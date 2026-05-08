Google Pixel 11 : les premières specs ont leaké ! Voici les nouveautés

Les lancements des smartphones sont toujours pareils. Une bonne partie des secrets fuitent bien avant la présentation officielle. Et le Google Pixel 11 ne semble pas vouloir échapper à cette tradition.

Son annonce est encore à plusieurs mois. Pourtant, le leaker Mystic Leaks affirme déjà détenir la fiche technique complète de toute la future gamme. Selon lui, Google préparerait quatre modèles : le Pixel 11 classique, le Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro XL et le Pixel 11 Pro Fold.

Qu’aura la gamme Google Pixel 11 dans le ventre ?

D’après cette fuite, tous embarqueraient la nouvelle puce Tensor G6, gravée en 2 nm par TSMC, à sept cœurs. Ce qui confirme la rumeur qui disait que Google abandonnerait l’architecture habituelle à huit cœurs.

La puce comprendrait un cœur ARM C1-Ultra cadencé à 4,11 GHz, quatre cœurs ARM C1-Pro à 3,38 GHz et deux autres cœurs ARM C1-Pro à 2,65 GHz. Ce choix peut aussi sembler étrange au premier abord.

Pourtant, les fréquences annoncées sont nettement plus élevées que celles du Tensor G5. L’ancienne puce utilisait un cœur à 3,78 GHz, cinq cœurs à 3,05 GHz et deux cœurs à 2,25 GHz.

Sur le papier, Google pourrait donc compenser la réduction du nombre de cœurs par une hausse des performances brutes. Il faudra cependant attendre les premiers tests pour savoir si cette stratégie fonctionne réellement.

Les quatre smartphones intégreraient aussi une puce de sécurité Titan M3. S’ajoute un GPU PowerVR série C CXTP-48-1536 datant de 2021, un peu vieux mais bon, ainsi qu’un modem MediaTek M90.

Mystic Leaks avance également que Google prépare une nouvelle unité de traitement tensoriel, dédiée aux tâches d’IA. Un nouveau processeur de signal d’image GXP serait aussi au rendez-vous.

Coté écran, photo et autonomie

Le Pixel 11 standard miserait sur un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 1080 x 2424 pixels. Le taux de rafraîchissement irait de 60 à 120 Hz, avec une luminosité atteignant 2 000 nits et jusqu’à 3 100 nits en pointe. Des changements resteraient assez discrets donc, face au modèle précédent.

Le téléphone pourrait cependant perdre un peu en autonomie. Sa batterie tomberait à 4 840 mAh, contre 4 970 mAh sur le Pixel 10. Il proposerait 8 ou 12 Go de RAM ainsi qu’un nouveau capteur photo principal, probablement un modèle de 50 mégapixels selon le leaker.

Du côté du Pixel 11 Pro, Google prépare un écran OLED de 6,3 pouces affichant une définition de 1280 x 2856 pixels. Le taux de rafraîchissement varierait de 1 à 120 Hz. La luminosité grimperait à 2 450 nits, avec un pic à 3 600 nits.

Le Pixel 11 Pro XL reprendrait pratiquement les mêmes caractéristiques avec un écran plus grand de 6,8 pouces et une définition de 1344 x 2992 pixels.

Les deux modèles Pro profiteraient de nouveaux capteurs pour l’appareil photo principal et le téléobjectif. Ils embarqueraient également 12 ou 16 Go de RAM. En revanche, Google réduirait légèrement la capacité des batteries.

Côté autonomie, le Pixel 11 Pro passerait à 4 707 mAh contre 4 870 mAh auparavant, tandis que le Pro XL descendrait de 5 200 mAh à 5 000 mAh.

Que savons-nous sur le Pixel 11 Pro Fold ?

Toujours, selon Mystic Leaks, le Pixel 11 Pro Fold conservera son grand écran pliable avec une définition de 2076 x 2160 pixels. Celui-ci sera accompagné d’un écran externe de 1080 x 2342 pixels.

Quant à leurs dimensions, elles changeront légèrement. L’écran interne deviendra un peu plus large alors que l’externe sera légèrement plus étroit. Une différence qui devrait surtout venir des bordures.

La luminosité atteindrait 2 050 nits sur l’écran pliable avec un pic à 3 500 nits. L’écran externe monterait jusqu’à 2 450 nits et 3 600 nits en pointe.

Google ajouterait aussi un nouveau module photo, 12 ou 16 Go de RAM et une batterie de 4 658 mAh. Là encore, la baisse est notable puisque le Pixel 10 Pro Fold embarquait une batterie de 5 015 mAh.

A noter que cette fuite précise le retrait du thermomètre des modèles Pro. À la place, les smartphones adopteraient la matrice LED RGB baptisée Pixel Glow.

Le projet Toscana, présenté comme un système de reconnaissance faciale infrarouge similaire à Face ID, en revanche, ne serait finalement pas prêt pour cette génération.

Bien entendu, comme toujours avec ce genre de fuite, il vaut mieux garder une certaine prudence. Impossible de garantir que toutes ces informations soient exactes bien que l’ensemble paraît crédible et relativement cohérent.

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