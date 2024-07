efficy lance E-Deal 2024, sa solution CRM nouvelle génération

Le 9 juillet 2024, efficy, un des leaders du CRM et du marketing automation en Europe, a présenté la toute nouvelle version de son logiciel phare de gestion de la relation client (CRM) : E-Deal 2024. Cette mise à jour majeure met l'accent sur l'intelligence artificielle, l'expérience utilisateur et l'ouverture à de nouvelles interfaces. L'objectif : simplifier le travail des équipes et accroître leur productivité.

Une IA au service de la relation client

E-Deal 2024 intègre des capacités d'intelligence artificielle qui transforment la gestion de la relation client de A à Z :

L'IA scanne les e-mails entrants et en extrait automatiquement les coordonnées telles que l'adresse électronique et l'adresse postale, ce qui permet de compléter les fiches clients et de réduire considérablement les temps de saisie manuelle.

Analyse de sentiments

Le logiciel est désormais capable d'analyser le ton des messages clients (positif, négatif, neutre) afin de détecter rapidement les demandes urgentes ou les clients mécontents. Les équipes peuvent ainsi prioriser la résolution des problèmes critiques.

Génération de contenus marketing

Grâce à l'IA générative, efficy facilite et accélère la rédaction des e-mailings marketing envoyés aux clients.

Ces innovations issues de la R&D commune aux solutions CRM d'efficy seront également déployées prochainement sur les logiciels Tribe et Enterprise de l'éditeur.

Une interface et des performances optimisées

La nouvelle interface d'E-Deal 2024 offre une expérience utilisateur fluide et moderne, en phase avec les standards actuels. Sous le capot, la compatibilité avec les dernières technologies serveur et base de données assure des performances accrues.

Grâce à de nouvelles API pour Pappers et data.gouv.fr, E-Deal 2024 permettra par ailleurs de limiter la saisie manuelle des données et garantit l'exactitude de celles extraites de ces services.

Une solution CRM souveraine et intelligente

Commercialisé depuis 1998 en France, le CRM E-Deal équipe aujourd'hui plus de 400 entreprises, notamment dans le secteur public, les mutuelles et assurances.

Avec E-Deal 2024 et ses investissements continus dans l'IA, efficy confirme son positionnement de partenaire technologique de référence pour la gestion de la relation client augmentée par l'intelligence artificielle. « Les scénarios d'IA, la nouvelle ergonomie et l'amélioration de la performance répondent aux attentes des utilisateurs et des administrateurs », se réjouit Emmanuel Vaillant, Product Lead E-Deal.

Basé à Bruxelles, efficy est un éditeur européen de solutions logicielles dédiées à la relation client et au marketing (CRM, e-commerce, service client, satisfaction client). Ses solutions équipent plus de 300 000 utilisateurs dans 60 pays. Fondé en 2005 et comptant plus de 500 collaborateurs, efficy a pour mission d'aider les entreprises à transformer leurs données clients en connaissances actionnables, tout en simplifiant le travail au quotidien de leurs équipes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

