4K Video Downloader : Tout savoir sur le logiciel de téléchargement

Avec 4K Video Downloader, on peut télécharger directement des listes de lecture et extraire des sous-titres sur YouTube. Il offre aussi la possibilité de télécharger des vidéos en 3D et à 360°.

Les développeurs ont mis au point de nombreux logiciels de téléchargement de contenus. 4K Video Downloader en fait partie. Il s’agit d’un logiciel intelligent qui permet d’extraire des playlists entières et même des vidéos à 360°. Les fans de YouTube l’utilisent généralement pour ses multiples fonctionnalités. Dans ce dossier, on va vous donner l’essentiel à savoir sur le logiciel et les bonnes méthodes pour en profiter.

4K Video Downloader : présentation et fonctionnalités

Comme on l’a mentionné supra, 4K Video Downloader est un logiciel de téléchargement de vidéos et de bandes audio en toute facilité. Il est compatible avec les systèmes Windows, Mac et Linux. Par ailleurs, sur YouTube, l’outil permet d’obtenir une playlist toute entière en seulement quelques clics. En optant pour la version mise à jour, le logiciel accède à de nombreuses fonctionnalités intéressantes.

Le logiciel est disponible en deux versions dont la version gratuite et la version Premium. La version non payante présente bon nombre d’avantages mais limitée en fonctionnalités.

Outre le téléchargement de contenus vidéo, 4K Video Downloader permet aussi de télécharger des vidéos en 3D et à 360° que les gens adorent ni le transfert des musiques directement sur iTunes. Pour ceux qui l’utilisent depuis une zone soumise à restriction, il suffit d’utiliser un proxy pour les contourner.

Obtenir des contenus via 4K Video Downloader

4K Video Downloader ne permet pas de télécharger des contenus directement depuis YouTube. Il faut quelques étapes pour y parvenir, mais ce n’est pas très compliqué. Pour commencer, il faut se rendre sur YouTube et copier le lien de la vidéo à télécharger avant de le coller dans l’encart dédié.

L’outil analyse le lien, puis ouvre une nouvelle fenêtre afin de télécharger la vidéo. Là encore, l’utilisateur peut choisir le format à télécharger suivant les formats disponibles (MP4, MKV, etc.). 4K Video Downloader permet aussi de choisir la qualité de la vidéo (de Basse à Haute Définition) selon la qualité disponible du fichier source.

Pour effectuer le téléchargement, il faut appuyer sur « Télécharger ». L’enregistrement du fichier se fait en copiant la vidéo ou l’audio obtenu dans le dossier de destination souhaité. Pour Mac, un répertoire 4K Video Downloader est créé par défaut pour accueillir les contenus téléchargés.

Télécharger une playlist sur YouTube

Pour faciliter la consultation des fichiers sur YouTube, les créateurs utilisent des playlists. Cela permet également aux utilisateurs de télécharger directement les listes de lecture. Voici comment procéder avec 4K Video Downloader :

Tout d’abord, il faut ouvrir YouTube et se rendre à la playlist à extraire. Pour permettre le téléchargement, il faut cliquer droit sur la première vidéo de la liste de lecture pour copier l’URL. Après cela, il faut coller l’URL de la vidéo dans 4K Video Downloader.

Le logiciel détecte automatiquement la liste de lecture à qui appartient la vidéo. Il va ainsi demander si l’utilisateur souhaite télécharger la vidéo ou la playlist entière. Il propose également le format sous lequel celui-ci souhaite obtenir le contenu (MP3, OGG, M4A).