PlayStation 5 Slim : La nouvelle PS5 se dévoile via une vidéo leak… et crée le malaise

Une récente vidéo leak montre à quoi devrait ressembler la prochaine PlayStation 5 Slim. Les changements apportés n’iraient pas dans le sens des joueurs.

Les rumeurs d’une nouvelle PS5 plus fine et plus élégante courent sur le Net depuis près d’un an. Elles se sont intensifiées au cours de ces dernières semaines. En effet, une vidéo donnant un premier aperçu de la présumée PlayStation 5 Slim a fait son apparition la semaine dernière. La fuite inclut des précisions sur l’état du lecteur de disque.

Déception pour les joueurs ?

À en croire les dernières rumeurs, la PlayStation 5 Slim reposerait sur un nouveau SoC gravé en 5nm. Rappelons que le système sur puce de l’actuelle console a été gravé en 6nm. Sony abandonnerait également le métal liquide – utilisé pour les PS5 actuelles – pour revenir à la pâte thermique.

Que les joueurs ne s’y trompent pas. Dans la mesure où ces modifications se confirment, le géant japonais des consoles de salon ne les opèrent pas pour améliorer l’expérience de jeu. Son objectif serait plutôt de baisser les coûts de production. En réduisant la consommation énergétique de la console, le constructeur peut faire des économies.

Rappelons que la PlayStation 5 Slim ne sera pas la PS5 Pro. La future console ne devrait donc pas débarquer avec une puissance supplémentaire et des performances graphiques améliorées.

La PlayStation 5 Slim avec un lecteur de disque amovible ?

La vidéo, publiée sur Twitter par Better Way Electronics, montre que la prochaine PS5 serait non seulement plus fine, mais comporterait aussi un lecteur de disque amovible. Cette information n’est pas une nouveauté. Rappelons que le site Insider Gaming a été le premier à évoquer cela en septembre 2022.

D’autre part, la PlayStation 5 Slim disposerait de 2 ports USB-C à l’avant de la console. Ce choix de design se démarquerait de celui de l’actuelle PS5. Cette dernière ne comporte qu’un seul port USB-A à l’avant.

Toujours selon les rumeurs, Sony envisagerait de vendre sa prochaine console de 2 manières. Le constructeur japonais vendrait la PS5 Slim sans inclure le lecteur de disque dans la boîte. Les joueurs pourraient également opter pour un paquet incluant le lecteur de disque. Sony envisagerait donc de vendre le lecteur de disque séparément.

La PS5 Slim, bientôt la seule version disponible ?

Sony propose actuellement 2 versions de la PlayStation 5 : la PS5 Digital Edition à 399 dollars et le modèle avec un lecteur de disque à 499 dollars. La prochaine version Slim pourrait devenir l’unique modèle de PS5 que le constructeur japonais produirait. Le prix annoncé de 400 dollars pour la PS5 Slim constituerait alors un juste compromis.

Toutefois, il est important de rappeler que Sony n’a encore fait aucune annonce sur la PlayStation 5 Slim. La présentation et le lancement du modèle cette année restent des spéculations. D’autre part, les rumeurs ne concernent pas seulement une potentielle version Slim. La PlayStation 5 Pro serait également en préparation. La console serait prévue pour novembre 2024.