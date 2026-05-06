Insolite : Le pack Google Pixel 10 + JBL Flip 7 perd 648 € chez Fnac et Darty ! 

Envie du meilleur rapport qualité-prix actuel ? Ne cherchez plus : le combo Google Pixel 10 et JBL Flip 7 voit son prix dégringoler. Ce duo premium, alliant puissance et son haute fidélité, s’affiche à seulement 400 € au lieu de 1 048 € chez Fnac et Darty. Une opportunité rare de s’équiper à moindres frais.

Pourquoi se contenter d’un smartphone seul quand on peut avoir le son qui va avec ? Le pack du moment réunit l’excellence du Google Pixel 10 et la robustesse de la JBL Flip 7. Ce combo premium, plébiscité par les tests avec une note de 9/10, s’affiche en ce moment à un prix sacrifié grâce à une réduction massive de -62 %.

Le Google Pixel 10 : l’intelligence au creux de la main

Le Google Pixel 10 est un véritable assistant personnel redoutable. Imaginez : votre smartphone traduit instantanément vos appels étrangers ou retouche vos photos de groupe pour que tout le monde sourit, le tout avec une fluidité déconcertante grâce à la puce Tensor G5. Que vous soyez un mordu de réseaux sociaux ou un amateur de streaming, sa dalle Amoled crève le plafond en luminosité (jusqu’à 2 890 nits !), garantissant une lisibilité parfaite, même sous un soleil de plomb.

Côté photo, le Pixel 10 franchit un cap avec l’arrivée tant attendue d’un téléobjectif x5. Vos clichés gagnent en profondeur et en précision, tandis que la batterie de 4 970 mAh assure une autonomie solide pour tenir toute une journée de shooting ou de gaming. C’est un appareil robuste, certifié IP68, prêt à vous suivre dans toutes vos aventures sans sourciller.

JBL Flip 7 : la puissance sonore sans compromis

Pour accompagner ce bijou, la JBL Flip 7 s’impose comme la partenaire de jeu idéale. Cette enceinte cylindrique, dont le son progresse encore grâce à l’AI Sound Boost, envoie des basses percutantes et des aigus précis sans jamais saturer, même quand on pousse le volume en extérieur. Plus robuste que jamais, elle ne craint ni la poussière ni l’immersion totale. Son petit plus ? La fonction Auracast qui permet de synchroniser votre musique avec une infinité d’autres enceintes compatibles pour transformer votre salon en véritable salle de concert.

Une réduction impressionnante : le combo Pixel 10 + JBL chute à 400 €

Le calcul est rapide mais le résultat est bluffant. Initialement affiché à 1 048 € (899 € pour le Pixel 10 et 149 € pour la Flip 7), le pack est d’abord remisé à 679 €. En ajoutant le bonus reprise de 279 € proposé par l’enseigne, la facture finale dégringole à 400 € tout pile. C’est une remise totale de 62 %, soit une économie réelle de 648 €. À titre de comparaison, pour ce prix, la concurrence ne propose souvent que des modèles de milieu de gamme, sans enceinte et avec des capacités photo bien moindres.

La garantie d’un achat serein

Acheter chez Fnac ou Darty, c’est s’assurer d’un service après-vente de proximité et d’une garantie constructeur de deux ans. La fiabilité de ces enseignes n’est plus à prouver : entre le retrait gratuit en magasin sous 1h ou la livraison sécurisée à domicile, vous équipez votre quotidien avec l’esprit tranquille. Google assure d’ailleurs 7 ans de mises à jour logicielles sur ce Pixel, vous garantissant un appareil moderne jusqu’en 2033.

Saisissez l’opportunité avant qu’il ne soit trop tard

Ce pack est la solution rêvée pour les créateurs de contenus, les étudiants en quête de polyvalence ou les mélomanes mobiles. Et sachez que cette offre n’est valable que jusqu’au 21 mai 2026 et les stocks de bonus reprise sont souvent limités. À ce tarif, les unités disponibles risquent de s’écouler très rapidement.

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