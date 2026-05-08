Amazon investit 15 milliards d’euros en France et prévoit 7 000 emplois en CDI

Amazon annonce un investissement massif de 15 milliards d’euros en France sur trois ans, accompagné de la création de plus de 7 000 emplois en CDI. Le géant américain accélère sur la logistique, le cloud et l’IA. Avec l’ambition de renforcer sa présence industrielle et technologique sur le territoire français.

Amazon prévoit d’ouvrir plusieurs nouveaux centres logistiques, de renforcer son réseau et développer ses infrastructures cloud et IA. L’entreprise américain a donc annoncé un plan d’investissement de 15 milliards d’euros sur trois ans, entre 2026 et 2028, avec la création de plus de 7 000 emplois en CDI. Ainsi, Amazon est prêt à consolider son infrastructure française pour répondre à la montée des besoins en livraison rapide, cloud et services IA destinés aux entreprises.

Depuis 2010, l’entreprise affirme avoir déjà investi plus de 30 milliards d’euros dans le pays et emploie aujourd’hui plus de 25 000 salariés en CDI. Avec ce nouveau programme, Amazon veut désormais accélérer à la fois sur la logistique de proximité, les technologies cloud, la robotique et l’IA.

Amazon renforce son réseau logistique et cloud en France

La majeure partie des investissements concernera l’ouverture de nouveaux centres logistiques et l’extension des capacités technologiques du groupe. Amazon prévoit notamment d’ouvrir plusieurs sites stratégiques dès 2026.

Le groupe annonce la création de 1 000 emplois à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir, ainsi que 1 000 autres à Beauvais, dans l’Oise. À Colombier-Saugnieu, dans le Rhône, 3 000 postes supplémentaires sont prévus. Un quatrième centre ouvrira fin 2027 à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, avec 2 000 CDI à la clé.

🇫🇷🇺🇸 Amazon va investir plus de 15 milliards d'euros en France entre 2026 et 2028, son plus gros investissement jamais réalisé dans le pays.



📍 Quatre nouveaux centres logistiques vont ouvrir et créer plus de 7 000 emplois en CDI, principalement dans la logistique.



☁️… pic.twitter.com/Ux63lm8cmf — Alex Xplore (@AlexXplore) May 7, 2026

Pour Amazon, cette montée en puissance logistique doit permettre d’améliorer les délais de livraison partout en France. L’entreprise explique vouloir rapprocher ses stocks des consommateurs afin de réduire les distances parcourues et accélérer les expéditions.

Le groupe met également en avant le rôle central de l’IA dans cette stratégie. Amazon affirme utiliser des systèmes d’IA avancés pour anticiper la demande et positionner les produits au plus près des clients. C’est pour optimiser les flux logistiques et réduire les coûts opérationnels.

AWS et l’IA au cœur de la stratégie d’Amazon

Par ailleurs, Amazon confirme aussi un renforcement important de ses infrastructures cloud et IA en France via AWS. L’entreprise considère désormais le marché français comme prioritaire pour les services cloud, les outils d’IA et les technologies avancées destinées aux entreprises.

Dans son communiqué officiel, Amazon souligne que ces investissements doivent soutenir les entreprises françaises qui utilisent sa marketplace. Mais aussi celles qui s’appuient sur AWS pour leurs projets numériques et IA. Cette stratégie vise particulièrement les PME et ETI cherchant à accélérer leur transformation digitale.

Jean-Baptiste Thomas, directeur général d’Amazon France, insiste sur l’impact économique de cette expansion. Selon lui, ces investissements permettront d’offrir « des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France ». Cela va également réduire l’empreinte environnementale grâce à un réseau logistique plus proche des consommateurs.

Amazon met également en avant les bénéfices pour les entreprises françaises qui utilisent déjà ses infrastructures cloud ou ses outils d’IA. Le groupe estime que le développement des capacités IA en France pourrait améliorer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés internationaux.

Amazon veut démontrer son impact économique sur les territoires

Avec cette annonce, Amazon cherche aussi à renforcer son image d’acteur économique important dans les régions françaises. Le groupe rappelle être le premier créateur d’emplois directs en France depuis 2010. Il affirme aussi soutenir plus de 100 000 emplois au total dans le pays.

Le géant du commerce et du cloud insiste particulièrement sur les retombées fiscales générées par ses sites logistiques. Amazon cite notamment son centre d’Augny, près de Metz, devenu le premier employeur privé du département de la Moselle. Avec 4 000 emplois créés en un an et 2,5 millions d’euros de contributions fiscales locales en 2023.

Le groupe assure que les futurs centres logistiques produiront des effets similaires dans leurs territoires respectifs. Cette dimension locale devient essentielle dans la communication d’Amazon, régulièrement critiqué en France sur ses impacts sociaux et concurrentiels.

Robotique, formation et nouvelles compétences : préparation de l’après-logistique

Amazon veut aussi montrer que ses investissements ne concernent pas uniquement les entrepôts. L’entreprise affirme accélérer l’intégration de la robotique et de l’IA dans ses opérations afin d’améliorer les conditions de travail et automatiser certaines tâches répétitives.

Selon le groupe, ces technologies permettront aux salariés de se concentrer davantage sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Comme le contrôle qualité, l’ingénierie ou l’amélioration des processus.

Amazon prévoit également de renforcer les compétences internes. L’entreprise a annoncé un plan de 50 millions d’euros consacré à la formation de ses salariés en France d’ici 2030. Depuis 2021, plus de 5 500 employés auraient déjà bénéficié de formations diplômantes ou certifiantes via différents programmes internes.

À travers ce plan de 15 milliards d’euros, Amazon ne cherche donc pas seulement à étendre son réseau logistique. Le groupe prépare aussi l’évolution de son modèle industriel en France, avec une place de plus en plus importante accordée à l’IA, au cloud et à l’automatisation.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.