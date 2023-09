Vos données de santé surveillées et détournées : tout savoir sur le scandale Google et Fitbit

Google et Fitbit ont connu une mauvaise gestion des renseignements sur la santé des utilisateurs. Une critique que les deux géants du numérique tentent d’éclaircir.

La technologie règne dans la vie quotidienne, surtout sur la santé. Avec Fibit, les utilisateurs peuvent connaître en temps réel leurs paramètres vitaux. Fréquence cardiaque, qualité du sommeil, calories brûlées, les résultats des activités physiques, etc. Les appareils les plus performants prodiguent même des informations sur les cycles menstruels. Une question se pose, comment se déroulent la gestion des données ? Est-ce qu’il existe un lien entre Google et Fitbit ?

Une théorie émise par les utilisateurs

Selon certains utilisateurs, l’histoire se résume à une grande vague de prospection. Google pourrait exploiter les données de Fitbit lors de ses publicités ciblées. Des produits adaptés aux informations sur la santé de l’utilisateur s’afficheront périodiquement sur son écran. Souvent, ce sont des articles de sports, des appareils médicaux, et même des abonnements pour des séances de fitness.

Certes, les publicités ciblées ne sont pas des situations graves. Le problème réside avant tout sur les tiers qui ont accès aux données.

D’autres se focalisent surtout sur la fonctionnalité GPS de Fitbit. Cette dernière permettrait de définir la position exacte de l’utilisateur, grâce aux données de l’application. Ces informations pourraient être relayées à la police, ou à d’autres institutions.

Google et Fitbit n’ont pas encore répondu à ses critiques. Cependant, ils ont affirmé que la gestion des données se fait de manière responsable, qu’il existerait aussi des systèmes de consentement avant de les partager.

Les avis des spécialistes sur le scandale Google et Fitbit

Les économistes des universités européennes ont suivi de près cette situation. Selon leurs analyses, Google et Fitbit ne se limitent pas à une vague de prospection. Les données sur la santé des utilisateurs peuvent être employées dans le domaine des assurances maladie. Effectivement, ces informations permettent de définir des primes en fonction de l’état de santé de l’intéressé. Une opportunité bénéfique pour les professionnels du secteur.

Pour les juristes, le suivi des cycles menstruels contribuerait à la suspension de certaines lois. Les informations sur les règles sont-elles des arguments pour annuler la loi sur l’avortement dans certains États américains ?

Par ailleurs, l’Union européenne est aussi réticente sur Google et Fitbit. Cette organisation exige aussi une transparence totale sur la gestion des données.

Google et Fitbit : les utilisateurs demandent une transparence totale

Les critiques sont de plus en plus nombreuses. Certains utilisateurs se sont alors associés à NOYB (None Of Your Business). Cette organisation a rédigé une déclaration pour demander une réglementation sur la gestion des données sensibles. Mais il n’y a pas de résultats tangibles à ce jour.

Pour éviter un incident comme celui de Google et Fibit, des utilisateurs ont décidé de changer d’appareils. Ils se sont orientés vers Apple, et leurs montres connectées. Les fonctionnalités sont similaires, mais la protection des données est assez fiable. En effet, la marque à la pomme a refusé toutes demandes du gouvernement pour le partage des informations. De plus, les renseignements sur iCloud sont chiffrées de bout en bout. Cette technologie serait une des plus sûres actuellement.

Toutefois, il faut toujours se méfier, surtout concernant les données très personnelles.