iPhone 17 Pro : ce coloris inédit introduit par Apple ?

Jusqu’ici, les coloris des iPhone 17 Pro étaient restés plutôt discrets dans les rumeurs. Mais une nouvelle fuite, relayée par un leaker bien connu, vient changer la donne. Elle dévoile ce qui pourrait être la couleur phare des prochains modèles haut de gamme attendus en septembre.

Quelle sera la nouvelle couleur de L’iPhone 17 Pro ?

Selon le leaker bien connu Majin Bu, l’iPhone 17 Pro pourrait bien se démarquer grâce à une nouvelle teinte exclusive.

« Apple ne cesse d’innover. L’iPhone 17 Pro est déjà en développement, et un élément attire particulièrement l’attention : une couleur inédite, élégante et raffinée baptisée YuangFeng Blue (bleu ciel), appelée à devenir l’emblème de la prochaine génération », a-t-il partagé sur son site.

Cette teinte bleu ciel serait la même que celle introduite sur le MacBook Air M4 lancé en mars dernier. Le choix ne fait ainsi que renforcer la cohérence visuelle entre les différents produits Apple.

Si les rumeurs se confirment, ce coloris pourrait bien être la vedette du prochain keynote de septembre.

D’après des sources proches de la chaîne d’approvisionnement, plusieurs prototypes de l’iPhone 17 Pro ont été produits dans diverses couleurs. Toutefois, c’est le bleu ciel qui se démarque pour l’instant.

Majin Bu affirme même que cette teinte surpasserait le populaire Sierra Blue de l’iPhone 13 Pro, grâce à sa luminosité et son élégance.

Notons que ce choix n’est pas anodin, car le succès du bleu ciel sur le MacBook Air M4 aurait déjà fourni à Apple des retours très positifs.

De vraies avancées pour toute la gamme iPhone 17 Pro

Côté technique, il faut savoir que les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient également intégrer trois capteurs photo de 48 Mpx. C’est ce qui permet de renforcer leur positionnement haut de gamme.

Les modèles non Pro de l’iPhone 17 devraient également enfin profiter d’évolutions majeures côté affichage.

Apple prévoirait d’étendre à toute la gamme sa technologie ProMotion, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. La société compte aussi intégrer la fonction d’écran allumé (Always-On).

Je pense que c’est plutôt une excellente nouvelle, surtout quand on se souvient que les iPhone 16, 16 Plus et 16e restaient cantonnés à du 60 Hz. C’est un vrai point faible relevé lors de mes tests.

Du côté des modèles Pro, Apple irait encore plus loin en remplaçant la technologie LTPO actuelle par du Low-Dielectric TEE.

✨📱 iPhone 17 Pro : Un nouveau coloris bleu ciel en approche ?



Selon @MajinBuOfficial, Apple testerait actuellement plusieurs coloris pour l'iPhone 17 Pro, dont un bleu ciel qui serait +/- identique à celui du dernier MacBook Air M4



Que pensez-vous de cette couleur ? pic.twitter.com/Op35v10ILv — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2025

Derrière ce nom un peu technique, on retrouve une technologie qui repose sur des matériaux à faible constante diélectrique (low-k). Elle permet d’améliorer non seulement l’efficacité énergétique mais aussi la durabilité et la réactivité de l’écran.

Accrochez-vous, car ce n’est pas tout ! Apple travaillerait également depuis 2024 sur un nouveau revêtement d’écran.

Cette évolution du Ceramic Shield, mise au point avec Corning, intégrerait une couche antireflet ultra-dure, encore plus résistante aux rayures. De quoi renforcer la solidité globale de l’appareil et améliorer en même temps le confort visuel.

Vous aimez cette nouvelle couleur de l’iPhone 17 Pro ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.