pendant la French Week

AliExpress a considérablement musclé son service pour cet événement. La console bénéficie de la livraison gratuite (sous 2 à 11 jours), de la garantie constructeur de deux ans et d’un retour gratuit sous 90 jours. Pour plus de souplesse, le paiement en 4 fois sans frais via PayPal est disponible, soit environ 47 € par mois. C’est l’occasion de s’équiper auprès d’un revendeur fiable avec toutes les protections nécessaires.

Faut-il craquer ?

Idéale pour les voyageurs, les passionnés de tech vintage et les joueurs Android, la Retroid Pocket Flip 2 est la console la plus équilibrée de sa génération. Entre son autonomie de 8 heures et sa sortie vidéo USB-C pour jouer sur grand écran, elle coche toutes les cases. Dépêchez-vous ! Les stocks de la French Week s’épuisent vite et votre code promo ne sera plus valable après le 7 mai à 23h59.

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