Adobe boucle le rachat de Semrush Holdings pour accélérer dans le B2B

Adobe renforce son offensive B2B avec le rachat de Semrush Holdings. Sur le marché, le trafic généré par l’IA vers les sites e-commerce américains a bondi de 269 % en un an. Le groupe veut donc aider les marques à rester visibles. Surtout avec la montée des moteurs conversationnels et des agents IA.

Le géant américain a officialisé la finalisation du rachat de Semrush Holdings afin de renforcer son offre dédiée aux entreprises. L’objectif est d’aider les entreprises à rester visibles. Car le web est désormais dominé par les moteurs conversationnels et les agents IA.

Selon les données d’Adobe, le trafic généré par l’IA vers les sites de retail américains a bondi de 269 % en mars 2026. Cela pousse ainsi les marques à revoir entièrement leur stratégie de présence en ligne. Avec cette acquisition, Adobe entend proposer aux directions marketing une plateforme qui connecte création de contenu, référencement, engagement client et optimisation pour les moteurs conversationnels IA.

Pourquoi Adobe rachète Semrush en pleine montée de l’IA ?

Grâce à cet accord avec Semrush, Adobe veut surtout prendre une position stratégique dans le nouveau cycle du web piloté par l’IA générative. Les moteurs de recherche traditionnels ne sont plus les seuls points d’entrée vers une marque. Les assistants conversationnels, les agents IA et les interfaces vocales participent à la découverte des produits et des services.

Les entreprises doivent donc adapter leur contenu non seulement aux utilisateurs humains. Mais aussi aux systèmes d’IA qui recommandent, résument ou comparent des offres. C’est précisément là que Semrush entre en jeu, connue pour ses outils SEO et ses analyses de visibilité digitale. La société apporte donc à Adobe une expertise précieuse dans l’optimisation des contenus pour les nouveaux moteurs conversationnels.

The way brands are discovered is changing fast. Today, Adobe completed its acquisition of Semrush, expanding how businesses show up and get found in an AI-first world. AI traffic to U.S. retail sites is up 269% YoY. The next chapter of CX starts with visibility.… pic.twitter.com/czeaMcfDVH — Adobe (@Adobe) April 28, 2026

Adobe veut ainsi couvrir le SEO classique, le GEO (Generative Engine Optimization) et l’ASO (Agentic Search Optimization). Ces nouvelles approches visent à améliorer la visibilité des marques dans les réponses générées par les IA conversationnelles.

Dans un communiqué publié sur le site officiel d’Adobe, Anil Chakravarthy, président de la division Experience Cloud, explique que les règles du commerce numérique évoluent en temps réel et que les entreprises qui n’optimisent pas leur présence aujourd’hui risquent de devenir invisibles demain.

Combiner IA agentique et données marketing

Ces derniers mois, Adobe a multiplié les annonces autour d’Adobe CX Enterprise. C’est son nouveau système d’orchestration de l’expérience client basé sur l’IA agentique. L’idée est de permettre aux entreprises de connecter leurs données, leurs contenus et leurs interactions clients dans un même environnement intelligent.

Adobe veut notamment automatiser des workflows complexes grâce à des agents IA . Ceux qui sont capables de piloter des campagnes et personnaliser des expériences. Ou d’optimiser des parcours clients en fonction d’objectifs commerciaux précis.

Semrush viendra alors renforcer plusieurs outils de cet écosystème. Les technologies de visibilité de marque seront intégrées à Adobe Experience Manager, Adobe Commerce, Adobe Experience Platform ou encore Adobe Brand Concierge. Cela doit permettre aux entreprises de mieux comprendre comment leurs marques apparaissent dans les environnements pilotés par l’IA. Et aussi améliorer la conversion et l’engagement client.

Les directions marketing cherchent désormais à savoir comment les IA génératives interprètent leurs contenus. Comment leurs produits sont recommandés et comment leurs marques sont perçues dans des conversations automatisées. Adobe mise donc sur une approche complète, de la création de contenu jusqu’à la visibilité conversationnelle.

Semrush apporte plus de 28 millions d’utilisateurs à Adobe

Pour Adobe, cette acquisition de Semrush offre également un accès direct à une base clients. Le spécialiste du SEO revendique plus de 28 millions d’utilisateurs dans le monde. Allant des startups aux groupes du Fortune 500. Sa plateforme est devenue une référence dans les domaines du référencement naturel, du marketing de contenu, de la publicité digitale et des réseaux sociaux.

L’intégration de Semrush permet à Adobe de renforcer son positionnement auprès des équipes marketing B2B. Celles qui cherchent des outils capables de mesurer concrètement leur visibilité et leur performance.

Bill Wagner, PDG de Semrush, estime que cette opération “ouvre la voie à une plateforme de référence pour la visibilité des marques dans un monde piloté par l’IA”. Et cette déclaration illustre bien l’ambition commune des deux entreprises. Celle de permettre aux marques d’être trouvées, comprises et choisies à chaque interaction numérique.

Cette acquisition de Semrush montre surtout qu’Adobe considère maintenant la visibilité IA comme un pilier stratégique du marketing digital. Dans les prochains mois, les entreprises devront probablement intégrer ces nouveaux standards de visibilité conversationnelle dans leurs stratégies B2B. Surtout si elles veulent conserver leur présence face à la montée des agents IA.

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