PS5 Pro : un tout nouveau modèle en préparation ?

Avis à tous les gamers, préparez-vous, une nouvelle PlayStation 5 Pro à l’horizon ! Mais, ne vous emballez quand même pas trop car…

Apparemment, le nouveau modèle, connu sous le code CFI-7121, serait très proche de la version actuelle selon. Vous ne remarquerez même probablement aucune différence visible sur leurs consoles. L’information nous vient de billbil-kun », célèbre pour ses fuites matérielles.

CFI-7121 : une nouvelle version de la PS5 Pro

Si l’on écrit le leaker, le CFI-7121 partagerait le même design que la PS5 Pro existante, avec 2 To de stockage interne. Les modifications resteraient minimes. Elles tourneront autour de la ventilation et de la consommation d’énergie. Des détails qui ne changeront pas l’expérience de jeu, mais pourraient rendre la console légèrement plus efficace et silencieuse.

Ce qu’il faut savoir c’est que Sony n’en est pas à sa première révision. La PS5 de lancement avait déjà reçu une mise à jour en août 2021. Le dissipateur thermique avait été légèrement modifié, et la base amovible avait vu sa vis de fixation ajustée. Une autre révision avait suivi, réduisant le poids et modifiant encore le dissipateur. Ce nouveau modèle de PS5 Pro semble donc suivre cette logique.

Il est probable que ces changements visent aussi à réduire les matériaux utilisés et à rendre la production plus fluide. Rien qui ne saute aux yeux, mais tout contribue à améliorer l’assemblage et l’efficacité globale. Les fans attentifs remarqueront peut-être la différence dans la chaleur générée ou le bruit de la console lors des sessions prolongées.

Pour les joueurs européens, l’arrivée de ce modèle pourrait simplement signifier une nouvelle option sur le marché. Alors, allez-vous guetter la sortie du CFI-7121, ou votre PS5 actuelle vous suffit-elle largement ? Dites-nous dans les commentaires.

Quoi qu’il en soit, l’attente pourrait durer quelques semaines avant d’en savoir plus.

