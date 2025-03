iPhone 17 : une vidéo en fuite révèle toute la gamme ! Découvrez le design

Une vidéo circule sur le web depuis peu et dévoile les contours du design de la gamme iPhone 17. Les fuites annoncent aussi une sortie prévue pour l’automne.

Un design plus fin pour l’iPhone 17

De la finesse, un appareil photo revisité, les rumeurs sur le design de la gamme iPhone 17 s’intensifient. L’iPhone 17 Air serait le modèle le plus fin d’Apple avec ses 5,5 mm d’épaisseur. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro actuel a 8,25 mm. Cette finesse inédite s’accompagne d’un bloc photo repensé, large et horizontal. Un seul capteur occupe la gauche, tandis que le flash et le micro se placent à droite. Les capteurs Face ID trouvent leur place dans ce module élargi, adapté à cette finesse. L’écran atteint 6,6 pouces, pour équilibrer le tout.

De son côté, l’iPhone 17 Pro Max conserve un design de son prédécesseur avec ses 163 mm de longueur et 77,7 mm de largeur. Cependant, son épaisseur grimpe légèrement à 8,72 mm, contre les 8,25 mm de l’iPhone 16 Pro. « La longueur, la largeur, la taille de l’écran et le cadre (même iPhone 16 Pro Max) de l’iPhone 17 Air et de l’iPhone 17 Pro Max sont les mêmes », rapportent les leakers. Cette hausse pourrait cacher une batterie plus imposante ou un appareil photo repensé. Les dessins CAO, déjà entre les mains des accessoiristes, confirment ces dimensions précises.

L’appareil photo, une priorité réaffirmée

Apple ne s’arrête pas là et revoit ses appareils photo en profondeur. L’iPhone 17 standard mise sur un design vertical avec un capteur de 48 mégapixels. Le Slim, successeur potentiel du Plus, arbore un boîtier en forme de pilule. Pour les modèles 17 Pro et Pro Max, le changement frappe fort. Un rectangle large remplace le carré habituel. Les trois objectifs s’installent en triangle, avec flash, micro et capteur LiDAR décalés à droite. Prosser note une similitude aux récents Google Pixel et l’idée tient la route. La caméra frontale évolue aussi sur toute la gamme. Chaque modèle hérite d’un capteur selfie de 24 mégapixels.

