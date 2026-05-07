iPad 11 : la tablette Apple passe sous les 300 € (–27 %), une offre jamais vue chez PC Componentes 

Malgré son positionnement d’entrée de gamme, l’iPad 11 ne fait aucun compromis : puce A16 véloce, écran Liquid Retina sublime et l’interface ultra-fluide d’iPadOS. C’est le couteau suisse numérique par excellence qui, pour une durée limitée, s’affiche au prix exceptionnel de 299 € au lieu de 409 €.

Avec près d’une tablette vendue sur deux fin 2025, Apple assoit son hégémonie grâce à son champion du rapport qualité-prix : l’iPad 11. Si les modèles Pro s’envolent avec leurs puces M, cette version familiale mise sur l’efficacité pure et une polyvalence redoutable au quotidien. C’est le choix malin pour ceux qui veulent l’excellence logicielle sans vider leur compte épargne, surtout quand son prix passe sous la barre symbolique des 300 €.

La polyvalence au bout des doigts

Que vous soyez un mordu de streaming, un étudiant prenant des notes ou un parent cherchant une machine robuste pour les enfants, l’iPad 11 coche toutes les cases. Son écran Liquid Retina de 11 pouces offre une colorimétrie bluffante : la technologie True Tone ajuste la température de l’image en temps réel pour reposer vos yeux, que vous lisiez sous une lampe de chevet ou en plein soleil.

Sous le capot, la puce A16 Bionic (la même qui propulsait l’iPhone 15) transforme la tablette en véritable petit monstre de réactivité. Le multitâche est un jeu d’enfant : vous pouvez jongler entre une visio, une prise de notes avec l’Apple Pencil et vos mails sans le moindre ralentissement. En usage intensif, l’autonomie reste solide pour vous accompagner toute une journée, tandis que le passage au Bluetooth 5.3 garantit une connexion parfaite avec vos accessoires.

Une offre rare : l’iPad 11 passe sous la barre des 300 €

Affiché habituellement à 409 €, l’iPad 11 voit son prix dégringoler à 299 €. Cette remise de 27 % est particulièrement impressionnante pour un produit Apple de cette génération, une marque qui a pour habitude de maintenir ses tarifs très hauts. À ce prix, il vient directement concurrencer les tablettes Android de milieu de gamme, tout en offrant la supériorité logicielle d’iPadOS et une longévité de mises à jour inégalée.

Pourquoi craquer sans hésiter ?

Acheter un produit Apple, c’est l’assurance d’une valeur de revente élevée et d’une fiabilité à toute épreuve. Le marchand PC Componentes, acteur majeur de la high-tech, assure une livraison rapide et la garantie constructeur classique. C’est l’achat « serein » par excellence pour ceux qui veulent un appareil qui fonctionne juste parfaitement, sans bidouillage.

C’est la tablette idéale pour les usages quotidiens, le divertissement nomade et le travail léger. Attention toutefois, à moins de 300 €, les stocks de l’iPad 11 ont tendance à s’évaporer en quelques heures seulement. Ne laissez pas passer votre tour !

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