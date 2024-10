Amazon veut former 600 000 Français à l’IA ! Comment faire partie des heureux élus ?

Amazon se lance dans une tout autre mission : former 600 000 Français aux métiers du futur ! Intelligence artificielle, cloud, cybersécurité… Si vous voulez être de la partie, accrochez-vous, parce que les places risquent de filer vite. En parallèle, l’entreprise prévoit d’investir 50 millions d’euros pour former ses propres équipes en interne, du logisticien au roboticien.

Former 600 000 Français d’ici à 2030, Oui, Amazon ne fait pas les choses à moitié. Apparemment, il cible tout le monde, du novice à l’ingénieur et aussi ceux qui veulent se spécialiser dans l’IA, le cloud ou encore la cybersécurité. Avec une pénurie de talents dans ces domaines, la demande explose, et Amazon compte bien répondre présent. L’entreprise n’oublie pas ses salariés français et prévoit également d’injecter des millions d’euros pour qu’ils montent en compétences. Notamment dans la logistique, la robotique et même l’IA générative.

Amazon s’attaque à la formation numérique en France

L’entreprise d’e-commerce ne fait pas que livrer des colis ou héberger des sites web. Le géant américain s’apprête à investir dans la formation aux métiers du numérique en France. Via sa filiale AWS (Amazon Web Services), l’entreprise ambitionne de former 600 000 étudiants et professionnels jusqu’en 2030. C’est trois fois plus que ce qu’ils ont déjà accompli depuis 2017.

L’idée donc c’est de former des talents dans des secteurs ultra-demandés comme l’IA, la cybersécurité, l’analyse de données, et bien sûr, le cloud. Le tout pour combler le déficit de compétences numériques que beaucoup d’entreprises ressentent aujourd’hui.

Par ailleurs, Amazon va investir 50 millions d’euros pour que ses 22 000 employés en France gagnent en compétences. Ainsi, cela va de diplômes d’État (CAP, bac+2) jusqu’à des formations en IA générative, robotique ou ingénierie réseau.

La responsable des ressources humaines d’Amazon France, Catherine Schilansky, qualifie cette démarche comme une « accélération » par rapport aux efforts déjà fournis. Autrement dit, Amazon veut monter d’un cran en matière de formation dans les métiers d’avenir. Pour bien marquer le coup, toutes ces initiatives seront présentées lors d’une journée portes ouvertes à Station F, à Paris, le 21 octobre, en partenariat avec France Travail.

Un coup de pouce pour l’écosystème éducatif

Amazon a aussi pensé aux écoles d’informatique. Le secteur du cloud et de l’IA évolue tellement vite que les entreprises peinent à trouver des experts. Julien Groues, directeur France et Europe du Sud d’AWS, rappelle que « le cloud et l’IA sont au cœur de la révolution numérique et la demande en experts explose. Les entreprises doivent innover pour rester compétitives. Mais elles déclarent avoir des difficultés à recruter sur ces métiers ».

Pour les débutants, Amazon propose des cours gratuits via sa plateforme AWS Skill Builders. Les ingénieurs et développeurs, quant à eux, peuvent se spécialiser dans des domaines pointus comme le machine learning et décrocher des certifications qui sont très recherchées sur le marché. Amazon va même plus loin en créant une certification IA pour les profils non-techniques.

Une alliance pour connecter étudiants et entreprises

Afin de booster l’intégration des étudiants dans le monde professionnel, Amazon lance en France son programme mondial « AWS Skills to Jobs Tech Alliance ». L’objectif, c’est que les étudiants aient toujours accès aux dernières nouveautés du cloud et bénéficient de formations des professeurs sur ces sujets.

Le programme prévoit aussi de connecter les écoles à des entreprises et des experts, et d’organiser des hackathons et workshops. AWS vise ainsi à toucher 25 000 étudiants en six ans, en alignant leurs parcours avec les besoins du marché.

« Avec ces formations, Amazon va massivement contribuer à la transition numérique » déclare Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France. Amazon met donc les bouchées doubles pour contribuer à la transition numérique en France, tout en aidant les pros et les novices à rester à la pointe des tendances technologiques.

Et vous, seriez-vous tenté par une formation signée Amazon ? Si vous pouviez choisir une compétence tech à maîtriser, laquelle serait-ce ? Parlez-en dans les commentaires !

