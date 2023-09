Formation en cybersécurité : pourquoi et comment devenir professionnel de la cyber ?

Les experts en cybersécurité sont de plus en plus recherchés dans tous les secteurs, face à la recrudescence de cyberattaques. Découvrez pourquoi et comment suivre une formation en cybersécurité.

À l’ère du numérique, le cybercrime est devenu un véritable fléau. Les hackers malveillants sont de plus en plus nombreux, et leurs méthodes toujours plus sophistiquées. Dans un monde totalement connecté, ces criminels 2.0 profitent d’opportunités illimitées pour s’enrichir en attaquant les particuliers, les entreprises ou même les gouvernements.

En outre, les nouvelles technologies génèrent d’immenses volumes de données. Grâce aux réseaux sociaux, à l’internet des objets ou aux smartphones, les entreprises disposent de larges quantités d’informations qu’il est possible d’analyser. Cet essor du Big Data représente un avantage, mais induit aussi de nouvelles contraintes.

Suite à l’adoption du RGPD en Europe, la protection des données est désormais un impératif pour les entreprises. Pour toutes ces raisons, la cybersécurité est aujourd’hui une priorité pour les organisations de toutes les tailles et de toutes les industries.

Dans ce contexte, les experts en cyber sont plus recherchés que jamais. Pour se protéger contre les cyberattaques et les failles de sécurité, les entreprises sont prêtes à proposer des salaires extrêmement élevés afin de recruter les meilleurs spécialistes.

Il est donc très pertinent de débuter une carrière en cybersécurité à l’heure actuelle. D’autant que cette discipline va continuer à gagner en importance au fil des années à venir, à mesure que la digitalisation de la société se poursuit…

Toutefois, pour devenir professionnel de la cybersécurité, il est indispensable d’acquérir de solides compétences techniques. À travers ce dossier, découvrez tout ce que vous devez savoir sur les formations en cybersécurité.

Qu’est-ce que la cybersécurité ?

La cybersécurité consiste à protéger les systèmes informatiques, les ordinateurs, les réseaux et les données contre les cyberattaques. Un expert a pour rôle de surveiller les systèmes, et de contrer les menaces lorsqu’elles sont détectées.

Une formation en cybersécurité permet d’acquérir toutes les compétences techniques et les connaissances requises pour exercer ce métier. À l’issue du parcours, le professionnel sera en mesure de défendre son entreprise contre les cybercriminels.

Les métiers de la cybersécurité

On déplore à l’heure actuelle une pénurie d’experts en cybersécurité. Selon ISC2, il manque 2,93 millions de professionnels pour répondre à la demande des entreprises. D’après le Bureau of Labour Statistics des États-Unis, le nombre de postes à pourvoir va augmenter de 28% d’ici 2026.

Les experts en cyber sont recherchés dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement convoités dans la finance, la santé ou l’éducation.

Il existe de nombreux rôles différents dans le domaine de la cybersécurité. Chacun de ces métiers offre un revenu élevé, mais requiert de solides compétences techniques.

Parmi les métiers les plus recherchés du secteur, on peut citer le cryptographe, le testeur d’intrusion, l’expert en forensique, l’administrateur en sécurité ou l’analyste sécurité SOC 2.

Pourquoi suivre une formation en cybersécurité ?

Il est judicieux de suivre une formation en cybersécurité, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la sécurité informatique est devenue une industrie en plein essor.

Le Big Data, le Cloud Computing, l’intelligence artificielle ou l’IoT sont autant de technologies nouvelles impliquant de nouveaux besoins en cybersécurité. Les experts sont donc très sollicités.

Plus de 400 000 personnes travaillent déjà dans l’industrie de la sécurité informatique, et la demande va continuer à augmenter au cours des prochaines années. Les spécialistes peuvent donc trouver un emploi dans le secteur de leur choix.

Les salaires proposés sont très attractifs, avec un potentiel de croissance supérieur à 90% des autres industries. Les profils senior peuvent engranger des revenus largement supérieurs à la moyenne.

Par ailleurs, la cyber est un excellent choix de carrière si vous souhaitez voyager. Les entreprises et gouvernements du monde entier recherchent des pros de la cybersécurité, et ces derniers peuvent donc s’installer où bon leur semble.

Travailler dans la cyber, c’est aussi l’opportunité de rejoindre les entreprises prestigieuses du Fortune 500. Si vous le souhaitez, vous pourrez même rejoindre les agences d’espionnage telles que la NSA ou le MI6.

Si vous n’aimez pas vous ennuyer ou vous enfermer dans une routine, la cybersécurité est un choix idéal. Les cybercriminels redoublent d’inventivité, et il est donc essentiel d’étudier continuellement et de chercher en permanence des moyens de déjouer leurs plans.

Autre point fort : une carrière dans la cybersécurité permet de servir l’intérêt commun. Des millions de personnes dans le monde sont des cibles potentielles pour les ransomwares, les spywares, ou les attaques DDoS dont le nombre augmente sans cesse. Les malwares et cyberattaques menacent chacun d’entre nous, et les entreprises de sécurité nous ont tous sauvés de nombreuses fois par le passé.

Quel est le programme d’une formation en cybersécurité ?

Chaque formation de cybersécurité propose un programme différent. Certaines se focalisent sur la programmation, d’autres sur la forensique, les politiques de sécurité ou sur des aspects plus généraux.

Toutefois, certaines notions reviennent fréquemment dans les formations de cybersécurité. On peut citer l’analyse de données, le scripting, les principes de sécurité fondamentaux, l’étude des menaces existantes, la cryptographie, le networking ou encore la conformité et l’administration système.

Il est préférable de choisir une formation proposant une expérience de prise en main. En effet, il est très important d’apprendre par la pratique afin de se préparer à travailler en conditions réelles.

https://www.youtube.com/watch?v=o5OI_SjEh5Y

Les compétences requises pour commencer une formation en cybersécurité

Les prérequis varient pour chaque formation. En général, il est important de maîtriser l’anglais, et d’avoir de solides bases en informatique ou en programmation.

Un pro de la cybersécurité doit aussi être de nature curieuse et créative. Ces qualités personnelles lui permettront de découvrir de nouvelles menaces, et d’imaginer des méthodes pour s’en protéger.

La plupart des établissements testent leurs candidats par le biais d’examens. Assurez-vous donc d’avoir le niveau requis avant de vous lancer.

Les formations existantes

Il existe différentes options pour se former à la cybersécurité. De nombreuses universités proposent désormais des formations dans ce domaine, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Parmi les plus réputées au monde, on peut citer le Georgio Institute of Technology des États-Unis, le King’s College London du Royaume-Uni, la Leiden University des Pays-Bas, l’ETH Zurich en Suisse, la Aalborg University du Danemark ou la Shanghai Jiao Tong University en Chine.

Il est aussi possible de suivre une formation en cybersécurité en ligne, plus moderne et innovante. Ce type de cursus à distance offre une flexibilité très utile pour poursuivre une activité professionnelle en parallèle, ou pour apprendre à son propre rythme.

Formations spécialisées en cybersécurité

Y a-t-il des écoles spécialisées dans la cybersécurité ? La réponse est simple : il existe des établissements proposant une formation dédiée à la cybersécurité. Cette formation est dispensée dans le cadre du cursus d’ingénieur ou d’un mastère professionnel (bac + 5 ou bac + 6). Parmi les établissements qui forment à la cybersécurité, on compte :

l’ENSIBS,

l’ESIEA,

l’ESIEE,

ou l’EPITA.

Cette spécialisation se fait progressivement. Pour avoir une première expérience dans le domaine de la prévention et de la gestion des attaques informatiques, il faut effectuer des stages pratiques.