iOS 26 wallpapers : téléchargez les meilleurs fonds d’écran Liquid Glass

Et si vous offriez un vrai lifting à votre écran ? Avec ces fonds d’écran pensés pour le tout nouveau design Liquid Glass, vous allez vivre une expérience visuelle aussi élégante qu’immersive.

La grande majorité des utilisateurs ont désormais pu découvrir le fameux écran Liquid Glass d’iOS 26. Entre fascination et frustration, ce nouveau design divise mais ne laisse personne indifférent.

Sa transparence, ses reflets et sa profondeur donnent un style inédit à l’iPhone. Mais sans le bon fond d’écran, cette magie perd un peu de son éclat. C’est exactement là qu’intervient @rajjaryaa, qui a imaginé 15 fonds d’écran taillés sur mesure pour sublimer le Liquid Glass.

La nouvelle collection de fonds d’écran qui sublime le design Liquid Glass

Le design Liquid Glass, avec sa translucidité et ses effets de profondeur, fait de plus en plus parler de lui. Pour vraiment mettre en valeur cette esthétique, il faut le fond d’écran qui va avec. Et ça, le développeur @rajjaryaa l’a bien compris.

Il vient de dévoiler GlassPulse, une collection de 15 fonds d’écran pensés spécialement pour sublimer le Liquid Glass. Ces wallpapers ont été conçus pour exploiter au maximum la transparence et la luminosité de ce nouveau style.

Inspirée par l’élégance d’iOS 26, GlassPulse repose sur un dégradé de couleurs complexe, sur lequel est ajoutée une couche de verre lisse. Cette dernière diffuse la lumière et les couleurs, créant un effet visuel unique.

C’est une combinaison qui donne ainsi un résultat exceptionnel. Et qui se marie à la perfection avec les nouveautés d’Apple. Mais surtout, ces fonds d’écran sont pensés pour s’intégrer avec les écrans de verrouillage, les widgets et à l’écran permanent de l’iPhone.

Fidèles à l’esprit Apple

La collection GlassPulse ne se contente pas d’être belle. Elle est aussi parfaitement optimisée. Ces fonds d’écran haute résolution sont disponibles dans des variantes de couleurs uniques.

Certains modèles rappellent directement les coloris des nouveaux iPhone 17. Dont la lavande, le mist Blue ou encore la sauge. Et bien sûr, la fameuse Orange Cosmique de l’iPhone 17 Pro, qui a tant fait parler, est aussi de la partie. Le pack inclut même une option Rose-Orange pour encore plus de choix.

Alors, tenté ? Vous pouvez télécharger l’ensemble du pack GlassPulse sur le site Ko-fi de l’artiste. Comme ça, vous pouvez changer de fond d’écran aussi souvent que vous le souhaitez pour accompagner le design Liquid Glass.

Les wallpapers sont fournis au format PNG, prêts à être utilisés directement sur votre téléphone. Et pour ceux qui veulent les tester sans attendre, le site iDownloadBlog propose une sélection de cinq images en téléchargement direct. De quoi se faire une première idée de la qualité et de l’esthétique de cette collection.

