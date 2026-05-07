L’incroyable Honor Magic 7 Pro 512 Go tombe à 598 € : une offre folle chez AliExpress 

À l’occasion de la French Week, ce fleuron technologique voit son prix fondre de 54 %. C’est l’opportunité parfaite pour s’offrir un smartphone premium sans le payer au prix fort.

Ne manquez pas le clou de la French Week ! Le Honor Magic 7 Pro passe sous la barre des 600 € ! En utilisant le code promo FRFW60 avant le 7 mai minuit, ce monstre de puissance vous revient à 598 € (contre 1 299 € habituellement). C’est plus de la moitié du prix qui s’envole (-54 %) sur la version haut de gamme de 512 Go.

La puissance brute au creux de la main

Oubliez les ralentissements ou les temps de chargement. Avec sa puce Snapdragon 8 Elite, ce smartphone est une véritable bête de course taillée pour le gaming intensif et le multitâche effréné. Que vous soyez en train de monter une vidéo 4K ou de switcher entre vingt applications, la fluidité reste insolente. Son écran de 6,8 pouces n’est pas en reste : la dalle AMOLED est si lumineuse qu’elle « perce » littéralement le soleil en plein été, offrant un confort visuel inégalé pour vos sessions de streaming.

Côté photo, le Magic 7 Pro joue dans la cour des grands. Son téléobjectif de 200 Mpx capture des détails invisibles à l’œil nu, tandis que la batterie se recharge à une vitesse folle. En moins de 40 minutes, vous repartez pour deux jours d’autonomie. C’est l’outil idéal pour ceux qui ne veulent plus vivre avec un fil à la patte.

Une réduction impressionnante : le Honor Magic 7 Pro tombe à 598 €

Avec une baisse de prix aussi radicale, le Honor Magic 7 Pro réalise un tour de force. Pour 598 € (au lieu de 1 299 €), il vient balayer la concurrence. Là où d’autres téléphones au même tarif font des compromis, ce modèle conserve ses atouts de géant : une conception haut de gamme et une étanchéité totale. Une économie de 54 % qui en fait l’investissement le plus intelligent du moment pour les amateurs de technologie.

La fiabilité au rendez-vous

Acheter sur AliExpress pour une telle somme peut intimider, mais les garanties sont solides. Le produit bénéficie de la garantie constructeur de deux ans, de la livraison gratuite et rapide, ainsi que d’un retour gratuit sous 15 jours. Pour plus de sérénité, le paiement en 4 fois sans frais via PayPal est disponible, divisant l’investissement en mensualités légères d’environ 149 €.

Un monstre de polyvalence pour les utilisateurs les plus exigeants

Qu’il s’agisse de combler les technophiles en quête de puissance, les photographes à l’affût du cliché parfait ou les gamers exigeants, ce Honor Magic 7 Pro coche toutes les cases. Mais ne tardez pas, car l’offre French Week expire ce 7 mai à 23h59. Avec une telle décote, les stocks risquent de s’évaporer bien avant le gong final.

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