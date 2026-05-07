Giorgia Meloni : ses photos choc en lingerie générées par IA

L’image a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s’affichant en petite tenue sur un lit : de quoi enflammer la toile en quelques heures. Sauf que derrière ce pseudo-scandale monté de toutes pièces se cache une réalité bien plus inquiétante : un deepfake ultra-réaliste généré par l’intelligence artificielle.

Une simple image a suffi à déclencher un véritable raz-de-marée numérique. Mais l’affaire va bien au-delà d’un simple bad buzz politique ; elle soulève frontalement le problème de la désinformation ciblée à l’ère de l’IA.

Le bad buzz : une image conçue pour humilier

Tout a commencé par la diffusion massive d’un cliché montrant prétendument la cheffe du gouvernement italien dans une pose intime, vêtue de lingerie. La viralité a été immédiate. Pris au piège du réalisme glaçant de l’intelligence artificielle, de nombreux internautes sont tombés dans le panneau.

Les commentaires indignés ont très vite fleuri sur les réseaux sociaux : « Qu’une présidente du Conseil se présente dans un tel état est vraiment honteux », a-t-on pu lire, ou encore : « Indigne du rôle institutionnel qu’elle occupe, elle n’a aucune pudeur. »

Face à cette vague d’attaques et de critiques basées sur du vent, Giorgia Meloni n’a eu d’autre choix que de monter au créneau publiquement pour rétablir la vérité.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

La contre-attaque : ironie et fact-checking

Plutôt que de se cacher, d’ignorer la rumeur ou de publier un démenti timide, la Première ministre a choisi la confrontation directe. Sur ses réseaux sociaux, elle a elle-même partagé la fameuse image de la discorde, mais en prenant le soin de la neutraliser.

Sur sa publication, la « photo choc » est barrée d’un énorme bandeau rouge et de messages sans équivoque : « FOTO FALSA GENERATA CON L’IA » (Fausse photo générée avec l’IA).

Elle a accompagné ce démenti d’un message piquant, maniant l’autodérision pour désamorcer la situation : « Je dois admettre que celui qui les a créées… a même plutôt bien amélioré mon apparence », a-t-elle plaisanté.

Mais le ton est vite redevenu sérieux pour dénoncer les méthodes de ses adversaires : « Le fait est que, pour attaquer et répandre des mensonges, les gens sont désormais prêts à utiliser absolument n’importe quoi. »

Au-delà du buzz : l’arme redoutable des deepfakes

Si Giorgia Meloni a pu éteindre l’incendie avec aplomb, elle a profité de l’occasion pour rappeler une vérité dérangeante : l’utilisation malveillante de l’IA est devenue une véritable arme numérique.

« Le problème me dépasse », a-t-elle souligné dans son message. « Les deepfakes sont un outil dangereux, car ils peuvent tromper, manipuler et cibler n’importe qui. Moi, je peux me défendre. Beaucoup d’autres ne le peuvent pas. »

Cette affaire illustre parfaitement une tendance lourde et toxique : l’hyper-sexualisation ciblée des femmes publiques via l’IA dans le but unique de les dégrader et de les décrédibiliser.

L’Italie ne prend d’ailleurs pas le sujet à la légère. En septembre 2025, le gouvernement de Giorgia Meloni a fait de l’Italie le premier pays de l’Union européenne à adopter une loi stricte et globale sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Ce texte pionnier prévoit notamment des peines de prison pour ceux qui utilisent cette technologie pour nuire à autrui, avec une attention toute particulière portée à la création de deepfakes et au cyberharcèlement.

Le mot de la fin

L’affaire de la fausse photo en lingerie de la dirigeante italienne est un cas d’école de la désinformation moderne. Elle nous rappelle brutalement que l’adage « je ne crois que ce que je vois » est aujourd’hui totalement obsolète.

Comme l’a conclu Giorgia Meloni dans son avertissement aux internautes : « Une règle devrait toujours s’appliquer : vérifiez avant de croire, et réfléchissez avant de partager. Parce qu’aujourd’hui ça m’arrive à moi, demain ça pourrait arriver à n’importe qui. »

À l’heure où les algorithmes peuvent recréer la réalité à la perfection, saurez-vous repérer le prochain deepfake avant de le retweeter ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.