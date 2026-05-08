Nvidia s’allie à IREN pour déployer 5 GW d’infrastructures IA

Jusqu’à 5 GW d’infrastructures IA ? NVIDIA et IREN veulent changer d’échelle dans la course mondiale à la puissance de calcul. Ce partenariat combine GPU, énergie et data centers. L’objectif est d’accélérer le déploiement d’usines d’IA capables de répondre à l’explosion des besoins des entreprises et des acteurs natifs de l’IA.

NVIDIA poursuit son expansion dans les infrastructures IA à très grande échelle. Le groupe américain a annoncé, ce 7 mai, un partenariat avec IREN pour déployer jusqu’à 5 gigawatts d’infrastructures IA. Celles-ci seront basées sur son architecture DSX à travers le réseau mondial de centres de données d’IREN. Le projet s’appuiera notamment sur le campus texan de Sweetwater, présenté comme un futur site phare pour ces nouvelles usines d’IA. Le but est de construire des usines d’IA capables d’alimenter la prochaine génération de modèles, de services cloud et d’applications d’entreprise.

Alors que les besoins en GPU explosent avec l’IA générative, les acteurs du secteur cherchent désormais à sécuriser non seulement les puces. Mais aussi l’énergie, les centres de données et les réseaux capables de supporter ces grandes charges.

NVIDIA et IREN misent sur les usines d’IA de nouvelle génération

Au cœur du partenariat figure l’architecture DSX de NVIDIA, conçue pour industrialiser les infrastructures IA à très grande échelle. Le géant des puces veut déployer pas à pas jusqu’à 5 GW de capacité sur le réseau mondial de centres de données d’IREN.

NVIDIA apportera donc sa puissance de calcul accélérée et son expertise en architecture IA. Tandis qu’IREN prendra en charge les dimensions critiques de l’infrastructure. Notamment, l’énergie, le foncier, l’exploitation des data centers et le déploiement des clusters GPU.

Le partenariat vise principalement les entreprises natives de l’IA, les startups spécialisées ainsi que les grands groupes qui ont besoin d’importantes capacités de calcul pour l’entraînement et l’inférence de modèles.

IREN and @nvidia have announced a strategic partnership to accelerate deployment of up to 5GW of next-generation AI infrastructure. The companies have also signed a $3.4bn contract under which $IREN will provide AI infrastructure cloud services for NVIDIA internal AI and… pic.twitter.com/0SMzSYQjul — IREN (@IREN_Ltd) May 8, 2026

Pendant plusieurs années, la compétition dans l’IA reposait surtout sur les performances des modèles. Désormais, l’avantage concurrentiel se joue aussi sur la capacité à construire rapidement des infrastructures capables d’alimenter ces systèmes en continu.

Dans son annonce officielle, NVIDIA insiste d’ailleurs sur la dimension stratégique des infrastructures IA pour l’économie mondiale. Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, estime que les “AI factories deviennent une infrastructure fondamentale comparable aux réseaux électriques ou aux télécommunications”. Cette vision confirme le repositionnement progressif de NVIDIA. Le groupe ne vend plus uniquement des GPU, mais une infrastructure complète pour l’IA à l’échelle industrielle.

Le campus texan de Sweetwater au centre du projet IA

Les futurs déploiements devraient se concentrer en priorité sur le campus Sweetwater d’IREN, situé au Texas. Ce site de 2 gigawatts est le futur projet phare pour l’architecture DSX de NVIDIA.

L’État américain attire de plus en plus d’investissements dans l’IA et les centres de données grâce à son accès à l’énergie, ses terrains disponibles et ses infrastructures industrielles. Pour les entreprises du secteur, la question énergétique devient aussi importante que l’accès aux semi-conducteurs.

IREN dispose justement d’un positionnement particulier sur ce marché. L’entreprise développe un modèle verticalement intégré. Il combine centres de données, accès aux réseaux électriques et exploitation de clusters GPU destinés à l’entraînement et à l’inférence IA.

Sa plateforme repose sur des infrastructures implantées dans des régions riches en énergies renouvelables en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Cet aspect devient donc stratégique puisque les besoins énergétiques des modèles IA augmentent.

L’annonce souligne également une dimension financière importante. IREN a accordé à NVIDIA un droit d’achat sur jusqu’à 30 millions d’actions ordinaires pendant cinq ans. C’est à un prix d’exercice fixé à 70 dollars par action. Si l’ensemble des conditions est rempli, NVIDIA pourrait investir jusqu’à 2,1 milliards de dollars dans l’entreprise.

Une alliance stratégique qui confirme l’industrialisation de l’IA

Après la course aux modèles génératifs, l’industrie entre maintenant dans une logique d’industrialisation massive des infrastructures. Les besoins en puissance de calcul ne cessent d’augmenter. Et cela avec la généralisation des agents IA, des modèles multimodaux et des applications temps réel.

Les hyperscalers, les fournisseurs cloud et les acteurs spécialisés cherchent donc à sécuriser des capacités énergétiques et des centres de données qui peuvent soutenir cette croissance sur plusieurs années.

Ainsi, pour NVIDIA, cette alliance avec IREN permet de renforcer son contrôle sur toute la chaîne de valeur de l’IA. Que ce soit matériel, logiciels, réseau et désormais infrastructure énergétique et opérationnelle. Pour IREN, l’accord apporte une crédibilité supplémentaire. Car le marché devient extrêmement concurrentiel. L’entreprise se positionne à présent comme un partenaire d’infrastructure qui peut répondre aux besoins des géants de l’IA.

Selon l’annonce publiée par NVIDIA, les deux groupes veulent accélérer l’accès mondial à la puissance de calcul IA et réduire les délais de déploiement des infrastructures critiques. Un enjeu devenu central puisque les entreprises multiplient les projets IA à grande échelle.

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