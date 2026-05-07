Vidéoprojecteur Xgimi Elfin Flip Plus : le cinéma nomade chute à 369 € chez E.Leclerc

Le Xgimi Elfin Flip Plus réussit le pari de la maturité ! Il conserve l’audace du design original tout en gommant les imperfections de jeunesse. Plus lumineux et bien plus intelligent, ce vidéoprojecteur hybride devient surtout irrésistible grâce à son nouveau prix : seulement 369 € chez E.Leclerc, contre 449 € habituellement.

Lancé initialement en 2024, le Xgimi Elfin Flip avait surpris tout le monde par son look audacieux et sa compacité, malgré quelques lacunes techniques. À l’écoute des utilisateurs, le constructeur a revu sa copie avec cette version « Plus ». Au programme : une véritable montée en gamme qui corrige le tir. La luminosité gagne en intensité pour une image plus éclatante, tandis que l’interface logicielle fait un bond de géant avec l’intégration de Google TV, offrant enfin une expérience connectée fluide et complète.

Un design qui se plie à vos envies

Oubliez les blocs massifs et bruyants. Ce projecteur adopte un format « livre » révolutionnaire. Avec seulement 1,1 kg sur la balance, il se glisse entre deux romans dans votre bibliothèque ou dans un sac à dos. Son secret ? Un axe de rotation intégré à 150 degrés. Concrètement, vous posez l’appareil et vous l’orientez vers le mur ou le plafond d’un simple geste, sans avoir besoin de caler des bouquins dessous pour ajuster l’image.

Côté image, la version « Plus » met le paquet :

Luminosité boostée : Avec 500 lumens ISO, l’image reste lisible même si une petite lampe est allumée, offrant des contrastes bien plus profonds que la version standard.

Avec 500 lumens ISO, l’image reste lisible même si une petite lampe est allumée, offrant des contrastes bien plus profonds que la version standard. Immersion totale : Sa résolution Full HD transforme votre salon en salle obscure avec une netteté bluffante pour cette taille.

Sa résolution Full HD transforme votre salon en salle obscure avec une netteté bluffante pour cette taille. Intelligence embarquée : Il ajuste tout seul la mise au point et le cadrage (Auto Keystone) pour que l’image soit toujours parfaitement droite, même si vous posez le projecteur de travers.

L’interface Google TV change la donne

La vraie révolution de ce modèle Plus, c’est l’intégration de Google TV. Fini les menus complexes ou l’obligation de brancher un Chromecast. Vous accédez nativement à Netflix, Disney+, YouTube et Prime Video. C’est fluide, rapide, et vous avez accès à plus de 5 000 applications du Play Store directement avec la télécommande.

Une réduction impressionnante : le Xgimi Elfin Flip Plus tombe à 369 €

Initialement lancé à 449 €, le Xgimi Elfin Flip Plus est affiché à 369 € chez E.Leclerc. Cela représente une remise immédiate de 18 % (80 € d’économie) via un avantage sur votre carte de fidélité ou une remise directe selon l’offre locale. À ce tarif, il vient titiller des modèles d’entrée de gamme bien moins performants et dépourvus de cette béquille rotative si pratique.

La qualité Xgimi au service de la sérénité

Xgimi est devenu en quelques années la référence du secteur, récompensé à maintes reprises pour son design et sa fiabilité. Acheter ce produit chez E.Leclerc, c’est s’assurer d’un service après-vente de proximité et de la garantie constructeur de 2 ans. Le retrait en magasin est souvent gratuit, vous permettant de récupérer votre nouveau jouet tech en faisant vos courses.

La nouvelle référence du cinéma nomade à prix réduit

Ce modèle est la réponse parfaite pour ceux qui cherchent le compromis idéal entre compacité et performance. Que vous soyez un étudiant souhaitant transformer un petit studio en salle de ciné, une famille adepte des soirées films en vacances ou simplement un amateur de gadgets fluides, il coche toutes les cases. En corrigeant les lacunes de la première version, notamment grâce à l’ajout de Google TV, Xgimi livre ici un produit mature, simple à utiliser et désormais très accessible. À moins de 370 €, le rapport qualité-prix devient imbattable. Et commander sans plus tarder car les stocks de l’enseigne E.Leclerc sur ce genre de « pépites » ont tendance à s’envoler rapidement.

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