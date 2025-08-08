Comment utiliser ChatGPT plus vite ? 10 astuces pour gagner un temps fou

Marre des réponses approximatives ou des prompts qui tournent en rond ? Il est temps d’utiliser ChatGPT comme un vrai outil de productivité. Formulation, structure, séquençage, automatisation : en maîtrisant quelques réflexes simples, vous pouvez obtenir des réponses plus rapides, plus pertinentes… et gagner un temps fou au quotidien !

ChatGPT est un peu comme un génie dans une lampe : il peut faire beaucoup… à condition de savoir formuler son vœu.

Entre les prompts approximatifs, les demandes floues et les relectures sans fin, des dizaines de minutes s’envolent chaque jour.

Et pourtant, des techniques simples permettent de multiplier la vitesse et la précision de l’IA. Prompt engineering, structure mentale, rôles prédéfinis, automatisation…

En maîtrisant ces astuces, vous transformez ChatGPT en assistant personnel surpuissant. Voici 10 méthodes secrètes pour aller droit au but, éviter les redites… et libérer du temps pour ce qui compte vraiment !

Donnez-lui un rôle clair dès le départ

Avant même de poser votre question, dites à ChatGPT « qui » il doit être. Ce réflexe tout simple, souvent négligé, change radicalement la qualité des réponses.

« Tu es un trader », « Tu es un expert en fiscalité française », « Tu es mon coach carrière direct et bienveillant »…

Pourquoi ça marche ? Parce que vous limitez le champ des possibles. L’IA adapte son ton, son vocabulaire, sa structure. Vous évitez les réponses génériques et obtenez des formulations prêtes à l’emploi.

Par exemple, « Aide-moi à améliorer ma productivité » est un mauvais prompt. La bonne formule est « Tu es coach en organisation. Donne-moi un planning type pour une personne qui travaille à domicile avec un enfant en bas âge. Objectif : gagner 2h par jour, sans sacrifier le temps perso ».

Vous obtenez directement une réponse ciblée et actionnable, sans avoir à reformuler ou préciser vos contraintes après coup.

Combinez toujours ce rôle avec un objectif précis pour des réponses percutantes dès la première tentative.

Structurez vos prompts avec la méthode GOAL

Un bon prompt, c’est comme un bon brief : objectif clair, résultat attendu, contexte, contraintes. Et pour ça, la méthode GOAL fait des merveilles :

G oal : que voulez-vous vraiment ? (Ex : rédiger, résumer, classer…)



oal : que voulez-vous vraiment ? (Ex : rédiger, résumer, classer…) O utput : sous quelle forme ? (Ex : tableau, plan, post LinkedIn…)



utput : sous quelle forme ? (Ex : tableau, plan, post LinkedIn…) A dditional context : quelques infos utiles (Ex : cible, secteur, objectif…)



dditional context : quelques infos utiles (Ex : cible, secteur, objectif…) Look at output : formule de vérification (“sois concis”, “limite-toi à 200 mots”)



Prenons un exemple concret :

« Tu es un coach LinkedIn. Rédige un post pour un entrepreneur qui veut valoriser son échec sans paraître faible. Post inspirant de 100 mots max, ton direct. »

Résultat : une réponse calibrée, ciblée, et prête à publier.

Ce cadre vous évite les allers-retours laborieux. Plus besoin de corriger après coup : vous obtenez dès le départ un livrable exploitable.

Utilisez les « cheat codes » de style

ChatGPT comprend bien mieux qu’on ne le pense… à condition d’utiliser les bons mots-clés. Voici quelques formules magiques à intégrer dans vos prompts :

“ELI5” (Explain Like I’m 5) : pour vulgariser un concept



(Explain Like I’m 5) : pour vulgariser un concept “TL;DR” : pour un résumé clair et condensé



: pour un résumé clair et condensé “Step-by-step” : pour des réponses organisées en étapes



: pour des réponses organisées en étapes “In a table” : pour transformer une liste en tableau lisible



: pour transformer une liste en tableau lisible “Decision tree” : pour modéliser un choix complexe



: pour modéliser un choix complexe “Jargonize / Humanize” : pour adapter le niveau de langage



Exemple :

« Explique-moi la blockchain, ELI5, puis donne-moi une version plus pro, jargonisée pour une réunion tech ».

Vous obtenez ainsi deux versions adaptées : une pour comprendre vite, l’autre pour briller en réunion.

Ces codes agissent comme des accélérateurs de format, et vous font gagner un temps précieux en évitant de refaire le boulot à la main.

Pensez comme un développeur : testez, itérez, améliorez

Une erreur fréquente : croire qu’il faut « réussir » son prompt du premier coup. En réalité, ChatGPT fonctionne mieux en mode itératif, comme un programme qu’on affine à chaque ligne.

Essayez → corrigez → réessayez. C’est rapide, et surtout plus efficace que de tout vouloir dire d’un coup.

Exemple de boucle :

« Fais-moi un plan d’article sur la reconversion pro. »

« OK, mais rends-le plus original, avec une intro choc. »

« Ajoute un bloc chiffres + une citation d’expert. »

« Formule le titre comme une question. »

En 4 allers-retours, vous obtenez un plan solide, prêt à être développé. Astuce : vous pouvez même demander à ChatGPT de s’auto-critiquer.

Par exemple, « Analyse ta réponse précédente : quels sont ses défauts ou points à améliorer ? ». Il devient ainsi son propre relecteur, et vous fait économiser une phase de validation.

Décomposez les grosses demandes en mini-tâches

Plus votre demande est complexe, plus elle mérite d’être séquencée. Sinon, vous obtiendrez des réponses génériques, voire inutilisables.

Exemple classique à éviter : « Fais-moi une stratégie de lancement pour mon app mobile ».

Mieux vaut découper :

« Liste les 5 objectifs clés d’un lancement d’app mobile. »

« Propose 3 idées d’accroches publicitaires pour une app de sommeil. »

« Quel calendrier sur 30 jours pour cette stratégie ? »

« Crée un tableau avec les canaux, messages, cibles, budget estimé. »



Ainsi, la stratégie est construite étape par étape, et bien plus pertinente qu’un blabla généraliste.

Réfléchissez comme un chef de projet : diviser pour mieux guider l’IA, c’est aller deux fois plus vite.

Exploitez les fichiers et les longs documents comme un pro

Pourquoi perdre 20 minutes à scanner un PDF quand ChatGPT peut le faire pour vous ? Avec la lecture de documents intégrée (dans ChatGPT Plus ou via des extensions), vous pouvez extraire, résumer et exploiter l’info sans effort.

Exemples ultra-gagnants :

« Résume ce document en 5 bullet points orientés action. »



« Repère tous les passages qui parlent de prix, délais ou conditions contractuelles. »



« Génère une synthèse claire à envoyer à mon boss. »



« Propose 3 questions intelligentes à poser en réunion suite à ce doc. »



Vous gagnez un temps fou sur la lecture, la reformulation et la prise de décision. L’IA devient votre analyste personnel.

Astuce bonus : vous pouvez aussi lui faire comparer deux documents ( « Repère les différences entre le devis A et le devis B ») ou lui demander une « version simplifiée pour client non technique ».

Automatisez vos routines du quotidien

ChatGPT n’est pas qu’un outil de contenu. Bien utilisé, c’est un assistant de productivité redoutable. Il peut structurer votre journée, trier vos mails, organiser vos idées, créer des to-do lists intelligentes… en quelques secondes.

Exemples d’usages « pilotes automatiques » :

« Organise mes tâches pour aujourd’hui en fonction de mon niveau d’énergie. »



« Synthétise ces 20 mails pros en un seul briefing. »



« Prépare-moi un modèle d’email pour relancer un client après un devis resté sans réponse. »



« Crée un plan de révision pour mon exam de droit social. »



En externalisant ces petites charges mentales, vous pouvez gagner du temps et économiser votre énergie au quotidien.

Bonus : vous pouvez même lui demander de vous poser des questions pour clarifier vos priorités. Et là, l’IA devient presque un coach.

Laissez-le auditer votre quotidien numérique

Et si ChatGPT vous aidait… à moins l’utiliser ? Demandez-lui d’analyser vos usages numériques pour identifier les routines chronophages ou inefficaces.

Exemple : « Voici mes tâches hebdo. Quelles sont celles que je devrais déléguer ou automatiser ? ».

Vous pouvez aussi lui demander « Voici mes derniers messages sur Slack : peux-tu détecter les doublons, les demandes non traitées et les points flous ? ».

Ou dans le même style, « Voici mon emploi du temps : propose-moi une version optimisée avec des blocs de concentration ».

Ceci vous permet de bénéficier d’une prise de recul intelligente, qui vous fait gagner du temps non pas dans ChatGPT… mais grâce à ChatGPT.

Demandez des matrices de décision sur-mesure

Vous hésitez entre deux options ? L’IA peut vous aider à trancher plus vite et plus rationnellement.

Exemple de prompt : « Crée un tableau comparatif entre Option A (freelance) et Option B (CDI), en fonction de 6 critères : revenus, liberté, sécurité, apprentissage, stress, équilibre vie pro/perso ».

Vous obtenez ainsi une matrice de décision lisible, avec avantages, inconvénients, et même des recommandations finales si vous le souhaitez.

Autres cas concrets : « Aide-moi à choisir le bon outil de gestion de projet », « Quelle formation IA est la plus adaptée à mon profil ? », « Quelles sont les meilleures villes pour déménager en famille avec un budget de 2 000€/mois ? »…

En quelques secondes, l’IA peut mettre un terme à votre indécision. Pour une analyse encore plus fine, vous pouvez aussi ajouter des pondérations comme « Donne plus de poids au critère équilibre ».

Connectez ChatGPT à vos outils quotidiens

Et si l’IA gérait aussi… votre agenda ? En couplant ChatGPT à vos applications (via Zapier, Notion, Google Calendar, ou les GPTs personnalisés), vous passez à la vitesse supérieure.

Vous pouvez par exemple lui demander :

« Analyse mon agenda de la semaine et propose une version plus équilibrée. »



« Génère un résumé automatique après chaque réunion Google Meet. »



« Prépare mes prochaines réunions avec un ordre du jour + points bloquants + tâches à suivre. »



« Organise ma semaine en intégrant du Deep Work et des pauses. »



Le combo IA + outils de productivité, c’est la fin des copier-coller et des tâches répétitives.

Même sans intégration poussée, vous pouvez déjà coller vos agendas, exports ou comptes-rendus dans la conversation pour que ChatGPT les transforme en actions concrètes.

Utiliser moins de prompts, mais mieux

Optimiser son usage de ChatGPT, ce n’est pas « parler plus » à l’IA. C’est parler mieux, plus clairement, avec une logique de production. Moins de questions, plus de valeur. Moins d’essais, plus de résultats.

Rôles, structure GOAL, prompts intelligents, découpage par étapes, automatisation : vous avez désormais toutes les clés pour passer d’un usage amateur à un usage stratégique de l’IA.

Alors, qu’allez-vous faire du temps gagné ? Avez-vous d’autres astuces pour utiliser ChatGPT plus rapidement ? Partagez en commentaire !

