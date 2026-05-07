Google, Microsoft, xAI… Trump va tester les nouvelles IA en avant-première

Trump veut surveiller l’essor des IA les plus puissantes du marché. Google, Microsoft et xAI ont accepté de soumettre leurs futurs modèles à des évaluations gouvernementales avant leur déploiement.

Jusqu’ici, les nouveaux modèles d’IA débarquaient presque du jour au lendemain sur Internet. Aujourd’hui, ils pourraient d’abord passer par les bureaux du gouvernement américain. Sous l’impulsion de Trump, Washington veut tester certaines IA avant leur lancement public. Google DeepMind, Microsoft et xAI font déjà partie des entreprises concernées. Une collaboration qui ressemble autant à une mesure de précaution qu’à une démonstration de pouvoir technologique.

Pourquoi Trump veut-il tester les IA avant tout le monde ?

Derrière cette initiative se trouve le CAISI, le Center for AI Standards and Innovation. C’est un organisme du département du Commerce chargé d’évaluer les capacités des IA dites frontières.

Jusqu’ici, le centre travaillait déjà avec OpenAI et Anthropic. Mais maintenant, la liste s’élargit. Google DeepMind, Microsoft et surtout xAI rejoignent officiellement le programme. Ainsi, les futures IA les plus puissantes du marché pourraient être analysées par Trump avant même leur arrivée chez les utilisateurs.

Google, Microsoft, and xAI have reached a formal agreement with the Trump administration to share early versions of their artificial intelligence models before public release.



The U.S. Commerce Department, specifically its Center for AI Standards and Innovation, will evaluate… pic.twitter.com/zL0JuLxhCV — Wes Roth (@WesRoth) May 6, 2026

Le gouvernement américain affirme vouloir mieux comprendre les risques liés à ces technologies. Sécurité nationale, cybersécurité, désinformation, usages militaires, les arguments ne manquent pas. Chris Fall, directeur du CAISI, insiste sur la nécessité d’une évaluation indépendante et rigoureuse des modèles les plus avancés.

Difficile toutefois de ne pas voir un changement d’ambiance. Il y a encore quelques années, les entreprises de la technologie répétaient que l’innovation devait rester libre et rapide. Aujourd’hui, les mêmes acteurs acceptent que l’État regarde sous le capot avant chaque lancement. Comme quoi, même dans la Silicon Valley, l’idée de régulation devient soudain moins effrayante quand elle vient avec un drapeau américain.

L’IA devient donc une affaire d’État ?

Selon un récent rapport du The New York Times, Donald Trump envisagerait même un décret présidentiel pour aller encore plus loin. Le but est de réunir dirigeants de la technologie et responsables gouvernementaux afin de superviser plus directement le développement des nouvelles IA.

Autrement dit, la Maison-Blanche ne veut plus seulement observer la révolution de l’IA. Elle veut participer à la partie. Et probablement tenir la manette.

Le rapprochement entre Trump et xAI intrigue particulièrement. Elon Musk critique régulièrement les dérives de l’IA woke et milite pour des modèles plus libres. Pourtant, son entreprise accepte aujourd’hui de collaborer avec les autorités américaines dans le cadre de ces évaluations. Une alliance qui montre à quel point l’IA est devenue un enjeu géopolitique majeur.

Pendant ce temps, la concurrence mondiale continue de s’intensifier. Les États-Unis veulent éviter d’ailleurs de perdre leur avance face à la Chine, tandis que les entreprises cherchent à rassurer les gouvernements sans freiner leurs ambitions commerciales.

Car derrière le discours officiel sur la sécurité, une question flotte déjà. Qui contrôlera réellement les IA de demain ? Les entreprises qui les créent ? Les gouvernements qui les évaluent ? Ou quelques milliardaires convaincus qu’ils construisent le futur de l’humanité depuis leur open space ultra-sécurisé ?

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