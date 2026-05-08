Cyberpédocriminalité industrialisée : CAMELEON lance Alagaan et un cri d’alarme urgent pour protéger nos enfants 

La cybersécurité des mineurs est confrontée à une escalade alarmante de la prédation sexuelle en ligne, devenue une véritable industrie. Face à la menace complexe et multiforme de la cyberpédocriminalité, l’Association CAMELEON tire la sonnette d’alarme.

Si CAMELEON a lancé le serious game « Alagaan » destiné à renforcer la vigilance parentale et le dialogue avec les jeunes, l’association se mobilise en faveur d’une régulation européenne et d’une responsabilisation accrue des plateformes. Socheata Sim, experte en plaidoyer et ingénierie de l’action sociale au sein de l’Association CAMELEON nous explique.

L’industrialisation de la cyberprédation

Les réseaux sociaux et les jeux vidéo en ligne sont devenus des terrains de chasse privilégiés pour les cybercriminels. Ils exploitent l’exposition précoce des enfants au numérique, en hausse depuis la COVID. Les données alarmantes collectées par CAMELEON mettent en lumière une réalité. Une réalité où la cyberpédocriminalité est omniprésente et de plus en plus sophistiquée.

Socheata Sim détaille la gravité de la situation. « Il suffit de seulement quatre clics pour tomber sur des contenus pédocriminels via des moteurs de recherche ordinaires. Ce phénomène est devenu une véritable industrie, avec des systèmes d’abonnement pour des contenus de plus en plus nombreux et violents. »

En seulement dix ans, les manifestations de cette prédation numérique ne sont plus ce qu’elles étaient. On note une diversification des modes opératoires et de nouveaux impacts destructeurs.

Cyberpédocriminalité, une menace omniprésente et insidieuse

Les enfants peuvent être manipulés pour produire des images à caractère sexuel explicite. Ces photos ou vidéos deviennent ensuite la source d’une spirale infernale de sextorsion. Elles deviennent un moyen de pression pour une rencontre physique. Les impacts, y compris chez ceux qui y échappent, entraînent des traumatismes psychologiques.

Les pédocriminels s’organisent. Ils se conseillent et créent même des manuels. Ceux-ci expliquent comment piéger un enfant sur Internet selon son âge ou sa personnalité (techniques de « grooming »).

Une prolifération de la cyberpédocriminalité par les images

Les contenus pédocriminels en ligne (CSAM) prolifèrent de manière exponentielle et peuvent être autoproduits. Mais ils sont aussi créés / modifiés par IA ou encore provenir de photos anodines récupérées sur les réseaux sociaux des parents. Les criminels les détournent de manière pornographique.

Les internautes, mineurs comme majeurs, peuvent facilement y être exposés de manière involontaire. Et développer des fantasmes pédocriminels, voire une véritable addiction et l’envie de passer à l’acte.

Sur les personnes qui recherchent activement ces vidéos de viols et d’agressions sexuelles, environ 40 % des “consommateurs” vont chercher à contacter un enfant.

Il y a une idée reçue selon laquelle seulement les filles risqueraient de se faire agresser. Mais les garçons aussi peuvent devenir des proies pour les pédocriminels. Une disparité des genres existe dans l’approche utilisée pour mettre en confiance et désinhiber les jeunes.

Les filles sont plus ciblées et harcelées pour l’obtention de Nudes ou appâtées avec des promesses d’argent ou de célébrité. Les garçons sont plus exposés à des vidéos de violence extrême et de pratiques sexuelles humiliantes et dégradantes envers les femmes. Ceci peut entraîner une désensibilisation, un manque d’empathie et la reproduction de comportements violents.

Les nouveaux cadres de la cyberpédocriminalité

Les cadres de ces prédations ont aussi évolué ces dernières années. La prédation se déplace des forums traditionnels vers les espaces fréquentés par les potentielles victimes. Jeux vidéo en ligne, réseaux sociaux, applications de rencontre….

Ce brouillage des frontières entre interactions anodines dans un cadre ludique ou de socialisation et dérives dangereuses par des individus mal intentionnés peut expliquer l’aveuglement parental. En effet, de nombreux parents sous-estiment les risques et pensent à tort que leurs enfants sont en sécurité au sein du foyer lorsqu’ils sont derrière leur écran. Ils sont loin d’imaginer que derrière l’apparence enfantine de Roblox par exemple, des condo games sont accessibles pour des jeux de rôle sexuels multi-joueurs…

La tablette, l’ordinateur ou le smartphone deviennent une porte ouverte sur des dangers extérieurs, en l’absence de dialogue, de vigilance et de paramètres de confidentialité et sécurité appropriés.

“Alagaan”, le serious game comme outil de prévention innovant contre la cyberpédocriminalité

Face à l’ampleur de cette menace, CAMELEON a développé « Alagaan » (accessible via ce lien). Il s’agit d’un serious game conçu pour sensibiliser et outiller les parents à travers l’expérience et la confrontation au danger.

L’association a délibérément choisi ce format ludique et immersif pour sa capacité à faire passer les parents « du savoir théorique à une prise de conscience concrète en les mettant en situation, en leur faisant vivre des émotions afin de les convaincre de la nécessité d’agir pour la prévention », explique Socheata Sim.

Développé en collaboration avec Arkam Studio et grâce aux avis d’une quarantaine de parents testeurs, Alagaan propose des scénarios réalistes inspirés du quotidien familial et adolescent.

Le jeu explore des situations à risques et les signaux faibles d’alerte. Le but demeure que les parents s’y familiarisent et s’entraînent à les identifier ou savoir comment réagir. Les scénarios proposent d’incarner un père avec sa fille ou un adolescent avec ses parents. Alaagan veut représenter une diversité de familles.

Les recommandations aux parents et aux enfants face à la Cyberpédocriminalité

Le jeu donne des pistes d’action pour avoir une posture adoptée et des réflexes fondamentaux pour une approche positive et protectrice.

Tout d’abord le dialogue ouvert, indispensable pour bien vivre le numérique en famille. Les parents sont invités à s’intéresser réellement aux activités numériques de l’enfant. Ceci dans le but de discuter sans tension et ne pas craindre d’aborder les sujets sensibles des violences sexuelles.

En parallèle du dialogue, les parents doivent mettre en place des garde-fous techniques pour les plus jeunes. Il faut aussi impliquer l’entourage de l’enfant dans cette démarche de protection.

Les enfants eux-mêmes doivent être impliqués, connaître leurs droits et développer de bons réflexes d’autoprotection.

Pour y parvenir, CAMELEON invite à écouter leurs ressentis, se mettre à leur hauteur, les informer, considérer et prendre en considération leur avis. Mais aussi accorder le droit à l’erreur en cas de non-respect des règles et d’éviter une punition trop stricte. Par crainte de celle-ci, un enfant aura du mal à parler en cas de problème (exposition à un contenu choquant, chantage, menaces…). Il ne demandera donc pas d’aide s’il est en danger.

L’objectif demeure donc de montrer que la technologie ne peut se substituer au dialogue familial. « Le dialogue est fondamental, car aucun outil technologique ne peut remplacer la relation et la discussion pour mettre des limites aux enfants et tisser un lien de confiance pour éduquer et protéger », insiste l’experte.

Régulation et responsabilité, l’impératif d’une sécurité « by design »

Au-delà de la sensibilisation, CAMELEON mène aussi un plaidoyer actif contre la cyberpédocriminalité. En tant que membre de la coaliation Child Safety On avec d’autres acteurs, il milite auprès des décideurs pour une réglementation plus stricte et une responsabilisation accrue des plateformes numériques.

L’association dénonce vivement la posture de certaines plateformes. Par exemple, Roblox, en mars 2026. Ce dernier rejette la surveillance sur les parents dans une réponse aux critiques qui lui sont adressés. Ou Coco qui vient juste de réouvrir. Il est connu pour ses guet-apens, trafics en tous genres et exploitation sexuelle de mineurs.

L’association plaide pour une intégration de la sécurité dès la conception des produits et services numériques. Elle préconise donc la sécurité « By Design ». Dans ce sens, les services numériques doivent considérer la prévention et la protection des mineurs ainsi que les risques potentiels dès la phase de conception.

CAMELEON insiste aussi sur le rôle des régulations européennes. Il est impératif d’adopter une réglementation européenne qui oblige les plateformes à une détection proactive des contenus pédocriminels, y compris sur les messageries cryptées.

La législation sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a marqué un signal symbolique fort dans la prise de conscience des dangers pour les jeunes. Mais elle ne saurait être suffisante et peut être facilement contournée.

La responsabilité première doit incomber aux plateformes elles-mêmes. Seule une approche globale et collective permettra de combattre le fléau de la cyberpédocriminalité. Sans bannir les enfants du numérique, il est indispensable de sensibiliser et d’accompagner les familles, les jeunes et les professionnels pour garantir leur sécurité et faire respecter leurs droits, en ligne comme hors ligne.

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