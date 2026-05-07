Meta dévoile l’agent IA Hatch : un OpenClaw pensé pour le grand public ?

Meta travaillerait sur un nouvel agent d’IA. Il porte provisoirement le nom de « Hatch » et serait un outil proche d’OpenClaw. L’information provient du site The Information, qui s’appuie sur des sources proches du dossier.

Selon la journaliste Jyoti Mann, Meta chercherait à proposer une alternative plus accessible au grand public à OpenClaw. Car ce dernier est jugé trop complexe pour la majorité des utilisateurs non techniques.

Bien entendu, cette nouvelle n’est pas très étonnante sachant qu’en début d’année, Meta aurait tenté de racheter OpenClaw. Mark Zuckerberg s’y serait montré particulièrement intéressé, au point d’en être brièvement obsédé selon son créateur Peter Steinberger.

Hatch, l’agent IA de Meta inspiré d’OpenClaw

OpenClaw pour ceux qui ne le savent pas est un outil open source. Il est basé sur des modèles d’IA, capable d’exécuter des tâches complexes via des instructions simples.

Il peut interagir avec des applications de messagerie comme WhatsApp et piloter certaines actions sur un ordinateur. Et c’est le genre d’outil que Meta voudrait proposer à son tour. Ce, malgré l’incident qui s’est produit en février.

À l’époque, Summer Yue, responsable de la sécurité et de l’alignement chez Meta Superintelligence, a constaté que son instance d’OpenClaw était devenue incontrôlable.

Le système aurait même supprimé sa boîte de réception entière, malgré ses demandes répétées d’arrêt. Des captures de l’épisode montrent des messages désespérés comme « Ne faites pas ça » ou encore « ARRÊTEZ OPENCLAW », totalement ignorés par l’agent.

D’après The Information, Hatch pourrait entrer en phase de tests internes dès le mois prochain. Meta estime que l’outil pourra réaliser des tâches proches de celles d’OpenClaw.

Pour y parvenir, l’entreprise a mis en place des environnements logiciels fermés reproduisant des plateformes comme Reddit, Etsy et DoorDash.

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