Digital Marketing : qu’est-ce-que c’est et comment ça marche ?

A l’ère du numérique, le digital marketing devient un impératif pour les entreprises souhaitant réussir. C’est un point essentiel, au même titre que la recherche des collaborateurs ou encore celle de financement.

En principe, le digital marketing consiste à promouvoir des marques à l’aide d’Internet ou autre forme de communication digitale. Ceci peut être les e-mails, les réseaux sociaux, et même les messages texte et multimédia. Entre autres, lorsqu’une campagne marketing utilise une communication numérique comme canal, il s’agit donc du Digital Marketing.

Digital marketing : définition

Le digital marketing (marketing numérique) ou aussi marketing en ligne, se réfère en général aux différents types de campagnes marketing diffusées en ligne à travers les technologies numériques. Cela peut s’agir d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une tablette, via des vidéos en ligne, des annonces graphiques ou des publications sur réseaux.

Fonctionnement

Bien qu’il puisse exister plusieurs manières d’aborder une campagne de Digital Marketing, les étapes sont presque pareilles.

Définition des objectifs du Digital Marketing

Etant un domaine très vaste, il implique de bien établir les objectifs avant de se lancer dans le Digital Marketing. Notoriété, nouveaux clients ou plutôt fidélisation ? Déterminer les objectifs permet non seulement d’adapter la stratégie au budget, mais aussi et surtout de maximiser l’impact.

Identification du public cible

Plus le public cible est bien défini (âge, lieu, revenu), plus la détermination du moyen de se connecter à eux est plus facile.

Identifications des bons canaux et des bonnes tactiques du Digital Marketing

Après avoir défini le public cible, on passe maintenant aux moyens. En fait, le choix dépend tout bonnement de la cible. Par exemple, si celle-ci est jeune, l’idéal serait de consacrer les publicités sur les réseaux sociaux plutôt que sur des blogs.

Développement et optimisation

Pour réussir une campagne de Digital Marketing, il faut à tout prix suivre et contrôler le public. Cela dit, si ce dernier a tendance à naviguer sur un téléphone mobile par exemple, le contenu qu’il recevra devrait idéalement faire l’objet d’une optimisation pour affichage mobile.

Mesure de la campagne de Digital Marketing à travers des mesures clés

Au tout début de la campagne, des indicateurs de mesures étaient fixés. C’est ici qu’ils entrent en jeu. En fait, ces indicateurs permettront de mesurer les performances de la campagne. En d’autres termes, ils indiquent si la campagne fonctionne et s’améliore comme convenue. Cette étape permet aussi de s’assurer d’une bonne connexion et d’une efficace fidélisation des clients. Mais aussi, elle fait signe du renforcement ou non de la promotion de la marque.

Inbound marketing et Digital marketing : quelle différence ?

En effet, on a souvent tendance à confondre l’Inbound marketing et le Digital Marketing. La principale raison est notamment la similitude au niveau des outils comme l’e-mail ou le contenu en ligne. Cependant, il s’agit en réalité de deux différents concepts si on se réfère à la relation entre les outils et les objectifs. Pour le Digital Marketing, l’outil est primordial de telle manière que celui-ci peut aisément convertir les prospects en clients. Ceci diffère pour ce qui concerne l’Inbound Marketing. Ce dernier définit clairement son objectif avant de s’armer des outils indispensables à l’atteinte de cet objectif. Cela dit, ces deux types de marketing fonctionnent idéalement ensemble.

Les différents types de Digital Marketing

Les moyens d’interagir avec les différents médias numériques sont nombreux, les types de marketing correspondant de même. En voici quelques illustrations.

Marketing de contenu

Le marketing de contenu est un exemple concret de Digital Marketing. Son but est d’attirer des prospects pour en faire ensuite des clients. Comme son nom l’indique, il utilise du contenu attractif et utile (à la différence du traditionnel qui utilise la valeur potentielle du bien ou du service). En fait, quand un contenu est pertinent, il est capable d’établir des relations fortes tout au long du pipeline.

Digital Marketing sur les réseaux sociaux

Le Digital Marketing sur les réseaux sociaux consiste notamment à générer du trafic pour attirer des personnes dans des conversations en ligne. Tout le monde connaît la popularité des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. En plus, le marketing sur les réseaux présente des statistiques qui aident dans la compréhension et le suivi de l’audience. L’utilisateur a même le choix sur les types d’interactions qu’il veut, qu’il s’agisse du nombre de partages, de commentaires ou de clics totaux.

Marketing avec paiement au clic

Communément appelé PPC, le paiement au clic est un Digital Marketing qui consiste à publier une annonce sur une plateforme. Cependant, il implique de payer à chaque fois qu’un abonné clique dessus. Dès lors, chaque campagne PPC comprend au moins une action cible que les visiteurs ont l’intention de finaliser qu’on appelle « conversions ». Elle peut être transactionnelle comme un achat, ou non comme l’inscription à une newsletter ou à un appel à un bureau s’agit d’une conversion.

Marketing affilié

Le marketing affilié permet à une personne de gagner de l’argent tout en promouvant l’activité d’une autre personne. Il est doté d’un modèle de partage des revenus. L’affilié reçoit une commission à chaque vente qu’il réalise. Par ailleurs, le commerçant paie l’affilié pour chaque vente qu’il a réussi à conclure.

E-mail marketing

Un marketing par e-mail est simple. Il consiste juste à envoyer un message promotionnel à un prospect tout en espérant que celui-ci y clique. Dès lors, ce type de digital marketing a toujours été considéré comme efficace. 89 % des professionnels interrogés l’indiquent effectivement comme le générateur de prospects le plus efficace.

Quels avantages pour le Digital Marketing ?

En plus d’être particulièrement efficace, le Digital Marketing offre divers autres avantages, dont ici quelques-uns d’entre eux.

Une large portée géographique

Cet avantage marche à mesure que la limite d’une annonce ait été désactivée. En fait, le Digital Marketing permet de développer facilement la portée du marché et de la notoriété d’une marque. Et ce, du simple fait que les gens peuvent apercevoir l’annonce de partout où ils se trouvent.

Rentabilité

Outre le fait de donner une audience plus large, le Digital Marketing est aussi moins cher que le marketing traditionnel. En effet, contrairement à ce dernier, le marketing numérique permet de créer une seule partie de contenu qui attire les visiteurs vers le blog tant qu’il est actif.

Résultats quantifiables

Afin de savoir si une stratégie marketing fonctionne, il est essentiel de savoir le nombre de clients qu’elle a attiré autant que les revenus générés. Dès lors, avec le Digital Marketing, le temps des « Qu’avez-vous pensé de nous » est bien loin. Au contraire, le suivi des résultats est bien plus simple. Il existe aujourd’hui des logiciels et des plateformes marketing capables de surveiller automatiquement le nombre de conversations générées. Et ce, qu’il s’agisse des taux d’ouverture d’e-mail, des visites sur page d’accueil ou des achats divers.

Personnalisation simplifiée

Contrairement à une stratégie marketing hors ligne, le Digital marketing a des points de similitude au data marketing. Il donne l’opportunité de recueillir des données clients. Qui plus est, les données recueillies en numérique sont en général nettement plus précises et spécifiques.

Voici par exemple le cas d’une société de services financiers. Elle désire proposer des offres spéciales aux personnes qui ont consulté ses produits. Dès lors, elle est parfaitement consciente qu’elle obtiendra de meilleurs résultats si elle cible l’offre en fonction des intérêts. L’entreprise décide alors de préparer deux campagnes. L’une s’adresse aux jeunes familles qui ont consulté vos produits d’assurance-vie. Tandis que l’autre concerne les entrepreneurs de la génération Y qui ont envisagé les régimes de retraite. La question se pose alors : comment collecter toutes ces données sans suivi automatisé ? Combien de profils clients l’entreprise devrait-elle analyser ? C’est seulement grâce au Digital Marketing que ces informations sont facilement accessibles.

Plus de connexion avec les clients

Le Digital marketing permet une communication facile et ample avec les clients. Certes, apercevoir la publication récente est bien, mais la commenter ou la partager est mieux. Cela créera encore plus d’interactions sur les produits et services de la société. De même, cela permettra une visibilité accrue. En plus, les interactions sont avantageuses des deux côtés. Elles permettent d’augmenter le niveau d’engagement des clients qui à leur tour, maintiendra leur fidélité.

Des conversions simples et efficaces

A travers les publicités traditionnelles, les clients ne réagissent souvent que peu de temps après qu’ils ont vu les publications. Et ce en plus, avec un appel téléphonique. Pourtant, une personne aurait-elle toujours le temps de contacter une entreprise si elle prépare à manger, conduit ou travaille ?

Avec le Digital marketing en revanche, les clients peuvent agir immédiatement après la vue de l’annonce. Il leur suffit juste de cliquer sur un lien, enregistrer un billet de blog et se rendre de suite dans l’entonnoir de vente. Il se peut qu’il ne réalise pas tout de suite l’achat, mais l’entreprise a toujours la possibilité d’une nouvelle tentative.

Le Digital marketing génère de la croissance

Pour toute entreprise qui souhaite se développer, le Digital Marketing est sans doute l’un des principaux objectifs qu’elle doit fixer. Grâce à lui, notamment, la société peut non seulement rester en contact avec ses clients. Mais aussi, elle bénéficiera d’un niveau de personnalisation unique avec les données numériques. En fait, plus les possibilités du Digital Marketing sont intégrées, plus l’entreprise se rendra compte de son potentiel de croissance.