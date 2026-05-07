ChatGPT Images 2.0 : points verts, artefacts… comment résoudre les bugs ?

ChatGPT Images 2.0 a beau être une véritable machine de guerre créative, il a encore du mal à digérer certaines requêtes complexes. Résultat ? L’IA s’emmêle les pinceaux et incruste des points verts ou des restes d’anciennes images sur vos nouveaux rendus. Voici pourquoi le modèle « salit » vos créations et les bons réflexes à adopter pour contourner le problème.

Vous vouliez générer une œuvre d’art numérique époustouflante, et ChatGPT vous a pondu une bouillie de pixels avec des points verts ou des motifs géométriques étranges ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul.

La récente mise à jour du modèle de génération d’images de ChatGPT, ChatGPT Images 2.0, apporte de belles améliorations, mais elle est aussi accompagnée de bugs d’affichage qui peuvent littéralement ruiner vos créations. Que ce soit des textures granuleuses, des damiers hallucinogènes ou des restes d’anciennes images qui bavent sur les nouvelles, la communauté grince des dents.

On va voir ensemble pourquoi ce « bruit » visuel apparaît et, surtout, quelles sont les astuces concrètes pour s’en débarrasser.

C’est quoi ce délire visuel ?

Si vous générez des images régulièrement, vous avez probablement déjà croisé ces deux symptômes majeurs de la nouvelle mise à jour :

Le bruit fractal et les points étranges : Souvent décrit par les utilisateurs comme un « trip psychédélique », l’image devient soudainement très bruitée. Les zones complexes (comme les nuages, les feuillages ou les ombres) se remplissent d’une multitude de micro-détails répétitifs, de points verts ou d’un effet « damier » très désagréable à l’œil.

L’effet « Ghosting » (les fantômes du passé) : Vous générez un vaisseau spatial, puis, dans la même conversation, vous demandez une grenouille. Surprise : on devine les contours géométriques du vaisseau incrustés sur le visage de la grenouille. Le modèle a superposé les deux !

Quand est-ce que ça empire ? Ces bugs ne frappent pas au hasard. Ils sont particulièrement virulents quand vous utilisez des images de référence, quand vous demandez des styles spécifiques (comme « digital art » ou « painting »), ou tout simplement quand votre description est extrêmement chargée en détails.

Pourquoi ChatGPT nous fait ça ? (Ce qui cloche sous le capot)

OpenAI n’a pas officiellement documenté ce bug, mais les experts de la communauté ont décortiqué le problème. Voici ce qui se passe réellement dans le cerveau de l’IA :

Théorie 1 : Le filigrane (Watermark) qui dérape Pour des raisons de sécurité, les IA intègrent souvent un filigrane invisible dans la structure même de l’image (dans le contraste ou la fréquence des pixels) pour prouver qu’elle a été générée artificiellement. Le problème ? L’algorithme actuel « force » parfois trop ce processus . Au lieu de rester invisible, cette grille de marquage ressort sous forme de points et de damiers quand l’image est complexe.

Pour des raisons de sécurité, les IA intègrent souvent un filigrane invisible dans la structure même de l’image (dans le contraste ou la fréquence des pixels) pour prouver qu’elle a été générée artificiellement. Le problème ? . Au lieu de rester invisible, cette grille de marquage ressort sous forme de points et de damiers quand l’image est complexe. Théorie 2 : L’indigestion de contexte (l’effet Autorégressif) Le nouveau modèle de ChatGPT semble fonctionner de manière « autorégressive ». Cela signifie qu’il garde en mémoire visuelle tout ce qu’il a généré précédemment dans votre conversation. Il n’arrive plus à faire le tri entre « ce que je dois garder » et « ce que je dois oublier ». Résultat : les pixels de votre première image « fuient » et viennent polluer la seconde.

Le nouveau modèle de ChatGPT semble fonctionner de manière « autorégressive ». Cela signifie qu’il dans votre conversation. Il n’arrive plus à faire le tri entre « ce que je dois garder » et « ce que je dois oublier ». Résultat : les pixels de votre première image « fuient » et viennent polluer la seconde. Théorie 3 : L’upscaling qui panique Face à un prompt (une requête) très complexe, le modèle tente d’ajouter des détails artificiels pour remplir l’espace. Il s’enferme alors dans une boucle et génère le même petit motif à l’infini, créant cette texture granuleuse et artificielle.

Le plan d’action : 4 astuces pour générer des images propres

En attendant qu’OpenAI déploie un correctif silencieux pour nettoyer tout ça, voici les méthodes éprouvées par la communauté pour retrouver des images nettes.

1. La règle d’or : un prompt = un nouveau chat C’est la solution la plus radicale et la plus efficace contre l’effet « ghosting ». Puisque ChatGPT a la mémoire qui flanche et mélange les images, coupez-lui l’herbe sous le pied. Dès que vous voulez générer un nouveau concept ou une nouvelle scène, ouvrez une toute nouvelle conversation. Ne recyclez jamais un vieux chat pour une nouvelle image.

2. Utilisez l’outil « Modifier » (pas le texte !) Si votre image est presque parfaite mais qu’un détail cloche, ne tapez pas : « Refais la même image mais change la couleur de la voiture ». C’est le meilleur moyen de déclencher le bug de superposition. Utilisez plutôt le bouton « Sélectionner » (l’icône de pinceau) directement sur l’image, surlignez la zone à corriger, et donnez votre instruction.

3. Simplifiez vos prompts au maximum Le modèle actuel déteste la surcharge d’informations. Si vous lui demandez « une peinture à l’huile ultra-réaliste 8k hyper-détaillée d’un chevalier cyberpunk sous la pluie avec des néons »… il va paniquer et vous sortir du bruit numérique. Allez à l’essentiel. Les prompts courts et directs subissent beaucoup moins d’artefacts visuels.

4. Méfiez-vous des images de référence Fournir une de vos propres images pour demander à ChatGPT de s’en inspirer est actuellement très risqué. Le modèle a énormément de mal à isoler le sujet de son arrière-plan d’origine, créant souvent un halo d’artefacts dégueulasses tout autour. Limitez cette fonctionnalité pour le moment, ou attendez-vous à devoir faire beaucoup d’essais.

ChatGPT Images 2.0 : un puissant outil à dompter

Le nouveau modèle d’image de ChatGPT est puissant, mais il est encore capricieux. Le fameux bug des points verts et des « fantômes » n’est rien d’autre qu’une surcharge du système due à la gestion de la mémoire et des filigranes.

La parade est simple : nettoyez vos historiques en ouvrant de nouveaux chats, utilisez l’outil de modification natif, et gardez vos requêtes simples. Avec ces quelques réflexes, vous devriez retrouver des générations propres en attendant les prochaines mises à jour d’OpenAI !

Et vous, avez-vous réussi à dompter ce nouveau modèle ? Partagez vos pires générations buggées ou vos propres astuces en commentaire !

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