iPhone 17 Pro : le premier smartphone avec caméra 8K ?

D’après le leaker Fixed Focus Digital, la série iPhone 17, attendue en septembre, pourrait enfin capturer des vidéos en 8K. Cette évolution semble tout à fait plausible, car le téléobjectif devrait passer cette année de 12 à 48 mégapixels.

Les précédents modèles iPhone 16 et 16 Plus peuvent enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 60 images par seconde. En revanche, les modèles Pro et Pro Max atteignent 120 images par seconde. Cependant, Apple n’a jusqu’à présent jamais proposé d’enregistrement vidéo en 8K, à la différence de nombreux smartphones Android. Parmi les derniers smartphones, le Samsung Galaxy S25 Ultra et le OnePlus 13 offrent la prise en charge de l’enregistrement vidéo en 8K.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Enfin un enregistrement vidéo 8K pour la marque à la pomme !

Des sources internes affirment qu’Apple avait initialement envisagé d’ajouter l’enregistrement en 8K à l’iPhone 16. Cependant, la société a été obligée d’abandonner son projet à cause d’un souci technique.

La caméra périscopique des modèles Pro constituait un obstacle. En effet, capturer des vidéos en 8K requiert un capteur d’environ 35 mégapixels. Par contre, l’iPhone utilise un capteur de 12MP, ce qui limite ainsi les options de prise de vue sur différents modules photo.

Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 17 Pro pourrait enfin franchir ce cap et prendre en charge l’enregistrement en 8K.

À ce stade, tout porte à croire que l’iPhone 17 Pro sera équipé de trois capteurs arrière de 48 MP. Il s’agit d’une amélioration significative qui rendrait chaque objectif capable de filmer en 8K.

Enregistrement vidéo en 8K ? Qu’est-ce que cette technologie apporte à votre Smartphone ?

Avant la sortie de cette nouvelle série d’Apple, il est important de bien comprendre cette technologie. Tout comme toute technologie, l’enregistrement en 8K offre des avantages notables, mais aussi quelques inconvénients.

Tout d’abord, sur le plan technologique, il permet de capturer un niveau de détail bien supérieur à la 4K. Plus précisément, ce mode rend les vidéos plus nettes et réalistes, en particulier sur les grands écrans.

Par ailleurs, cette résolution élevée offre également une plus grande flexibilité en post-production. Grâce à cette technologie, il est possible de recadrer ou de zoomer sans perte significative de qualité.

En revanche, je dois vous avertir que les fichiers 8K sont très volumineux et peuvent rapidement saturer l’espace de stockage d’un smartphone.

De plus, l’enregistrement et le traitement de vidéos en 8K exigent une puissance de calcul importante. D’ailleurs, cela entraîne une consommation accrue de la batterie et un risque de surchauffe.

Il est aussi essentiel de noter que les écrans 8K restent peu répandus. Cela signifie que la majorité des utilisateurs ne bénéficieront pas pleinement de cette résolution, même si les vidéos sont enregistrées dans ce format.

Alors, qu’en pensez-vous de l’iPhone 17 Pro et de cette technologie de caméra 8K ? Dites-le dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.