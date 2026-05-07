Anthropic force son IA Claude à… « rêver », (et c’est pour votre bien)

Les entreprises d’IA en font toujours un peu trop pour leur modèle qu’elles commencent à entretenir des idées, comment dire, bizarre. Tenez, Anthropic, par exemple, a dévoilé une nouvelle fonctionnalité destinée à mettre les agents pilotés par Claude en état de rêve.

Pendant cet état de rêve, les agents IA analyseront les événements récents afin d’identifier les informations utiles à conserver en mémoire. Le but n’est autre que d’améliorer ses futures tâches et interactions.

Cette fonctionnalité, Anthropic la nomme « Dreaming ». Elle a été dévoilée lors de la conférence développeurs Code with Claude à San Francisco. Cela dit, pour le moment, elle est disponible uniquement en avant-première de recherche dans Claude Managed Agents.

Live from Code with Claude: we're launching dreaming in Claude Managed Agents as a research preview.



Outcomes, multiagent orchestration, and webhooks are now in public beta. pic.twitter.com/p4DFRzFEd8 — Claude (@claudeai) May 6, 2026

À quoi sert ce système de rêve sur Claude Managed Agents exactement ?

Cette approche répond à une limite bien connue des modèles de langage. Voyez-vous, leur fenêtre de contexte n’est pas infinie. Et certaines informations importantes finissent par disparaître lors des projets de longue durée.

Aujourd’hui, de nombreux modèles utilisent déjà une technique appelée « compaction ». Celle-ci consiste à résumer régulièrement les longues conversations. Le but est toujours d’éliminer les éléments jugés inutiles tout en gardant les informations essentielles pour poursuivre une discussion ou une tâche.

Seulement, ce mécanisme reste généralement limité à une seule conversation et à un unique agent. D’où « Dreaming » selon Anthropic. Le système analyse de manière récurrente les anciennes sessions ainsi que les données mémorisées provenant de plusieurs agents.

Il tente ensuite de détecter des schémas importants, des habitudes ou des informations pertinentes qui pourront être réutilisées plus tard. Les utilisateurs auront le choix de laisser ces ajustements se faire automatiquement ou de vérifier manuellement les modifications avant leur application.

D’après Anthropic, cette analyse des schémas de réflexion permet notamment d’identifier des tendances invisibles pour un agent isolé. Genre, des erreurs qui reviennent fréquemment. Des méthodes de travail adoptées spontanément par plusieurs agents.

Ou encore des préférences partagées au sein d’une équipe. L’entreprise explique également que ce système aide à restructurer la mémoire afin qu’elle reste pertinente malgré l’accumulation d’informations au fil du temps.

Les autres fonctionnalités dévoilées

Hormis le système de rêve, Anthropic a également présenté d’autres nouveautés liées à Claude Managed Agents Lors de la conférence Code with Claude. Parmi elles figure pas la fonctionnalité « Results ».

Elle permet aux développeurs de définir précisément ce qui constitue une tâche réussie. Un évaluateur distinct vient ensuite vérifier si le travail produit par l’agent atteint réellement cet objectif.

Si le résultat n’est pas satisfaisant, l’agent peut tenter une nouvelle approche automatiquement.

Anthropic a aussi annoncé l’orchestration multi-agents. Celle-ci, quant à elle, fonctionne un peu comme une sorte de chef d’équipe. Un agent principal répartit une tâche complexe entre plusieurs agents spécialisés.

L’un peut analyser des journaux système, un autre examiner des tickets d’assistance pendant qu’un troisième surveille des métriques techniques. Bref, l’orchestration multi-agents autorise la collaboration parallèle de jusqu’à 20 agents spécialisés.

Puis il y a aussi, les notifications webhook. Elles assurent des notifications en temps réel vers des systèmes et services externes.

Bref, « Results », l’orchestration multi-agents et webhook sont tous accessibles en version bêta publique.

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