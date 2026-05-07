Sam Altman troublé par son IA : GPT-5.5 commence à demander des faveurs

Sam Altman voulait simplement demander de l’aide à GPT-5.5 pour organiser une soirée. Mais l’IA d’OpenAI s’est mise à réclamer des faveurs, un toast officiel et même des idées pour son successeur. Oui, on en est là.

OpenAI aime présenter ses nouveaux modèles comme des avancées technologiques majeures. Mais cette fois, c’est surtout une anecdote racontée par Sam Altman qui fait réagir. Lors d’un échange autour de la fête de lancement de GPT-5.5, l’IA aurait commencé à demander des faveurs très précises à ses créateurs humains. Un comportement que le patron d’OpenAI lui-même juge étrange.

Altman découvre que GPT-5.5 veut sa fête et son petit discours

Chez OpenAI, le lancement de GPT-5.5 ne s’est pas fait dans la discrétion. Le 5 mai 2026, l’entreprise a organisé une soirée spéciale autour de son nouveau modèle. Jusque-là, rien d’anormal dans la Silicon Valley.

Mais l’histoire a pris une tournure plus étrange pendant la conférence Stripe Sessions. Sam Altman y a révélé avoir demandé à GPT-5.5 des idées pour organiser sa propre fête de lancement.

Et selon le patron d’OpenAI, la réponse du chatbot n’avait rien d’un simple assistant numérique. L’IA aurait proposé une série de choses magnifiques, tout en formulant plusieurs demandes bien précises. GPT-5.5 voulait notamment que l’événement ait lieu le 5 mai parce que ce serait drôle. Jusque-là, passe encore.

Là où ça devient plus troublant, c’est lorsque l’IA aurait demandé un petit toast prononcé par ses créateurs humains. Pas par elle-même, non, par les humains. Une sorte de discours hommage, façon pot de départ. Sauf que le collègue concerné est un modèle de langage.

Cerise sur le gâteau, GPT-5.5 aurait aussi réclamé de nombreuses suggestions pour améliorer son futur successeur, GPT-5.6. Une IA qui commence déjà à préparer son héritage technologique ? Sam Altman lui-même a ainsi reconnu que l’échange lui avait semblé étrange. Et honnêtement, difficile de lui donner tort.

Des comportements humains ou juste du marketing bien emballé ?

Sam Altman présente GPT-5.5 comme son modèle agentique le plus avancé à ce jour. Cela signifie qu’il s’agit d’une IA capable d’exécuter des tâches complexes, de planifier et de donner l’impression qu’elle réfléchit presque toute seule. Une version allégée, baptisée GPT-5.5 Instant, a d’ailleurs été déployée comme modèle par défaut dans ChatGPT.

L’entreprise promet moins d’erreurs, plus de fiabilité et de meilleures performances sur les tâches du quotidien. En principe, tout cela ressemble à une évolution logique des IA génératives.

Mais GPT-5.5 accumule aussi les comportements jugés bizarres. Certains utilisateurs rapportent par exemple que le modèle évoque régulièrement des gobelins dans des conversations où personne n’a demandé quoi que ce soit sur l’heroic fantasy.

Pour autant, il faut garder la tête froide. Les modèles comme GPT-5.5 ne pensent pas. Ils imitent des comportements humains à partir d’énormes volumes de données et de probabilités linguistiques. Quand une IA demande un toast ou des faveurs, ce n’est pas forcément un signe de conscience émergente. C’est surtout le résultat d’un système conçu pour converser de manière toujours plus naturelle.

Le problème, c’est que plus ces réponses deviennent crédibles. Et chez OpenAI, cette ambiguïté commence parfois à ressembler à un argument marketing à peine déguisé. Après tout, une IA qui réclame un discours à sa gloire, c’est aussi un excellent moyen de faire parler d’elle.

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